Dopo 83 anni di matrimonio, la "coppia più anziana del mondo" affascina il web.

La loro storia d'amore attraversa generazioni. Lyle ed Eleanor Gittens, sposati da 83 anni, sono stati appena riconosciuti ufficialmente come "la coppia sposata più anziana del mondo". Il loro percorso ha affascinato gli utenti di internet di tutto il mondo .

Un record convalidato dal Guinness dei primati

È ufficiale: Lyle ed Eleanor Gittens, rispettivamente di 108 e 107 anni, sono entrati nel Guinness dei primati. La coppia, originaria degli Stati Uniti e ora residente a Miami, detiene diversi titoli di rilievo. Sono riconosciuti come:

la coppia sposata più anziana del mondo,

la coppia sposata più anziana di tutti i tempi,

la coppia vivente con il matrimonio più lungo.

Un eccezionale trio di riconoscimenti, convalidato dall'ente di riferimento dopo la verifica del certificato di matrimonio del 1942 e dei censimenti americani da parte di LongeviQuest, organizzazione specializzata nella certificazione dei centenari.

Un incontro avvenuto durante una partita di pallacanestro nel 1941.

Tutto ebbe inizio nel 1941 nel campus della Clark Atlanta University. Studenti della stessa università, Lyle ed Eleanor si incontrarono per la prima volta a una partita di basket, sport in cui Lyle era all'epoca una stella. Fu proprio mentre assisteva a una sua partita che Eleanor lo notò. Lyle non esitò a fare la prima mossa, approfittando di quell'incontro casuale nel campus. Una storia che ricorda quelle dei vecchi film americani, ma che in realtà si è protratta per oltre otto decenni.

Un matrimonio celebrato durante un periodo di congedo militare.

La loro unione non attese: la coppia si sposò il 4 giugno 1942 a Bradenton, in Florida. Le circostanze del momento, tuttavia, resero la cerimonia pericolosa. Lyle, che si era arruolato nell'esercito americano nel 1941, vide il suo destino cambiare bruscamente dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941. Consapevole di poter essere inviato al fronte da un momento all'altro, ottenne solo tre giorni di licenza per sposare Eleanor. Le nozze furono celebrate in fretta e furia, e quel giorno Lyle conobbe per la prima volta la famiglia della sua futura moglie. Un'unione nata nella fretta della guerra, che alla fine sopravvisse a tutti gli sconvolgimenti del XX e XXI secolo.

Una vita familiare costruita dopo la guerra

Dopo la guerra, la coppia si stabilì a New York, dove mise su famiglia. Nacquero due figlie, Angela e Ignae. Lyle, che durante la guerra aveva studiato ingegneria elettrica all'Ohio State University, ed Eleanor intrapresero entrambi una carriera nella pubblica amministrazione. Raccontano di aver apprezzato particolarmente lavorare insieme, il che ha rafforzato il loro legame nel corso dei decenni. Più recentemente, la figlia li ha avvicinati ancora di più trasferendoli a Miami, dove ora vivono una vita serena.

Il segreto della loro longevità: "Apprezzarsi a vicenda tanto quanto amarsi".

Quando le viene chiesto il segreto della loro relazione incredibilmente duratura, la risposta di Eleanor è sorprendentemente semplice e saggia. "Bisogna apprezzare l'altra persona tanto quanto la si ama. Credo addirittura che apprezzare se stessi sia ancora più importante", confida. Una sottile distinzione, ma che dice molto sulla loro filosofia di coppia: al di là dei sentimenti romantici, è il rispetto quotidiano e la compatibilità di carattere che hanno permesso alla loro relazione di durare. Lyle, dal canto suo, offre una spiegazione ancora più sobria: "Non c'è nessun segreto. Si vive e basta. Si vive ogni giorno e si diventa quasi una sola persona".

Una testimonianza raccolta dalla loro figlia per StoryCorps

Fu il giorno di San Valentino del 2026 che Angela, una delle loro figlie, registrò la loro storia per StoryCorps, un'organizzazione americana specializzata nella raccolta di storie orali. L'intervista andò in onda il 13 febbraio 2026 nel programma mattutino di NPR, una delle emittenti radiofoniche pubbliche americane, nell'ambito del progetto "Brightness in Black".

Durante questa intervista, Lyle ha offerto un'immagine particolarmente toccante per descrivere la loro relazione: "Penso a noi come alla principessa e al povero. E la principessa e il povero hanno trionfato, per 83 anni". Una metafora che dice molto sulla sua umiltà riguardo alla sua storia e sull'ammirazione che nutre ancora per Eleanor dopo tutti questi anni. "Sono stato fortunato", ha aggiunto, prima che Eleanor rispondesse immediatamente: "Lo amo".

Una storia che affascina gli utenti di internet di tutto il mondo.

Dalla messa in onda della loro intervista e dall'annuncio ufficiale del loro record da parte del Guinness World Records, la storia della coppia Gittens è diventata virale. Media internazionali, account sui social media e siti web di lifestyle stanno tutti condividendo il loro percorso e le loro dichiarazioni. Questo fascino si spiega facilmente in un'epoca in cui le relazioni durature sembrano più rare e i siti di incontri hanno profondamente cambiato il panorama dell'amore. La loro storia rappresenta un fulgido controesempio, ricordandoci che un legame profondo, costruito giorno dopo giorno, può resistere a qualsiasi sfida, comprese quelle di un secolo di sconvolgimenti storici.

Con 83 anni di matrimonio, Lyle ed Eleanor Gittens hanno scritto uno dei capitoli più belli della storia recente delle coppie. Da un incontro all'università a un matrimonio durante la Seconda Guerra Mondiale e oltre otto decenni di vita insieme, il loro percorso incarna tutto ciò che si può desiderare da una grande storia d'amore. E quando Lyle, all'età di 108 anni, confida che "non c'è nessun segreto, semplicemente viviamo", forse offre la lezione più bella che questa coppia potesse dare al mondo.