Il "Floodlighting" si sta affermando come la nuova tendenza nelle relazioni sentimentali.

Cosa succede se all'improvviso riveli troppi dettagli... appena dopo esserti seduto con la persona con cui sei uscito? Ferite infantili, ex, terapia, grandi paure: la conversazione decolla e sembra che l'intimità sia già stata instaurata. Questo fenomeno ha un nome: "floodlighting", ovvero l'arte di attirare l'attenzione su di sé fin dal primo appuntamento.

Quando la vulnerabilità diventa… uno scudo

Il termine "floodlighting" è stato reso popolare dalla ricercatrice e autrice americana Brené Brown , specializzata in questioni di vulnerabilità. Nel suo lavoro, descrive questo comportamento come una forma di "armatura": paradossalmente, rivelare molto di sé può servire a evitare una vera vulnerabilità.

L'immagine è piuttosto azzeccata: immaginate un enorme riflettore puntato direttamente sulla persona con cui state parlando. Tanta luce, tante informazioni... ma in definitiva, non necessariamente una maggiore visibilità su ciò che sta realmente accadendo. Nota: il termine "riflettore" proviene dalla psicologia popolare e non è assolutamente una diagnosi medica né un disturbo psicologico.

Stai esagerando nel tentativo di proteggerti al meglio?

Questo è il paradosso del fenomeno. A prima vista, condividere le proprie esperienze più intime sembra essere un segno di fiducia e autenticità. Eppure, rivelando tutto immediatamente, alcune persone cercano inconsciamente di mantenere il controllo.

Possono entrare in gioco diverse motivazioni: verificare immediatamente se l'altra persona ci accetterà, creare artificialmente un'impressione di vicinanza o evitare la progressione, a volte scomoda, che accompagna la costruzione di una relazione. Perché una relazione sana si costruisce generalmente a poco a poco. Impariamo a conoscere l'altra persona, condividiamo, osserviamo le sue reazioni... e poi gradualmente decidiamo cosa vogliamo confidarle.

Quando la fiducia si ritorce contro

Condividere qualcosa di personale può ovviamente avvicinare le persone, ma quando iniziano a riversarsi confidenze profondamente intime, l'altra persona può trovarsi rapidamente in una posizione difficile. Dovrebbe rassicurare? Condividere le proprie sofferenze? Trovare la reazione giusta? Questa pressione può trasformare una conversazione spensierata in una vera e propria prova emotiva. Alcune persone potrebbero quindi sentirsi non tanto invitate a conoscere qualcuno, quanto piuttosto come se fossero state messe in prima fila a un confessionale. E francamente, per un primo appuntamento, l'atmosfera può diventare rapidamente imbarazzante.

Fai attenzione a non vedere "proiettori" ovunque

Una persona che si apre facilmente non è automaticamente una persona che parla a raffica. Un primo appuntamento può essere stressante, una rottura potrebbe essere recente e un silenzio imbarazzante può portare a parlare più del previsto. La vera differenza sta nella capacità di cogliere i segnali dell'altro. Se il tuo interlocutore sembra a disagio, cambia argomento o cerca di rallentare la conversazione, sapersi adattare fa tutta la differenza. In altre parole, l'autenticità non esclude il rispetto dei ritmi altrui.

Qual è il giusto livello di intimità?

Gli esperti raccomandano vivamente di far sì che la confidenza si sviluppi gradualmente. Prima di condividere qualcosa di molto personale, è sufficiente chiedersi se il rapporto sia sufficientemente consolidato per ricevere tale informazione. E se ci si trova dall'altra parte? Si ha tutto il diritto di essere di supporto senza però diventare il confidente di qualcuno che si conosce a malapena. Stabilire dei limiti non significa essere privi di empatia; significa anche proteggere il proprio spazio emotivo.

La popolarità del termine "floodlighting" riflette in definitiva un'epoca in cui autenticità e vulnerabilità sono diventate valori relazionali fondamentali. Tuttavia, essere sinceri non significa necessariamente rivelare tutta la propria storia in una sola sera. La vera connessione non si misura dal numero di segreti condivisi. Si costruisce sulla fiducia, sulla reciprocità e, soprattutto, sul tempismo giusto.