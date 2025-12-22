Dimenticate l'abito bianco: questo è il colore che le spose sognano oggi.

Il bianco immacolato non è più il colore dominante per gli abiti da sposa. Se per decenni le donne hanno seguito questa tradizione sartoriale per rispetto delle loro antenate, ora aspirano a una maggiore individualità. In un'epoca in cui gigantesche mozzarelle sostituiscono le torte a più piani e le coppie si scambiano i voti nuziali in tuta, non sorprende vedere abiti da sposa adornati nelle loro tonalità più calde. E quest'anno, il colore è il marrone.

“Mocha mousse”, il nuovo colore dell’amore

Le damigelle non sono più le uniche a poter indossare abiti colorati. Anche le future spose scelgono abiti tinti per la cerimonia, infrangendo con eleganza la regola del total white. In questi cataloghi, che danno l'impressione di essere alla Cenerentola, puntano su abiti un tempo proibiti, abiti che le nostre nonne non avrebbero osato indossare per paura di essere considerate ribelli o libertine.

Mentre qualche anno fa le spose incorporavano il colore in piccoli tocchi, come un bouquet rustico, accessori per capelli o il cinturino di una scarpa, oggi non si accontentano più di pochi dettagli. Cercano abiti più fedeli al loro gusto, che siano eccezionali e che riflettano il loro stile. L' abito bianco e le sue varianti color crema non sono più l'unica scelta per le spose, che si spingono facilmente oltre i confini della ruota dei colori.

In questi tempi moderni, in cui le donne percorrono la navata con pantaloni sartoriali o sneaker scintillanti, i dress code si stanno facendo più rilassati. Pinterest, una vera e propria miniera d'ispirazione, ha notato una particolare predilezione per la palette dei marroni. Un colore continua a comparire nelle bacheche intitolate "abito da sogno per il mio matrimonio" e, con sorpresa di tutti, non è color carne. È il marrone cioccolato, una tonalità deliziosamente ricca che è stata anche scelta come colore dell'anno da Pantone.

Perché questa tonalità è così attraente per le future spose?

In netto contrasto con il bianco candido, il marrone cioccolato evoca eleganza e raffinatezza minimalista . Questa tonalità, spesso utilizzata su blazer squadrati e abiti drappeggiati, impreziosisce anche il corpetto della sposa. Elemento estetico unificante per le damigelle e colore primario nell'arredamento, il marrone cioccolato è una scelta cromatica chiave.

Caldo, visivamente confortevole e innegabilmente chic, ha carattere. Evoca la ricchezza del cioccolato e il sapore corposo del caffè. Non si conforma agli standard, ma non è nemmeno irriverente o provocatorio. Questo marrone cioccolato, che le ragazze preferiscono chiamare "Mocha Mousse", è anche più contemporaneo. È una tonalità saldamente radicata nel suo tempo.

Con un aumento del 451% nelle ricerche di matrimoni a tema cioccolato, un aumento del 438% per abiti da damigella d'onore marroni e un aumento del 551% per matrimoni a tema moka, le spose vedono la vita attraverso lenti rosa, non rosa. Il bianco, un tempo quasi obbligatorio su questa tela di pelle, non è più l'unico colore che ha senso.

Gli stili di abiti da sposa più ricercati

Sebbene il marrone cioccolato sia l'ultima tendenza modaiola per le future spose, spesso abbinato a veli tempestati di perle, riscuote maggiori consensi in alcuni modelli. Dimenticate l'abito bicolore che ricorda i coni gelato vaniglia-cioccolato estivi e bandite il ricordo sgradevole dell'abito in organza marrone con un fiore finto attaccato alla gonna.

Con l'avvicinarsi del 2026, gli abiti da sposa stanno diventando più eterei, accessibili e raffinati. Le spose scelgono abiti memorabili, certo, ma che possano indossare anche dopo la cerimonia. Il marrone cioccolato è un colore dominante, presente in modelli impreziositi da piume, spacchi alti fino alla coscia o realizzati in pizzo ricamato. Eleganza disinvolta è la parola d'ordine dell'anno.

Il giorno delle nozze, le donne spesso scelgono l'abito in base a familiari e amici, pettegolezzi e convenzioni. Sono sotto pressione per scegliere tra tulle e chiffon. Indossando il marrone cioccolato, riprendono il controllo e creano la propria tradizione. Fanno ciò che si proibiscono per il resto dell'anno: scegliere liberamente il proprio abito.