Rainbow kiss : oseriez-vous ce baiser un peu particulier ?

Vous connaissez forcément l’inconditionnel french kiss, ce baiser langoureux que de nombreux couples pratiquent pour se dire bonjour ou au revoir. Eh bien sachez qu’il existe une autre variante, un peu plus audacieuse et fantaisie que ce bisou humide qui fait valser les langues. Il s’agit du rainbow kiss, le « baiser arc-en-ciel » en français. Il a plutôt sa place dans l’intimité et implique des substances pour le moins inattendues. Découvrez-en plus sur ce jeu de bouche extravagant et riche en couleurs. Petit indice pour vous donner un avant-goût : ce baiser se passe sous la ceinture et il excite comme il peut écoeurer.

Le rainbow kiss, un baiser érotique qui va de pair avec le 69

Sur le papier, le rainbow kiss semble évoquer un baiser de conte de fées ou un smack rigolo. Pourtant, ce nom, plutôt accrocheur, ne reflète pas totalement la réalité, qui, elle, est un peu plus crue. N’allez pas croire qu’il s’agit d’un bisou classique avec un petit supplément de chantilly ou teinté de rouge à lèvres. Pour s’essayer à ce fameux rainbow kiss, il faut faire tomber les culottes et les caleçons, sinon ça ne prend pas. Comme vous vous en doutez, ce baiser n’est pas aussi candide qu’il en a l’air. Il dissimule un côté sensuel que certain.e.s jugeront probablement trop trash ou répugnant.

Pour que le rainbow kiss fonctionne, il faut s’en remettre à une position phare du Kama sutra : le 69. Autre critère essentiel : madame doit être au plus fort de ses règles. Ensuite viennent les choses sérieuses. Les deux partenaires enfouissent leur tête dans l’intimité de l’autre et embrassent furieusement leur organe du plaisir. Un marathon buccal torride qui n’intervient pas en prémisse des ébats, mais qui est censé aller jusqu’à l’orgasme. Une fois au sommet de l’extase, les deux partenaires doivent garder la bouche pleine et fusionner leurs lèvres. Sperme et sang de règle ne font alors plus qu’un au milieu de la salive. Ça y est, vous avez l’image ?

Le rainbow kiss est bien moins sage que ce que son nom d’usage prétend. C’est plus ambiance film X que Bisounours ou Petite Maison dans la prairie. Ce baiser, qui mêle les fluides, peut susciter la nausée, mais aussi réveiller des fantasmes enfouis. Comme le dit l’adage « les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ». Certes, le qualificatif « arc-en-ciel » est légèrement exagéré et fait de la promo mensongère, mais la pratique, elle, peut corser les ébats. À noter qu’elle s’étend aussi aux couples homosexuels et lesbiens. Dans ce cas, cette sauce orale sera juste un peu plus sobre.

Une façon de dédramatiser le sexe en période de règle

Au-delà de son aspect « insolite », le rainbow kiss a l’avantage de remettre les règles au cœur de la sexualité. Les menstruations sont même à la base de ce baiser sauvage et aventureux. Offrir un cunnilingus à un vagin qui jute du sang reste encore marginal et tabou. En général, lorsque les règles sont là, le couple s’abstient ou se contente du bon vieux missionnaire avec une couverture sous les fesses (of course). Le rainbow kiss, lui, transforme le sang des règles en « liant » et en fait un motif de complicité. Sur le fond, c’est plutôt positif. Mais sur la forme, ça peut en rebuter plus d’un.e.

Derrière votre écran, vous vous dites peut-être « beurk », mais l’idée n’est pas forcément si lunaire. Selon la sexologue Carolanne Marcantonio, le sang favorise l’alchimie. Pour exécuter le rainbow kiss, les deux partenaires doivent se faire une confiance aveugle et n’avoir aucune gêne. Si vous osez à peine lâcher des gazs devant votre moitié, alors oubliez le projet du rainbow kiss… Toutefois, cette petite extravagance sexuelle n’est pas uniquement réservée aux personnes qui recherchent des sensations extrêmes sous la couette ou aux fans d’Edward Cullen. Le rainbow kiss, souvent dépeint avec des adjectifs médiocres, peut titiller la curiosité et ce même chez les personnes à cheval sur les « conventions ».

Rainbow kiss, la pratique est-elle sans risque ?

Le rainbow kiss est une expérience sexuelle parmi tant d’autres. Mais ce baiser « spectaculaire » qui commence dans l’entrejambe et se termine sur les lèvres nécessite quelques précautions. Sous sa connotation enjouée et innocente, le rainbow kiss n’est pas toujours si radieux. Au lieu de trouver un trésor au bout de l’arc-en-ciel, vous récoltez parfois de mauvaises surprises, comme le VIH, l’herpès, la chlamydia ou encore la gonorrhée. Autant de MST qui se transmettent aussi à travers les fluides corporels.

Le sang, même s’il n’est pas sale en soi, peut accroître les risques d’infections et transporter des bactéries dans les muqueuses de la bouche. Pas question donc de réclamer un rainbow kiss à votre plan Q ou votre coup d’un soir, au risque de voir votre sexualité s’assombrir complètement. Pour exécuter cet acte, sollicitez une personne fiable, avec qui vous êtes en couple depuis un moment. Effectuez des tests de dépistage en amont pour tâter le terrain.

Les pratiques comme le rainbow kiss font la pluie et le beau temps de la sexualité. Elles ne font pas l’unanimité, certes, mais elles apportent un « petit truc en plus » aux positions traditionnelles et revisitent les grands classiques. Si vous voulez de la nouveauté sans risquer les haut-le-cœur, vous pouvez aussi tester le BDSM et mettre Christian Grey à l’amende.