La scintilla in una relazione: mito romantico o reale segnale psicologico?

In amore, cerchiamo sempre quella piccola scintilla che accenderà la fiamma e la farà crescere. Tuttavia, questa scintilla astratta non sempre preannuncia una storia d'amore radiosa. Come le farfalle nello stomaco, è un segnale sentimentale che può essere facilmente frainteso. Questo corteggiatore "scintillante" potrebbe nascondere un lato oscuro dietro la sua apparente cordialità e il suo carisma radioso.

La scintilla: una sensazione… ma non una prova

Ci hanno venduto l'amore come una scossa elettrica. Uno sguardo, un brivido, le farfalle nello stomaco ... e all'improvviso, tutto cambia. Questa famosa "scintilla" è considerata il punto di partenza essenziale di ogni grande storia d'amore. Senza di essa? Nessuna chimica, nessun futuro. Eppure, nella vita reale, questa visione è spesso fuorviante. Dietro questa fantasia romantica si cela un meccanismo molto più complesso, e a volte persino controproducente. La scintilla fa parte del pacchetto emotivo di Cupido. Tuttavia, non è un'unità di misura affidabile.

Si parla di scintilla quando l'attrazione è immediata, quasi magnetica. L'altra persona ci incuriosisce, ci eccita, ci fa venire voglia di rivederla subito. Tutto sembra fluido, intenso, ovvio. Ma questa intensità non garantisce nulla. Può riflettere tanto una vera connessione... quanto una semplice infatuazione emotiva. Chimica rapida, certo, ma non necessariamente duratura.

Perché la scintilla spesso si basa su elementi superficiali: carisma, aspetto, il modo di attirare l'attenzione. Alcune persone sanno creare questa connessione immediata con una facilità disarmante. "A volte, questo amore a prima vista rivela più sul fascino di una persona – o sul suo narcisismo – che sulla profondità di un legame autentico", avverte Logan Ury, esperto di relazioni di InStyle .

Quando l'eccitazione nasconde qualcos'altro

Quel brivido che interpretiamo come attrazione non è sempre ciò che pensiamo. Può anche assomigliare a... ansia. L'attesa di un messaggio , il dubbio, l'imprevedibile gioco del flirt: tutto ciò attiva il nostro sistema emotivo. Ci sentiamo "vivi", stimolati, attratti. Ma questo non è necessariamente sano. Come sottolineano alcuni esperti di relazioni: "A volte, quelle farfalle nello stomaco sono in realtà segnali d'allarme", non il prodotto di sentimenti appassionati, né il presagio di una relazione lunga e felice.

Quella scintilla, che ti fa arrossare le guance e ti infiamma il cuore, è anche ingannevole. Ti trae in inganno e tende ad accecarti, letteralmente. In altre parole, ciò che sembra passione può in realtà essere segno di squilibrio. Una dinamica vaga, instabile, persino frustrante, che scambiamo per amore.

La trappola della "falsa partenza"

Un'altra illusione comune è quella di proiettare una storia su qualcuno che non esiste ancora. Un dettaglio fisico, un atteggiamento, una somiglianza con qualcuno del passato... e l'immaginazione si scatena. Pensiamo di riconoscere qualcosa di ovvio, quando in realtà stiamo semplicemente riproponendo uno scenario familiare.

Il risultato: la scintilla si spegne con la stessa rapidità con cui è apparsa. Perché non si basava sulla realtà della persona, ma su una proiezione. Questa scintilla, materializzata da una pioggia di polvere d'oro e dal suono di campanelli nelle fiabe Disney, esiste solo nei tuoi occhi. È un'oscura illusione, un pericoloso miraggio. L'amore non nasce da una scintilla fugace: è piuttosto un fuoco che cresce gradualmente, a volte vacilla, ma che si sviluppa costantemente.

E se l'amore avesse bisogno di tempo?

A differenza delle commedie romantiche, le storie d'amore più intense non sempre iniziano con i fuochi d'artificio. Si sviluppano lentamente, quasi discretamente. La scintilla, considerata il carburante di un idillio eterno, spesso preannuncia un amore fugace.

All'inizio, non c'è necessariamente un'emozione travolgente. Solo curiosità, una presenza piacevole, una conversazione scorrevole. Poi, con il susseguirsi degli appuntamenti, qualcosa si sviluppa. Questo è ciò che gli psicologi chiamano l'effetto di mera esposizione: più si ha a che fare con una persona, più questa diventa familiare e attraente. L'attaccamento cresce quindi nel tempo, nella sicurezza, nella ripetizione. Una fiamma delicata, ma molto più duratura.

"Le relazioni migliori spesso si sviluppano lentamente, anziché nascere all'improvviso. L'importante è ricordare che l'assenza di una scintilla non è sinonimo di fallimento, e la sua presenza non garantisce il successo", precisa lo specialista.

La scintilla non è né del tutto un mito né una verità assoluta. Esiste, certo. Ma non dovrebbe essere l'unico criterio. Perché in amore, ciò che dura non è sempre ciò che arde più intensamente all'inizio.