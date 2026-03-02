Paragonabili ai fumatori? Cosa dice uno studio sui prodotti per la casa

Pulire, lucidare, disinfettare: fanno parte della vostra routine quotidiana. Ma sapevate che alcuni prodotti per la casa potrebbero, a lungo termine, influire sulla respirazione? Un ampio studio europeo ha indagato questo aspetto, con risultati che ci fanno riflettere...

Uno studio a lungo termine che solleva interrogativi

Nel 2018, un team di ricercatori dell'Università di Bergen, in Norvegia, ha pubblicato sull'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine i risultati di un impressionante follow-up: 6.235 adulti europei osservati per quasi vent'anni, nell'ambito dell'ECRHS (European Community Respiratory Health Survey).

Attraverso tre esami spirometrici condotti nel tempo, gli scienziati hanno misurato i cambiamenti nella funzionalità polmonare delle partecipanti. La loro scoperta principale riguarda le donne che utilizzano regolarmente prodotti per la pulizia della casa, sia a casa che in ambito professionale.

In queste donne, il declino della capacità respiratoria appare leggermente più rapido rispetto a quello osservato in quelle con bassa esposizione. L'entità di questo declino, nell'arco di 10-20 anni, è paragonabile a quella osservata nei fumatori moderati. Non si tratta di un effetto improvviso, ma di un fenomeno graduale che si sviluppa nel tempo.

Cosa succede nei polmoni?

I prodotti di uso quotidiano – spray multiuso, detergenti per pavimenti, disincrostanti – rilasciano fumi chimici durante l'uso. Molti contengono ammoniaca, cloro o composti di ammonio quaternario. A piccole dosi, queste sostanze irritano le mucose bronchiali. Ripetuta settimana dopo settimana, questa esposizione potrebbe contribuire a una lieve infiammazione cronica.

Nello specifico, lo studio evidenzia una diminuzione annuale del FEV1 (volume espiratorio forzato in un secondo) di 22,1 ml nelle donne che svolgono lavori domestici in casa e di 22,4 ml nelle addette alle pulizie professionali. Nelle donne non esposte a radiazioni, questa diminuzione è stimata in 18,5 ml all'anno. La capacità vitale forzata (FVC) segue lo stesso andamento, con una riduzione annuale compresa tra 13,1 e 15,9 ml a seconda del livello di esposizione.

Tra gli uomini, l'effetto è molto meno pronunciato, probabilmente perché in questa coorte sono statisticamente meno coinvolti nelle normali faccende domestiche. Inoltre, l'85% di coloro che si occupavano delle pulizie domestiche nello studio erano donne.

Un punto importante: anche l'uso settimanale di un singolo prodotto, spray o meno, sembra contribuire a questo effetto cumulativo. Sono le piccole esposizioni ripetute che contano.

Un rischio a lungo sottovalutato

Gli operatori sanitari sapevano già che alcuni prodotti per la casa potevano scatenare attacchi d'asma o sintomi respiratori immediati, in particolare nel personale addetto alle pulizie. Questa ricerca evidenzia un impatto più silenzioso, non necessariamente accompagnato da sintomi acuti.

Lo studio non mostra un aumento significativo dei casi di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) a breve termine. Tuttavia, la diminuzione misurata della CVF suggerisce che potrebbero verificarsi alterazioni del tessuto polmonare nell'arco di diversi decenni.

Al contrario, i fumatori accaniti (più di 20 pacchetti-anno) subiscono una perdita annuale di FEV1 fino a 27 ml. I prodotti per la pulizia della casa rientrano in un intervallo intermedio, vicino a quello di un'esposizione moderata al tabacco. Ciò dovrebbe indurre a rivalutare queste azioni domestiche, spesso percepite come innocue.

Pulizia e respirazione possono andare di pari passo

Buona notizia: non si tratta di rinunciare ad avere una casa pulita. Si tratta piuttosto di adottare abitudini più rispettose dell'alito.

La ventilazione è un riflesso fondamentale. Aprire bene le finestre per almeno quindici minuti durante e dopo la pulizia aiuta a rimuovere gran parte dei fumi irritanti.

Ridurre la frequenza degli spruzzi, preferire formati liquidi non spruzzabili o, ancora meglio, utilizzare semplici alternative naturali come aceto bianco diluito o bicarbonato di sodio.

Ricordatevi di misurare con attenzione: spesso basta una piccola quantità. Indossare i guanti riduce il contatto con la pelle e una mascherina leggera può ridurre l'inalazione durante le attività più intense.

In definitiva, questo studio non ha lo scopo di farti sentire in colpa, ma di informarti. Modificando alcune semplici abitudini, puoi preservare la tua salute respiratoria a lungo termine. Respirare liberamente a 50 o 60 anni è un regalo che puoi iniziare a farti oggi stesso, senza sacrificare il tuo comfort o il tuo benessere.