Un uomo ha allenato solo un lato del suo corpo per 320 giorni per osservare gli effetti

Per 320 giorni, un creatore di contenuti noto come "The Crooked Man" ha sviluppato la muscolatura esclusivamente su un lato del corpo. Questa impresa satirica ha prodotto risultati che hanno incuriosito gli utenti di internet di tutto il mondo.

Un'esperienza volutamente asimmetrica

Fu nel 2024 che "The Crooked Man", allora diciannovenne, intraprese questa insolita avventura. La sfida: sviluppare la muscolatura di un solo lato del corpo, concentrando l'allenamento principalmente sul muscolo trapezio, su un braccio e su un lato della schiena. Per raggiungere questo risultato unico, strutturò i suoi allenamenti attorno ai classici esercizi di sollevamento pesi – alzate laterali con manubri, stacchi da terra, trazioni alla sbarra – ma eseguiti in modo volutamente sbilanciato. Una disciplina metodica applicata con una logica invertita rispetto alla solita routine in palestra.

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Una reazione satirica al looksmaxxing

Dietro questo approccio un po' bizzarro si cela un intento ben preciso. "The Crooked Man" spiega di aver voluto reagire al looksmaxxing, una tendenza preoccupante che si sta diffondendo da diversi anni sui social media, spingendo molti giovani a modificare il proprio aspetto fisico in una ricerca ossessiva del "fisico perfetto". Colpi di martello alla mascella, uso di steroidi, allenamenti di bodybuilding estremi: questa tendenza, spesso associata a movimenti maschilisti, sta destando preoccupazione tra molti specialisti della salute mentale. "The Crooked Man" ha scelto di adottare l'approccio opposto, attraverso l'umorismo e l'assurdità.

"Minimizzare l'aspetto", un approccio controcorrente

Per riassumere il suo progetto, il creatore di contenuti ha coniato un nuovo termine: "looksminimizing". Questa espressione satirica, a differenza del "looksmaxxing", implica il non cercare di ottimizzare il proprio aspetto, o addirittura di trasformarlo in modo deliberatamente controproducente. "È molto semplice. Stavo scorrendo TikTok nella mia Ferrari e continuavo a imbattermi in video di lookmaxxing. Dicevano tutti: 'Fai questo, fai quello. Sarai più attraente. Attirerai più donne'", ha spiegato. Prima di aggiungere ironicamente: "E ho pensato: la gente ha davvero questo problema? Io ho il problema opposto".

Un risultato fisico impressionante

Dopo 320 giorni di allenamento, il risultato è innegabile. Nelle immagini condivise sul suo account Instagram, seguito da circa 151.000 follower, "The Crooked Man" mostra un fisico decisamente asimmetrico: trapezio, spalla e braccio particolarmente sviluppati da un lato, mentre l'altra metà del corpo rimane perfettamente nella media. Una trasformazione visiva sorprendente che ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni sui social media.

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Gli utenti di Internet sono combattuti tra ammirazione e incomprensione.

Come prevedibile, il progetto ha rapidamente diviso gli utenti di internet. Mentre alcuni hanno elogiato il rigore e la perseveranza del giovane – "Una lezione di disciplina", ha scritto un commentatore – altri hanno faticato a comprenderne lo scopo. Molti, tuttavia, l'hanno riconosciuto come satira e ne hanno apprezzato l'approccio ironico. "Non ha assolutamente senso, lo adoro", ha commentato un utente. "Adoro così tanto la forma del suo trapezio che ho iniziato ad allenare il mio, un segmento alla volta", ha scherzato un altro. Una prova, se mai ce ne fosse bisogno, che la dimensione umoristica del progetto è stata ben accolta da gran parte della sua comunità.

Con i suoi 320 giorni di allenamento rigorosamente asimmetrico, "The Crooked Man" è riuscito nel suo intento: richiamare l'attenzione sugli eccessi del "looksmaxing" e incoraggiare una riflessione sulla crescente pressione esercitata sull'aspetto fisico maschile. È importante sottolineare che allenatori e preparatori atletici raccomandano un allenamento equilibrato, che coinvolga entrambi i lati del corpo in modo simmetrico, per preservare la salute delle articolazioni e la postura a lungo termine. Si tratta di un concetto ovvio, ribadito anche in questo contesto, ma che merita di essere sottolineato in un momento in cui le sfide virtuali a volte inducono ad adottare pratiche rischiose.