La "regola del 777" per evitare la routine in una relazione: di cosa si tratta?

In molte coppie, la routine si instaura col tempo. Tra lavoro, vita familiare e impegni quotidiani, il tempo trascorso da soli a volte diventa meno frequente. Sui social media, un'idea semplice sta prendendo piede: la "regola del 777", un metodo presumibilmente progettato per aiutare i partner a mantenere la loro connessione.
Una formula semplice per trovarsi a vicenda
La regola del "777" si basa su un principio facile da ricordare: pianificare regolarmente del tempo per la coppia secondo un ritmo specifico. L'idea è di pianificare tre tipi di appuntamenti solo per voi due.
- Innanzitutto, un momento ogni settimana (7 giorni), come una cena, un'uscita o un'attività condivisa.
- Poi, un weekend fuori porta per due persone ogni 7 settimane, per staccare un po' dalla vita di tutti i giorni.
- Infine, un soggiorno o una vacanza insieme ogni 7 mesi.
Questa frase, diventata virale su piattaforme come TikTok e Instagram, non promette di trasformare una coppia dall'oggi al domani. Serve principalmente a ricordare: la vostra relazione merita tempo e attenzione.
Perché questi momenti sono davvero importanti
Nelle relazioni a lungo termine, la vita quotidiana può rapidamente prendere il sopravvento. Le responsabilità professionali, familiari o domestiche spesso occupano gran parte dello spazio mentale e degli impegni. Pianificare del tempo insieme permette di ricreare uno spazio riservato alla coppia, un momento in cui è possibile riconnettersi senza distrazioni, schermi o obblighi.
Gli esperti spiegano che le esperienze condivise, anche quelle semplici, rafforzano il senso di vicinanza. Una cena senza telefono, una passeggiata, un film guardato insieme o un'attività condivisa possono essere sufficienti per alimentare il legame. Questi momenti non devono essere spettacolari. La cosa più importante è semplicemente stare insieme e prestarsi attenzione a vicenda.
Un'idea ispirata alla psicologia delle storie d'amore
Sebbene la "regola del 777" possa sembrare recente nella sua formulazione, il suo principio si basa su idee ben note agli specialisti in questioni di cuore. I ricercatori hanno da tempo spiegato che la novità e le esperienze condivise contribuiscono a mantenere la soddisfazione in una relazione. All'inizio di una relazione, i partner spesso dedicano molto tempo ed energie l'uno all'altro.
Nel corso degli anni, il cervello può gradualmente funzionare in modalità "pilota automatico". Si instaura una certa familiarità e l'attenzione reciproca può diminuire involontariamente. Creare regolarmente del tempo dedicato alla coppia può quindi aiutare a mantenere viva la curiosità, l'ascolto attivo e un senso di connessione.
La routine non è un problema in sé
Tuttavia, è importante ricordare una cosa: la routine in una relazione non è né vergognosa né un fallimento. Può persino essere rassicurante e confortevole per molte persone. Alcune coppie prosperano in una vita quotidiana stabile, fatta di piccoli rituali e abitudini condivise. Questa sensazione di sicurezza può anche essere una forma di intimità.
Non esiste un modello unico per una relazione di successo. Ogni coppia ha i propri ritmi, le proprie esigenze e i propri modi di esprimere affetto. La regola del "777" non mira a bandire la routine, ma piuttosto a ricordarci che a volte possiamo aggiungere momenti scelti con cura per nutrire il legame.
Una regola per adattarsi alla tua realtà
Sebbene la regola del "777" sia attraente nella sua semplicità, gli esperti sconsigliano di interpretarla in modo rigido. Per alcune coppie, organizzare una cena ogni settimana o un viaggio ogni sette mesi non è sempre possibile per motivi finanziari, professionali o familiari. L'idea è adattare il principio alla propria situazione. Una serata a casa, una passeggiata, una conversazione tranquilla o un'attività spontanea possono soddisfare perfettamente questo obiettivo.
In definitiva, questa regola virale serve principalmente a ricordare una cosa semplice: le coppie hanno bisogno di attenzione, momenti condivisi e piccole pause per continuare a crescere.