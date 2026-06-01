Dopo il matrimonio, si è presentata alla partita di rugby del marito indossando un abito bianco.

Amare la vita
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vika Kirillova / Pexels

Dire "sì" all'amore e fare il tifo a bordo campo durante una partita di rugby, tutto nello stesso giorno? Amy Vinson ci è riuscita. Poche ore dopo il suo matrimonio, questa donna britannica ha sorpreso tutti presentandosi in abito bianco a bordo campo per sostenere il suo neo-marito durante una partita cruciale.

Una sposa diversa da tutte le altre.

Il 2 maggio 2026 rimarrà una data memorabile per Amy e Craig Vinson. Dopo la cerimonia nuziale a Weston, in Inghilterra, gli sposi non hanno seguito il percorso tradizionale che porta direttamente al ricevimento. La loro prossima tappa? Uno stadio di rugby. Craig doveva giocare l'ultima partita della stagione con la sua squadra, gli Hornets RFC. Per Amy, era impensabile che il marito si perdesse questo importante evento. Così ha scelto di accompagnarlo e fare il tifo per lui a bordo campo, senza nemmeno cambiarsi d'abito.

Quando la passione per lo sport arriva al matrimonio

Craig pensava di dover saltare la partita a causa del suo matrimonio, ma Amy aveva altri piani. Convinta che la giornata dovesse celebrare anche le loro passioni comuni, insistette affinché la partita facesse parte dei festeggiamenti. Il giocatore di rugby, quindi, si tolse l'abito elegante e indossò la sua tenuta sportiva, completa di un paio di scarpe da rugby bianche personalizzate con la data del loro matrimonio. Un dettaglio simbolico che illustrava perfettamente questa giornata dedicata all'amore e allo sport.

Una storia d'amore da sempre legata al rugby.

La coppia si è conosciuta su un sito di incontri nell'autunno del 2023. Quando hanno fissato la data del matrimonio, il calendario sportivo era ancora incerto. La coincidenza tra le nozze e l'ultima partita della stagione è stata quindi puramente casuale. Invece di vederla come un ostacolo, Amy e Craig hanno trasformato la situazione in un ricordo unico. Per loro, includere il rugby nel loro giorno speciale è stata una scelta naturale. Amy ha persino spiegato al quotidiano britannico Metro che questa scelta si adattava perfettamente a loro, mentre altri avrebbero potuto trovarla sorprendente.

Una festa condivisa con un'intera comunità.

Questa singolare cerimonia ha riunito familiari, amici e membri del club in un'atmosfera particolarmente calorosa. Oltre agli sposi, un'intera comunità ha partecipato alla celebrazione. Il rugby riveste un ruolo significativo nelle loro vite e ha permesso loro di stringere molte amicizie nel corso degli anni. Integrare questa passione nel loro matrimonio è sembrato quindi del tutto naturale.

E la giornata si è conclusa nel migliore dei modi: gli Hornets RFC hanno vinto con un punteggio di 45 a 19. Dopo la partita, gli sposi, i loro ospiti e alcuni giocatori si sono riuniti per prolungare i festeggiamenti con un incontro amichevole.

Scegliendo di unire matrimonio e rugby, Amy e Craig Vinson hanno creato una giornata che li rispecchiava appieno. Ricca di emozioni, spirito di squadra e momenti condivisi, la loro storia dimostra che non esiste un unico modo per celebrare l'amore. E l'immagine della sposa nel suo abito bianco che fa il tifo per il marito a bordo campo rimarrà senza dubbio uno dei ricordi più preziosi della loro unione.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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