Dopo un'esperienza "confusa", spiega perché non vuole più uscire con nessuno.

Amare la vita
Léa Michel
@alixearle / Instagram

La content creator Alix Earle (@alixearle) si è recentemente confidata con i suoi follower dopo un primo appuntamento che ha descritto come "confuso". In un video pubblicato su TikTok , ha condiviso le sue sensazioni dopo aver deciso di tornare a frequentare altre persone qualche mese dopo la rottura con il suo ex partner.

Un primo appuntamento che l'ha lasciata perplessa.

Nel suo video, Alix Earle (@alixearle) spiega di non sapere bene cosa aspettarsi quando ha accettato l'appuntamento. L'uomo l'aveva contattata tramite messaggio privato, facendo riferimento al mondo della cura della pelle, un argomento che la interessava particolarmente dato che aveva recentemente lanciato il suo marchio di prodotti per la cura della pelle.

Prima di raccontare i dettagli dell'incontro, Alix Earle ha tenuto a precisare di non voler criticare la persona coinvolta, che ha descritto come "gentile" e "piacevole". Tuttavia, l'esperienza non si è svolta come si era immaginata.

Una svolta inaspettata degli eventi

Secondo Alix Earle (@alixearle), l'appuntamento è iniziato a metà pomeriggio, con in programma una passeggiata sulla spiaggia di Malibu e una cena in serata. Tuttavia, si è presto sentita a disagio per la mancanza di organizzazione.

Alix Earle (@alixearle) ha spiegato di essere rimasta sorpresa dalla durata del loro primo appuntamento, che le è sembrato più lungo del previsto. La coppia si è fermata in un bar prima di proseguire il viaggio lungo la costa californiana. Ha detto di aver messo in discussione la direzione che stavano prendendo, aggiungendo che la mancanza di un piano preciso l'ha messa a disagio. Alix Earle ha anche menzionato una conversazione che le è sembrata innaturale e alcune domande che l'hanno sorpresa.

Fare un passo indietro per riflettere sulla sua vita amorosa

In seguito a questa esperienza, la content creator spiega di aver sentito il bisogno di prendersi una pausa dagli appuntamenti. Alix Earle (@alixearle) ora afferma di preferire avere piani più precisi prima di accettare un appuntamento, sottolineando l'importanza di sentirsi sicure e a proprio agio.

Questa dichiarazione si inserisce nel suo impegno per la trasparenza nei confronti della sua community, con la quale condivide regolarmente momenti della sua vita personale e professionale. Alix Earle aveva già spiegato ai suoi follower su TikTok di essere preoccupata all'idea di tornare a frequentare altre persone dopo la rottura avvenuta qualche mese prima.

Un'esperienza che è stata ampiamente discussa online

Il video di Alix Earle (@alixearle) ha scatenato numerose reazioni sui social media, dove gli utenti hanno condiviso le proprie opinioni sull'esperienza. Alcuni hanno menzionato situazioni simili, mentre altri hanno sottolineato l'importanza di una comunicazione chiara al primo appuntamento.

Condividendo questa storia, Alix Earle (@alixearle) mette in luce le aspettative e i dubbi che possono accompagnare gli incontri romantici. Il suo racconto illustra l'importanza di sentirsi a proprio agio e sicuri di sé, ricordandoci al contempo che ogni esperienza può contribuire a una migliore comprensione delle proprie aspettative.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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