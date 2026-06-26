"Tutti i miei ex sono pazzi": il segnale d'allarme in amore che troppo spesso tendiamo a sottovalutare.

Se il tuo partner ha già usato l'aggettivo "pazza" per descrivere le sue ex e si diverte a dipingerle come "casi psicologici", il problema potrebbe non essere lui. Etichettare le ex come nevrotiche o isteriche incontrollabili che meriterebbero un manicomio è una cattiva abitudine tra gli uomini. Secondo le narrazioni di alcuni uomini dopo una rottura, le donne ne escono sempre peggio e meritano di essere messe in camicia di forza. Dietro questa supplica lacrimosa si cela un discorso misogino.

Un segnale d'allarme che spesso passa inosservato

Parlare degli ex è quasi inevitabile quando si inizia una nuova relazione. Senza necessariamente entrare nei dettagli, riassumiamo i punti principali di queste storie d'amore finite male. Questa conversazione non è sempre piacevole e, in genere, cerchiamo di essere brevi. Eppure, alcuni uomini dipingono un ritratto psicologico dettagliato delle loro ex, e il quadro che ne emerge è a volte piuttosto desolante. A sentirli raccontare, hanno praticamente vissuto anni di sofferenza con qualcuno che sembrava l'incarnazione del diavolo.

Adottano la mentalità della vittima e giungono alla conclusione finale: "tutte le mie ex erano pazze", come se questi uomini fossero stati semplicemente sfortunati alla lotteria amorosa. Sebbene anche le donne possano manifestare nevrosi e comportamenti manipolatori, rappresentano una minoranza quando si tratta di utilizzare questi metodi tossici di ricatto emotivo e umiliazione. Secondo le statistiche , le donne narcisiste rappresentano circa il 25% dei casi segnalati. Tuttavia, se dovessimo credere alle parole di alcuni uomini, queste statistiche sarebbero troppo basse per essere vere. Mentre in linea di principio cerchiamo di non lodare eccessivamente le nostre ex, ci sono uomini che le riducono ad aggettivi dispregiativi: "Eccessiva", "impulsiva", "ingestibile", "imprevedibile"... È praticamente una questione da psichiatri. E noi, da ascoltatori attenti, condizionati dalla rivalità femminile, ci ritroviamo presto a schierarci dalla parte di chi racconta la storia.

Sui social media, però, le donne sono unanimi: quando un uomo dice "tutte le mie ex sono pazze", è un campanello d'allarme. Ma molte di noi cadono nella trappola e finiscono per maledire indirettamente l'ex. "In terapia si parla di 'esternalizzazione': l'intero problema viene attribuito all'altra persona, senza alcuna auto-riflessione", spiega Laurane Wattecamps, sessuologa e terapeuta di coppia presso Gael .

La versione moderna del mito della “donna isterica”

L'espressione ormai comune "i miei ex sono pazzi" è intrisa di sfumature sessiste. Da tempo immemorabile, ogni volta che una donna è troppo rumorosa, ha una personalità forte o esprime il suo malcontento, le vengono attribuiti gravi problemi psicologici, quasi a voler screditare le sue parole. In passato, questa era una tattica medico-politica ben consolidata.

Dalle suffragette a Virginia Woolf, molte donne sono state etichettate come isteriche e sottoposte a dure diagnosi di disturbi mentali per essersi ribellate. "Era un concetto generico usato a lungo per squalificare le donne considerate troppo espressive, troppo indipendenti o anticonformiste. All'epoca, era un modo per metterle a tacere e mantenerle sotto un certo grado di controllo sociale", spiega la specialista.

Dicendo "le mie ex sono pazze", gli uomini perpetuano l'idea della "donna psicologicamente instabile" e si attribuiscono un senso di superiorità. Le donne, educate a essere riservate e a evitare di creare problemi, vengono giudicate "eccessive" o accusate di "drammatizzare" non appena esprimono rabbia o alzano la voce. Questa norma di genere si ritorce contro di loro nelle conversazioni successive alla rottura, e ciò che sembra normale per un uomo appare improvvisamente sproporzionato se percepito come tale da una donna.

Una scusa facile per salvaguardare la propria immagine

Descrivendo le loro ex come pazze, gli uomini si dichiarano innocenti e si assolvono da qualsiasi potenziale colpa nelle relazioni passate. Accusando le loro ex partner di infedeltà e presentandole come perfetti soggetti freudiani, mantengono la loro aura di superiorità. In definitiva, alterando la narrazione ed esagerando enormemente la realtà, si assolvono da ogni responsabilità. "In ogni situazione, ci sono sempre due lati della medaglia. Essere così categorici nell'affermare che l'altra persona è 'pazza' è spesso un rifiuto di mettere in discussione se stessi", insiste l'esperto.

Secondo lei, queste false accuse, oltre a dipingere le donne come qualcosa che non sono, riflettono una grave mancanza di intelligenza emotiva. Questo preannuncia già conflitti infiniti, discussioni inutili e l'incapacità di ammettere i propri errori. È lo stesso tipo di partner crudele che dice cose come "Stai esagerando", "Stai facendo una montagna da una mosca", "Sei troppo emotiva" e che è pronto a dire agli altri di "calmarsi".

La frase "il mio ex è pazzo" suggerisce anche che la persona è ancora profondamente ferita dalla rottura e non è riuscita a superarla. Si tratta di risentimento mal riposto, degli effetti persistenti di un turbamento interiore. "Quando l'intensità emotiva è ancora così alta da arrivare quasi a insultare l'ex partner, significa che la relazione non è ancora del tutto finita", conclude Laurane Wattecamps.

Se la persona che ti piace pronuncia quella fatidica frase e paragona i suoi ex a soggetti freudiani, non è un buon presagio per il futuro. I demoni del suo passato sono molto probabilmente sepolti nel profondo di sé.