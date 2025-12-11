In India il loro matrimonio suscitò scandalo a causa del colore della pelle dello sposo.

Un matrimonio d'amore in India è diventato una controversia nazionale a causa del colore della pelle dello sposo, scatenando un acceso dibattito sul colorismo e sui pregiudizi ancora diffusi nella società. Rishabh Rajput e Sonali Chouksey, una coppia del Madhya Pradesh, hanno visto il video del loro matrimonio diventare virale, non per la loro felicità, ma a causa degli attacchi contro la pelle scura dello sposo e le presunte motivazioni della sposa.

Un matrimonio da favola... rovinato dai troll

Rishabh e Sonali si sono conosciuti all'università nel 2014, sono rimasti insieme per 11 anni prima di sposarsi il 23 novembre, circondati dalle rispettive famiglie e dai riti tradizionali. Le loro foto e i loro video, pubblicati sui social media per condividere la loro gioia, hanno rapidamente circolato, ma i messaggi di congratulazioni sono stati soffocati da scherni e meme che prendevano di mira la carnagione più scura dello sposo.

Un mix di razzismo e misoginia online

I troll hanno descritto la coppia come "mal assortita", insinuando che "Sonali non potrebbe essere felice con un uomo dalla pelle scura". Molti l'hanno definita una "cacciatrice di dote", sostenendo che lo avesse sposato per i suoi soldi o per una posizione governativa, arrivando persino a insinuare che suo padre fosse un ministro, senza la minima prova.

Una risposta dignitosa e schietta

Di fronte alle dure critiche, la coppia ha deciso di rispondere pubblicamente piuttosto che rimanere in silenzio. In un post su Instagram e in diverse interviste, Rishabh ha ribadito di non essere un dipendente pubblico, ma di impegnarsi al massimo per garantire una vita dignitosa alla sua famiglia, sottolineando che Sonali lo amava quando "non aveva niente" e che gli è stata accanto nella buona e nella cattiva sorte.

Affrontare le contraddizioni del colorismo

Rishabh ha raccontato alla BBC di aver subito discriminazioni per il colore della sua pelle per tutta la vita, ma di non aver mai sentito, nei loro 11 anni di relazione, di essere una "cattiva coppia", finché il video non è stato giudicato da sconosciuti online. Sonali ha sottolineato che in India la maggior parte delle persone ha la pelle scura e che avere la pelle più chiara non rende una persona migliore, denunciando l'assurdità di giudicare una coppia in base alla carnagione piuttosto che all'amore e al rispetto che condividono.

Un amore più forte dei pregiudizi

La coppia insiste sul fatto che un video di 30 secondi non riesce a catturare gli 11 anni di lavoro, compromessi e sostegno reciproco che hanno costruito la loro storia. A chi li definisce "incompatibili", Rishabh risponde semplicemente: "Guardate le loro facce; non sembrano infelici perché possiedono qualcosa che molti non hanno: io ho lei e lei ha me".

La storia di Rishabh e Sonali, al di là dell'amore sincero che incarna, rivela il persistente stigma del colorismo in India. La loro unione, destinata a essere celebrata, ha portato alla luce i giudizi infondati che ancora oggi gravano su chi non si conforma a canoni estetici ereditati da secoli di gerarchie sociali. Scegliendo di rispondere con dignità e di difendere la propria storia, la coppia trasforma l'odio in consapevolezza. Il loro messaggio è chiaro: il colore della pelle non definisce il valore di un essere umano.