Secondo uno studio, questa attività potrebbe ridurre il rischio di demenza del 76%.

Benessere
Julia P.
Freepik

E se un'attività che sia al tempo stesso amichevole, artistica e accessibile potesse diventare un valido alleato per preservare le capacità mentali con l'avanzare dell'età? È quanto suggerisce uno studio riportato dal Washington Post : ballare regolarmente potrebbe ridurre il rischio di demenza del 76%.

Un impatto sorprendente sulla salute cognitiva

Per decenni, gli scienziati hanno esplorato i legami tra stile di vita e salute del cervello. Era già noto che una dieta equilibrata, stimolare la mente con giochi o lettura e praticare regolarmente attività fisica contribuissero al mantenimento delle funzioni mentali. Ma una ricerca condotta dalla Dott.ssa Trisha Pasricha , professoressa presso la Harvard Medical School, evidenzia un fattore molto meno discusso: la danza.

Secondo lei, le persone che ballano più volte alla settimana hanno un rischio significativamente ridotto di sviluppare un declino cognitivo legato all'età. Lo studio si basa su dati risalenti agli anni '80, provenienti da un follow-up a lungo termine di un gruppo di adulti residenti nel Bronx, negli Stati Uniti.

Perché la danza è così importante?

Tra una dozzina di attività fisiche analizzate (nuoto, tennis, camminata, ecc.), solo la danza ha mostrato un effetto così significativo sul mantenimento delle funzioni mentali. Ciò che la rende unica, secondo i ricercatori, è la combinazione di sforzo fisico, coordinazione, stimolazione intellettuale e interazione sociale.

Ballare richiede di seguire un ritmo, anticipare i movimenti e, a volte, sincronizzarsi con un partner, il tutto a ritmo di musica. Questi elementi coinvolgono intensamente diverse aree del cervello, offrendo piacere e creando connessioni sociali.

Benefici che vanno ben oltre il cervello

Gli effetti positivi della danza non si limitano a prevenire il declino cognitivo. Secondo il sito web australiano Better Health , questa attività migliora:

  • Condizione cardiovascolare e respiratoria
  • Tono muscolare e coordinazione
  • Equilibrio e flessibilità
  • Postura e consapevolezza del corpo
  • Morale e autostima
  • La qualità delle interazioni sociali

In altre parole, ballare può contribuire al benessere generale, a qualsiasi età.

Un'attività accessibile a tutti

Buona notizia: non è necessario essere ballerini professionisti per sperimentare i benefici. Molte associazioni, studi e centri culturali offrono corsi per principianti adulti, che si tratti di ballo da sala, balli latini, hip-hop o persino danze tradizionali.

E per chi è più timido o preferisce rimanere a casa, i video online offrono un ottimo punto di partenza. Piattaforme come YouTube sono piene di lezioni gratuite per allenarsi da soli, in coppia o con la famiglia, il tutto comodamente dal proprio salotto.

In definitiva, con l'aumentare dei buoni propositi per il nuovo anno, perché non considerare la danza come un'abitudine di benessere a sé stante? Combina piacere, movimento e stimolazione e potrebbe rivelarsi un valido aiuto per mantenere la mente lucida più a lungo.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
