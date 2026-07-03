Baciare il partner con il lucidalabbra: la tendenza che sta spopolando sui social.

Mentre un tempo le donne cercavano tracce di rossetto sui colletti delle camicie dei loro partner, in cerca di prove di infedeltà, oggi si scambiano baci appiccicosi per mettere alla prova il loro livello di intimità. Sui social media, le donne si mettono il lucidalabbra e inseguono le bocche dei loro partner, che potrebbero o meno gradire questo bacio unto al gusto di vaniglia o zucchero filato.

Un bacio laccato che non sempre piace a tutti.

Sui social media, l'amore è sotto gli occhi di tutti e persino i gesti d'affetto più intimi diventano pubblici. Le donne si divertono a improvvisare test di compatibilità basati su attività apparentemente banali, come sbucciare un'arancia o osservare un uccello in volo . Secondo la loro ultima valutazione di coppia, che farebbe sicuramente storcere il naso ai sessuologi , una coppia condivide tutto, compresi gli ingredienti zuccherini del lucidalabbra appena applicato.

Il metodo è semplice. Applicano il lucidalabbra come parte della loro routine abituale e chiedono innocentemente un bacio al partner con le labbra lisce e setose. E anche se questi signori non sanno distinguere tra fard e ombretto, non si lasciano ingannare. Notano la consistenza vellutata che hanno davanti.

Di fronte a questo trucco appiccicoso come il velcro, alcuni uomini reagiscono istintivamente con una reazione di stizza, come se la loro partner fosse affetta da una malattia contagiosa. Altri, invece, sono più accoglienti e rispondono a questa richiesta di affetto con tenerezza. In generale, però, questi signori mantengono le distanze e lanciano persino sguardi preoccupati alla telecamera. L'esempio più eloquente è il video di @ashleylamarca, in cui la vittima di questo attacco cosmetico sussurra "aiuto!". Mentre le donne di solito respingono le avances dei partner per evitare di rovinarsi il trucco, questa tendenza virale sta tendendo loro una trappola.

Quando un gesto tenero diventa un aneddoto virale

Sui social media, le donne si divertono a giocare al gatto e al topo con i loro partner, inseguendoli con il lucidalabbra in mano. Alcuni partner stanno al gioco e ammettono subito la sconfitta, mentre altri fingono di lottare. I più ostili si puliscono le labbra con il dorso della mano in un'espressione di disgusto, come si vede nel video di @évaequentin, ma questo non sembra smorzare l'entusiasmo della coppia.

Pochi partner reagiscono nervosamente scoprendo questa insolita consistenza durante i loro momenti intimi . Questa sfida estetica si trasforma rapidamente in un giocoso scambio di battute e sfocia in una bella risata. In effetti, questo tipo di scherzosa ironia è proprio benefica per la salute quotidiana della coppia.

Secondo uno studio condotto dalla Appalachian State University (Boone, California), le risate spontanee, che siano scatenate da una battuta di cattivo gusto, da un pigiama bucato o da un lucidalabbra passato di mano in mano, rafforzano l'affinità.

Tecniche per evitare macchie sulla bocca

Certo, per mantenere questo gesto affettuoso nonostante un lucidalabbra zuccherino o un rossetto acceso, alcune hanno affinato delle tecniche. Per evitare di avere labbra scintillanti tutto il giorno o di dare l'impressione di essere uscite da un circo, mimano un bacio da lontano con una sorta di "aria da bacio". Altre optano per un "cinque" più elaborato, ispirato ad amiche di lunga data o calciatori. L'idea? Creare una connessione emotiva nonostante questa barriera setosa.

Inoltre, per chi non è particolarmente incline al contatto fisico, un bacio non è l'unico indicatore di una coppia innamorata. In definitiva, ogni partner ha il proprio linguaggio dell'amore e i sentimenti si esprimono attraverso il contatto, le parole, le azioni concrete e persino i regali. In questo contesto, il lucidalabbra è semplicemente un altro pretesto per osservare ciò che le coppie fanno quotidianamente senza nemmeno rendersene conto: adattarsi, negoziare, trovare soluzioni alternative e inventare piccoli rituali che finiscono per diventare il loro codice condiviso.

Sui social media, è probabile che questa tendenza scompaia con la stessa rapidità con cui è apparsa, sostituita da un'altra, più assurda o più sofisticata, che trasformerà ancora una volta un gesto banale in un fenomeno collettivo. Ma nelle relazioni, lascia un segno più duraturo: l'idea che anche i gesti più semplici possano diventare terreni di gioco, campi di prova o semplicemente spazi per una complicità spontanea.