Chi sono i "filogeni", questi uomini con il loro discorso enigmatico sulle donne?

A prima vista, la parola è intrigante. "Filogine" significa letteralmente "amante delle donne". Eppure, dietro questa definizione piuttosto positiva, il termine ha assunto un significato ben diverso in certi spazi online. E questa discrepanza merita un'analisi più approfondita.

Una parola deviata dal suo significato originale

Derivato dal greco antico, il termine "filoginia" combina "philo" (amare) e "gyné" (donna). Sulla carta, potrebbe quasi sembrare l'opposto della misoginia. Tuttavia, in certe comunità online, in particolare in quelle di stampo maschilista, questa parola viene ora utilizzata in un senso ben diverso da tale idea.

Non si tratta più di "amare le donne", bensì di adottare comportamenti e discorsi che rimangono incentrati su una visione squilibrata delle relazioni di genere. Questi gruppi, sempre più visibili sui social media e su determinate piattaforme, spesso sviluppano contenuti critici nei confronti dei progressi femministi e dei passi avanti verso una maggiore uguaglianza.

Una logica di performance piuttosto che di incontro

In questi ambienti, le "filogenie" sono spesso associate a una pratica ben precisa: moltiplicare le interazioni con le donne negli spazi pubblici. L'obiettivo non è tanto creare un legame autentico quanto "esibirsi". Quante donne approcciate in un giorno? Quanti numeri di telefono ottenuti? Quanti rifiuti ricevuti? Queste cifre diventano indicatori di successo.

Questa dinamica trasforma lo scambio in una sfida personale. L'altra persona non viene più percepita come un individuo con i propri desideri, limiti e ritmi, ma come una sorta di tappa di un percorso da completare. Inutile dire che l'idea di una relazione equilibrata e rispettosa ne risente.

Quando l'approccio diventa invadente

Presentate come tecniche di flirt o per accrescere la propria autostima, queste pratiche possono in realtà rivelarsi problematiche. Avvicinare ripetutamente le donne per strada, senza tenere conto del loro consenso o del loro disagio, può diventare rapidamente invadente. Per molte, si tratta di una vera e propria forma di molestia quotidiana.

Questo tipo di comportamento contribuisce a normalizzare le interazioni indesiderate in spazi in cui tutti dovrebbero potersi muovere liberamente, senza pressioni o insistenza. Da una prospettiva di body positivity e rispetto, ciò evidenzia un punto essenziale: ogni persona merita che il proprio spazio, il proprio corpo e i propri confini vengano rispettati, senza negoziazioni.

"Allenatori" con discorsi ben preparati

Accanto a queste pratiche, ci sono anche creatori di contenuti che si presentano come esperti in storie d'amore o appuntamenti. La loro promessa? Insegnarti come "avere successo" nelle tue interazioni. Il loro metodo? Spesso basato su tecniche, copioni o strategie da applicare.

Dietro questa apparente attenzione allo sviluppo personale, si celano talvolta messaggi problematici. Le donne vengono descritte in modo molto generalizzato, come se reagissero tutte agli stessi meccanismi. Le storie d'amore diventano quindi sistemi da decifrare, anziché scambi umani basati sull'ascolto, sul rispetto e sul consenso.

Una competizione tra uomini

In queste comunità, le interazioni con le donne sono percepite anche come una forma di competizione maschile. Le "prestazioni" vengono confrontate, analizzate e talvolta persino celebrate pubblicamente. Questo crea una pressione implicita: dimostrare il proprio valore attraverso la capacità di attirare l'attenzione femminile.

Questo tipo di dinamica può portare a una visione piuttosto rigida della mascolinità, in cui la convalida esterna diventa centrale. Al contrario, le relazioni sane si basano sull'autenticità, sul rispetto reciproco e sulla libertà di essere se stessi, senza la pressione di dover apparire impeccabili.

Un fenomeno che rivela le tensioni attuali

L'emergere della "filogenia" si inserisce in un contesto più ampio. La tendenza verso una maggiore uguaglianza di genere sta mettendo in discussione alcune norme tradizionali. In risposta, alcune comunità reagiscono con ripiegamento su se stesse o con proteste, talvolta caricaturando le relazioni tra uomini e donne.

In definitiva, dietro questo termine lusinghiero si cela una realtà più complessa. Le "filogine" illustrano le potenziali insidie che si celano quando le relazioni umane vengono ridotte a strategie o prestazioni. E implicitamente ci ricordano un'idea fondamentale: le relazioni appaganti si basano sul rispetto, sul consenso e sul riconoscimento di ogni individuo in tutta la sua unicità.