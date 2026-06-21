"Fexting": perché litigare via SMS spesso complica le cose

Reagire impulsivamente, digitare tre righe piene di rabbia e premere invio. Il "fexting", una parola composta presa in prestito dall'inglese, si riferisce a questi litigi tra coppie che ora vengono risolti tramite messaggi di testo. Una pratica che sembra comoda, ma che gli psicologi descrivono come particolarmente rischiosa per le relazioni sentimentali.

Fexting, una parola inglese che è diventata un fenomeno globale

Il termine "fexting" è una parola macedonia composta da due termini inglesi: fighting (litigare) e texting (inviare messaggi). Si riferisce semplicemente al litigare tramite messaggi scritti, che si tratti di SMS tradizionali, conversazioni WhatsApp o messaggi scambiati su qualsiasi altra app di messaggistica. Il termine ha acquisito notorietà dopo un'intervista molto discussa a Jill Biden, ex First Lady degli Stati Uniti, che spiegò a Harper's Bazaar che lei e suo marito, Joe Biden, ricorrevano regolarmente al fexting per evitare di litigare di fronte agli agenti dei Servizi Segreti. Questo aneddoto presidenziale ha contribuito a diffondere una realtà condivisa da milioni di coppie comuni.

Una pratica che assomiglia ingannevolmente a una soluzione pratica

A prima vista, il "fexting" offre numerosi vantaggi, almeno in apparenza. Per alcuni terapeuti intervistati sull'argomento, questa pratica aiuta a evitare i confronti diretti più intensi. "I miei pazienti dicono che mandare messaggi permette loro di mantenere un certo livello di connessione, pur avendo lo spazio per esprimersi liberamente", spiega Cindy Shu, terapeuta specializzata in problemi coniugali e familiari. Inoltre, elimina la pressione di dover risolvere i conflitti immediatamente. Per la terapeuta matrimoniale Lia Huynh, questi scambi scritti possono rivelarsi utili anche per le persone più introverse o per coloro che hanno difficoltà a esprimere le proprie emozioni a voce alta. In teoria, questo formato permette di fare un passo indietro, riflettere con calma prima di rispondere ed evitare di dire cose di cui ci si pentirebbe sull'onda dell'emozione.

La principale insidia: la totale assenza di comunicazione non verbale.

Dietro questi apparenti vantaggi, tuttavia, gli esperti di relazioni mettono in guardia da una grave insidia. Secondo il lavoro del ricercatore di psicologia Albert Mehrabian , da tempo citato come punto di riferimento, circa il 55% di un messaggio emotivo viene trasmesso attraverso il linguaggio del corpo, il 38% attraverso il tono della voce e solo il 7% attraverso le parole stesse. Sebbene queste cifre precise necessitino di qualche precisazione, il loro messaggio generale rimane ampiamente confermato dalla ricerca: una parte significativa di ciò che viene comunicato in una conversazione è non verbale. Tuttavia, questi segnali sono completamente assenti negli SMS. È impossibile vedere il volto del partner, il suo sguardo, il suo sorriso, le sue lacrime o le sue braccia incrociate. È anche impossibile sentirne la voce. Tutto ciò che costituisce la ricchezza – e la sicurezza – di una conversazione tra una coppia scompare dietro lo schermo.

Il rischio di interpretare costantemente in modo errato

Questa mancanza di segnali non verbali apre la porta a un altro problema: i ripetuti malintesi. "Gli scambi di messaggi di testo sono gravemente carenti di sfumature. Un semplice punto può essere interpretato come freddezza o aggressività, anche se non era questa l'intenzione di chi lo invia", osserva la psicologa relazionale Marie Durand . Una risposta ritardata può essere letta come disinteresse, quando l'altra persona era semplicemente impegnata in una riunione. L'assenza di un'emoji può sembrare gelida. Un tono neutro può apparire brusco. Ogni carattere si carica di una carica emotiva sproporzionata. Senza la possibilità di un chiarimento immediato, i malintesi si accumulano e alimentano la discussione invece di risolverla.

Si sta creando una distanza emotiva.

A lungo andare, le conseguenze del "fexting" possono andare ben oltre un semplice litigio occasionale. "I litigi via messaggio possono creare una distanza emotiva duratura in una relazione", osserva la psicologa Samantha Rodman. Diversi effetti si accumulano nel tempo. I ripetuti malintesi erodono gradualmente la fiducia. La comunicazione virtuale sostituisce progressivamente le interazioni faccia a faccia, diminuendo l'intimità. I problemi irrisolti si accumulano perché non sono stati affrontati di persona. E la coppia finisce per perdere l'abitudine a una comunicazione sana, dimenticando l'importanza di prendersi il tempo per sedersi e parlare veramente l'uno con l'altro.

Una falsa impressione di controllo

L'altro rischio del "fexing" risiede nell'illusione che crea. Molte persone credono di avere un maggiore controllo su una discussione tramite messaggio che faccia a faccia. Tuttavia, dietro uno schermo, spesso ci permettiamo di dire cose che non diremmo mai ad alta voce. La barriera protettiva del telefono agisce come un disinibitore: più duro, più tagliente, a volte più doloroso. Peggio ancora, il messaggio rimane. Mentre le parole pronunciate con rabbia possono svanire con il tempo, un messaggio di testo rimane impresso sullo schermo dell'altra persona, riletto, rimuginato, a volte persino salvato con uno screenshot. Una frase di cui ci si pente al mattino può continuare a tormentare la coppia la sera.

Quando il formato stesso diventa problematico

Al di là del contenuto dei messaggi, a volte è proprio l'utilizzo di questo canale per affrontare argomenti delicati a risultare problematico. "Prima di iniziare una discussione sensibile tramite SMS, chiedetevi se questo formato sia davvero appropriato", raccomanda il terapeuta matrimoniale Paul Martin. Alcuni argomenti richiedono tempo, presenza fisica e ascolto attento: un tradimento, una grande delusione, una decisione importante per la coppia. Affrontarli tramite SMS significa affrettarsi, senza la necessaria calma e serenità. Il rischio è quello di trasformare una vera conversazione in una serie di brevi scambi, in cui ognuno si ostina sulla propria posizione senza ascoltare veramente l'altro.

Come limitare i danni

Per le coppie che si riconoscono in questo schema, esistono diverse strategie per limitare i danni. La prima consiste nell'individuare ciò che è assolutamente necessario dire di persona e nel stabilire una semplice regola: niente litigi seri via messaggio. La seconda è imparare a rimandare la risposta a un messaggio fastidioso. Aspettare qualche ora, o addirittura fino a un incontro faccia a faccia, spesso impedisce di aggravare una situazione già fragile. La terza consiste nel dedicare del tempo, dopo uno scambio di messaggi teso, per chiarire cosa è emerso durante la conversazione. Come riassume la psicologa Sue Johnson, "A volte, è necessaria una prospettiva esterna per liberarsi da schemi negativi e ristabilire una connessione emotiva". In tal caso, consultare un terapeuta di coppia può fare la differenza.

Sebbene apparentemente comodo, il "fexing" (ovvero l'uso eccessivo di messaggi di testo durante un litigio) maschera in realtà una dinamica fragile che minaccia la salute di una relazione. Privando la comunicazione di tutto ciò che la arricchisce – voce, contatto visivo, gesti – trasforma il minimo passo falso in una ferita profonda. Questo non significa vietare completamente i messaggi di testo durante una discussione, ma piuttosto usarli con giudizio. E ricordare una semplice verità: le vere conversazioni, quelle che guariscono e riconciliano, raramente avvengono dietro uno schermo.