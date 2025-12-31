Search here...

Tendenze matrimonio 2026: le scelte che lasceranno un ricordo indelebile

Matrimonio
Margaux L.
Allef Vinicius/Unsplash

Un matrimonio è un momento unico e, nel 2026, promette di essere più emozionante che mai. Mariages.net, leader francese del settore, svela le principali tendenze che trasformeranno cerimonie e ricevimenti. Dall'audacia alla raffinatezza, scopri come le coppie intendono lasciare un ricordo indelebile nel loro grande giorno.

Minimalismo o glamour: due mondi da esplorare

Nel 2026, gli stili nuziali oscilleranno tra un'eleganza sobria e un'opulenza sfacciata. Secondo Marine Preudhomme, fashion editor di Mariages.net , questi due stili possono coesistere: "Non sono incompatibili e possono sia contrastarsi che completarsi a vicenda con tocchi discreti".

Il minimalismo sotto i riflettori

Il minimalismo si traduce in scelte semplici ma d'impatto. La sposa potrebbe, ad esempio, sostituire il bouquet tradizionale con un unico, maestoso fiore: il famoso concetto di "One Big Flower". L'allestimento si concentra sull'atmosfera piuttosto che sulla profusione di elementi, grazie a drappeggi e specchi che trasformano lo spazio dalla cerimonia al ricevimento. Per quanto riguarda i colori, dominano il bianco e il nero, con una base bianca accentuata da tocchi di nero, che si tratti delle stoviglie, dei tovaglioli, delle candele o persino dell'abito degli ospiti. Un approccio grafico che trasuda modernità.

Glamour modernizzato

Lo stile glamour si reinventa fondendo opulenza e raffinatezza. Lampadari di cristallo, candelabri dorati, ornamenti e velluti convivono con tocchi più leggeri e romantici, che ricordano il mondo di Bridgerton. L'idea è quella di creare un'ambientazione spettacolare pur mantenendo un'eleganza sofisticata, per un matrimonio che colpisce per il suo innegabile chic.

Abiti da sposa snelli e adattabili

Nel 2026, l'abito da sposa è diventato un potente simbolo di stile e personalità, con un budget medio di 1.650 euro. Le linee pulite sono rimaste fondamentali, privilegiando tessuti pregiati come seta, raso o crêpe. Gli abiti con spacchi hanno aggiunto un tocco di eleganza, mentre il corsetto è tornato in auge e si è dimostrato versatile: una gonna lunga per la cerimonia e pantaloni per il ricevimento serale. Mantelle, strass e perle sono state scelte popolari anche per aggiungere un tocco di dinamismo, soddisfacendo tutti i gusti ed esprimendo l'individualità di ogni sposa.

Bellezza naturale e sofisticata

La tendenza "pelle di burro" è qui per restare: un incarnato radioso esaltato da prodotti per la cura della pelle e un trucco discreto. Le unghie bianco latte completano questo look delicato, perfetto per mettere in risalto fedi e anelli nuziali. Le acconciature rimangono semplici ma eleganti: chignon, ricci morbidi o onde, e tagli corti e mossi sono i preferiti.

Bar unici e accoglienti

Il tradizionale champagne bar sta cedendo il passo a opzioni alternative: cocktail analcolici e acque aromatizzate portano freschezza e un tocco di fantasia, soprattutto d'estate. In inverno, caffè e tè sono i protagonisti, e per gli amanti dei liquori, anche un whisky bar originale è una scelta allettante.

Tavoli Serpentine: convivialità ed estetica

Il tavolo a infinito o a serpentina rivoluziona la disposizione dei posti a sedere. Crea un flusso continuo e incoraggia l'interazione tra gli ospiti, offrendo al contempo un elegante effetto visivo. Perfetti per i ricevimenti all'aperto, questi tavoli esaltano l'atmosfera conviviale di un matrimonio.

Matrimoni unplugged: vivere il momento

Disconnettersi sta diventando una priorità: le coppie invitano i loro ospiti a mettere via i telefoni, offrendo alternative come macchine fotografiche usa e getta, Polaroid o creatori di contenuti per matrimoni. È un modo per godersi appieno il momento, conservando al contempo ricordi memorabili.

In sintesi, queste tendenze, rivelate da Mariages.net, offrono uno sguardo ai matrimoni del 2026: eleganti, conviviali, personalizzati e innegabilmente stimolanti. Bilanciando audacia e raffinatezza, ogni coppia può creare un evento che rifletta la propria personalità, lasciando un ricordo indelebile negli ospiti.

