Questo fenomeno, comune nelle coppie, in realtà maschera reali differenze fisiologiche.

In molte coppie si ripete la stessa scena: uno cerca una coperta mentre l'altro apre la finestra. E questo contrasto è tutt'altro che aneddotico, poiché può essere spiegato da differenze molto concrete nel modo in cui ciascun corpo produce, trattiene e percepisce il calore.

Perché uno è freddo e l'altro è caldo?

Questo fenomeno comune non è semplicemente una questione di comfort o abitudine. La termoregolazione, ovvero la capacità del corpo di mantenere la propria temperatura interna, varia da persona a persona. Non tutti i corpi producono la stessa quantità di calore, né tutti lo distribuiscono allo stesso modo.

Questo spiega perché, in una coppia, due persone nella stessa stanza o sotto lo stesso piumone possano percepire temperature molto diverse. La sensazione è comune, ma spesso si basa su fattori fisiologici concreti.

Il metabolismo svolge un ruolo centrale

Uno dei fattori principali coinvolti è il metabolismo. Più alto è il metabolismo, più calore produce il corpo a riposo. Al contrario, un metabolismo più lento può far sentire freddo più rapidamente. Anche la tiroide, che svolge un ruolo nella regolazione del metabolismo, può influenzare questa percezione. Il Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS) elenca la sensazione di "freddo più intenso del solito" come un sintomo comune di ipotiroidismo.

Circolazione sanguigna, massa corporea e ormoni

Anche la circolazione sanguigna gioca un ruolo importante.Harvard Health sottolinea che diversi fattori possono spiegare una persistente sensazione di freddo, tra cui un basso indice di massa corporea, alcuni disturbi circolatori o un problema alla tiroide.

Anche la composizione corporea è importante. Harvard Health spiega che il grasso agisce da isolante, mentre la massa muscolare contribuisce a generare calore. Pertanto, due persone di corporatura diversa potrebbero non percepire lo stesso ambiente termico allo stesso modo. Anche gli ormoni giocano un ruolo, soprattutto quando un disturbo della tiroide altera la produzione di energia e la termoregolazione.

Perché questa discrepanza si verifica così spesso nelle coppie?

Questo piccolo conflitto domestico è così comune perché coinvolge diversi fattori: sensazioni soggettive, abitudini legate al comfort e anche parametri biologici che variano da persona a persona. Persino nello stesso letto, due corpi non regolano la propria temperatura esattamente allo stesso modo.

Ciò non significa che esista una regola assoluta valida per tutte le coppie; tuttavia, fonti mediche confermano che le differenze individuali nel metabolismo, nella massa corporea, nella circolazione e nello stato di salute possono essere sufficienti a spiegare questa discrepanza quotidiana, molto comune.

Quando questo fenomeno richiede un consulto medico

Nella maggior parte dei casi, questa differenza tra due partner è semplicemente dovuta a normali differenze individuali. Tuttavia, se la sensazione di freddo o di caldo diventa nuova, intensa o persistente, la Cleveland Clinic raccomanda di prestare attenzione, soprattutto se è accompagnata da affaticamento, debolezza o altri sintomi.

In altre parole, avere un partner che ha sempre freddo o che è più sensibile al caldo non è necessariamente un problema. Questo disaccordo quotidiano serve principalmente a ricordarci che il corpo di ognuno percepisce la temperatura in modo diverso.

Se una persona sente freddo mentre un'altra sente caldo, non si tratta semplicemente di una questione di personalità o di abitudini particolari. Metabolismo, circolazione, composizione corporea e ormoni possono tutti creare una differenza significativa nella percezione del calore tra due persone che vivono nello stesso ambiente.