Vendono i biglietti per le nozze: la nuova tendenza che sta sconvolgendo il web

Il matrimonio è una celebrazione privata, solitamente a cui partecipano familiari e amici intimi. Mentre alcune coppie optano per cerimonie intime, ignorando opportunamente zie e cugini lontani di cui non conoscono nemmeno il numero di telefono, altre chiedono a degli sconosciuti di partecipare ai festeggiamenti. Vendono i biglietti per le loro nozze proprio come gli artisti vendono i biglietti per i loro concerti, e questa pratica sta diventando sempre più popolare.

Un modo originale per finanziare il tuo matrimonio

Considerato il giorno più bello della vita, persino il culmine di una storia d'amore, il matrimonio dovrebbe essere un evento privato. Gli invitati hanno volti familiari e, anche se, nella foga del momento, gli sposi dimenticano qualche nome, conoscono tutti i presenti. Inoltre, gli invitati vengono accuratamente selezionati e posizionati strategicamente sulla planimetria in base alla compatibilità.

Tradizionalmente, le coppie dedicano tempo a scorrere le proprie liste di contatti e a decidere chi parteciperà. Tuttavia, un numero crescente di coppie sta rompendo con questa tradizione e apre le proprie nozze a sconosciuti, in cambio di un compenso. Questa pratica è chiamata "sponsorizzazione da parte del fornitore", un termine tecnico che descrive una pratica insolita ma particolarmente redditizia .

Ora, sconosciuti mai incontrati prima possono assistere come spettatori all'unione di una coppia di cui non conoscono nulla, né la storia della loro relazione né la professione. Per attutire il peso finanziario di un matrimonio, che costa in media 19.921 euro , le coppie vendono i biglietti online come se la loro festa fosse un semplice passatempo o un'attività di svago. Questi ospiti "misteriosi", che vengono per il buffet ma anche per vivere la calda atmosfera del matrimonio, devono pagare un minimo di circa 110 euro per passare sotto l'arco fiorito.

Una piattaforma dedicata a questo tipo di pratica

L'idea non è quella di ritrovarsi con un attaccabrighe che saccheggia i canapè e ruba la scena agli sposi. Né di rievocare scene del film Project X tra tovaglie bianche e palloncini iridescenti. Vendendo i biglietti per le loro nozze, le star principali della giornata corrono il rischio che la festa sfugga di mano. Nella finzione, questo genere di cose spesso va storto, ma qui è tutto sotto controllo. Come? Attraverso l'app Invitin.

Su questa piattaforma, che mette in contatto le coppie con ospiti "a sorpresa", i profili vengono sottoposti a un rigoroso controllo. È lo stesso tipo di controllo delle app di incontri e, soprattutto, una vera garanzia di affidabilità. La fondatrice dell'app, Katia Lekarski, richiede inoltre agli ospiti di firmare un codice di condotta. Firmandolo, questi ospiti spontanei, in cerca di un contatto umano, promettono rispetto e considerazione.

In effetti, l'ultima parola spetta agli sposi, che possono accettare o rifiutare il profilo proposto. Potete star certi che non vi ritroverete con un personaggio alla Mr. Bean in giro nel giorno dei vostri sogni. Questi momenti emozionanti non dovrebbero diventare teatro di battute inappropriate. In ogni caso, i grandi vincitori sono gli sposi, poiché ospitando questi dieci invitati pre-organizzati, possono intascare "tra i 1.500 e i 2.000 euro circa", ha spiegato Katia sulle pagine di Ouest France .

Un altro motivo di questa tendenza è la creazione di connessioni sociali.

Un matrimonio è sinonimo di gioia, allegria, condivisione e convivialità. In un mondo sempre più individualista, invitare degli sconosciuti al proprio matrimonio è un atto profondamente altruistico, che va oltre il mero interesse personale.

Ma perché la gente comune vorrebbe partecipare a un matrimonio a caso? Non si tratta di curiosità morbosa, ma semplicemente del riflesso di un desiderio di appartenenza, una soluzione divertente alla mancanza di interazione. "Ci sono persone che mi scrivono dicendo che vogliono partecipare a un matrimonio, incontrare gente, prendere parte a una cerimonia, poter uscire, divertirsi", spiega il fondatore di Invitin.

E se questa pratica vi sembra "invadente", non è una novità. Potreste esservi già trovati "esclusi" a un matrimonio e aver brindato a novelli sposi amici di amici di altri amici.