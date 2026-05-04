Partner mal visto dalla famiglia: come reagire senza rompere la relazione

Mentre in alcune famiglie il partner si integra rapidamente e diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia, non è sempre così. In altre famiglie, fatica a trovare il suo posto e si sente un estraneo. Forse la tua famiglia è chiusa nei confronti del tuo partner e non esita a farlo sapere. Tuttavia, non c'è bisogno di imporre un ultimatum tra la tua famiglia e il tuo partner; gli esperti suggeriscono un approccio meno drastico.

Il partner rifiutato dalla tua famiglia: cosa potrebbe nascondere?

Fin dai primi incontri, alcuni partner conquistano immediatamente la simpatia dei suoceri. Fanno un'ottima impressione e vengono subito coccolati come figli adottivi. Dopo pochi mesi, questo sconosciuto si ritrova a grigliare salsicce sul barbecue con il futuro suocero e a mandare emoji sorridenti alla futura suocera.

Tuttavia, questo scenario, degno di una commedia domenicale, a volte rimane un'utopia lontana. In alcune famiglie, anche se il coniuge è impeccabile, disponibile e dimostra nobili intenzioni, suscita più diffidenza che affetto. Nonostante i numerosi pasti condivisi in stretta vicinanza e i tanti appuntamenti rispettati, la famiglia sminuisce la sua presenza e non si preoccupa nemmeno di ricordarne il nome, come se si fosse trattato di una semplice avventura passeggera.

Di fronte a questo snobismo emotivo e a questa tacita esclusione, ti trovi di fronte a un terribile dilemma e ti senti obbligato a fare una scelta. Se la tua famiglia rifiuta il tuo partner, colui al quale hai affidato il tuo cuore e che immagini come il padre di tuo figlio, non lo fa "senza motivo". A volte, è un legittimo meccanismo di difesa. L'amore è cieco e la tua famiglia, che ha un ruolo in questa relazione idilliaca, a volte nota dettagli malsani, comportamenti superiori e commenti degradanti che a te sfuggono.

D'altro canto, se il tuo partner ha facilmente ignorato i tuoi segnali d'allarme, è probabile che la tua famiglia abbia la sensazione di "perdere il controllo". "Quando si iniziano a stabilire dei limiti, a essere meno silenziosi e meno disposti ad accettare le cose passivamente, il sistema familiare si irrigidisce", spiega @stephlacoach, una coach specializzata nel superamento dei traumi. Questo è particolarmente vero nelle famiglie disfunzionali, spesso dominate da figure narcisiste.

Domande da porsi, secondo i terapeuti di coppia

Dovresti recidere i legami di sangue per vivere serenamente la tua storia d'amore, o fidarti dell'intuito della tua famiglia e lasciare il tuo partner? Non c'è bisogno di prendere una decisione così estrema e drastica. Sebbene l'opinione della famiglia conti, è solo un "punto di vista", non un motivo di separazione né un criterio di validazione.

Tuttavia, puoi concedere loro il beneficio del dubbio e organizzare una discussione sulle loro preoccupazioni riguardo al tuo coniuge. L'obiettivo non è dar loro ragione o iniziare un conflitto, ma piuttosto aprire un dialogo e comprendere la loro reticenza. Perché la tua famiglia è così dura con il tuo partner? Invece di fare supposizioni o accusarli di voler rovinare la vostra felicità, inizia una conversazione e affronta i problemi inespressi.

«Fate un regalo alla vostra famiglia: ascoltate le loro lamentele, anche solo una volta. Lasciate che affrontino ogni problema senza giustificarsi. Una volta che hanno finito, ringraziateli per l'attenzione. Dite loro che capite le loro preoccupazioni. Questo attenua la loro riluttanza. Sapere che hanno espresso le loro paure e che li avete ascoltati contribuisce a dissipare la loro ansia di fondo», consiglia Susan Winter, esperta di relazioni di coppia di Elite Daily . A questo punto, potete iniziare un percorso di auto-riflessione. «Le loro argomentazioni sono valide? Potrebbe esserci del vero nelle loro preoccupazioni. Riflettete su di esse. Potreste discuterne in seguito con il vostro coniuge», suggerisce l'esperta.

È assolutamente necessario troncare i rapporti con la propria famiglia?

Se la tua famiglia disapprova il tuo partner e lo mette costantemente alla prova durante le riunioni, non sempre sai come reagire. Ti senti come l'arbitro di una inutile battaglia psicologica e devi scegliere da che parte stare. Da un lato, vorresti porre fine a questa inutile situazione facendo le valigie, dall'altro non riesci a immaginare di vivere in cattivi rapporti con la tua famiglia.

Ma non si tratta di sbattere la porta in faccia o di rinnegare l'intero albero genealogico. A volte, la famiglia ha semplicemente bisogno di rassicurazioni e che tu ti senta al sicuro, appagato e supportato prima di lasciarti andare. "Piuttosto che reagire o attaccare, spiega perché sei felice con il tuo partner. Fai esempi concreti di come lui o lei arricchisce la tua vita. Non cercare di ottenere la loro approvazione a tutti i costi. Dai alla tua famiglia il tempo di vedere le cose come le vedi tu e di capire che sei felice e appagato", consiglia Susan Winter.

D'altro canto, se nonostante colloqui sinceri, test di compatibilità e testimonianze entusiastiche sul vostro partner, la vostra famiglia continua a lamentarsi del vostro coniuge e a dirvi che "non è la persona giusta", è meglio prendere le distanze. Questo potrebbe essere un segnale di influenza tossica.

Ricorda: la tua storia d'amore è solo tua e non deve trasformarsi in una telenovela in famiglia. A volte, il tempo guarisce le ferite e addolcisce i rapporti. E alla fine, quel partner che la tua famiglia non sopportava finirà per entrare a far parte del quadro generale.