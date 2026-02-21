Search here...

Per trovare l'amore si affida alla pubblicità urbana: 4.000 pretendenti la stanno aspettando.

Per aggirare le app di incontri, ha scelto un metodo radicalmente diverso. In California, Lisa si è affidata ai cartelloni pubblicitari urbani per trovare il suo futuro marito... e l'iniziativa ha attirato più di 4.000 pretendenti, secondo lei.

Cartelloni pubblicitari giganti per trovare l'anima gemella

Lisa, residente a San Mateo, in California, ha deciso di pensare fuori dagli schemi. Stanca degli incontri online, ha noleggiato dei cartelloni pubblicitari digitali lungo la Highway 101, una strada trafficata che collega Santa Clara a sud di San Francisco. Il suo volto è mostrato in grande formato, accompagnato da un messaggio chiaro: sta cercando marito.

Gli automobilisti interessati sono invitati a visitare il suo sito web, dove spiega il suo approccio e i criteri che considera essenziali. La storia è stata riportata dal New York Post e successivamente ripresa da diversi media internazionali. L'iniziativa ha rapidamente suscitato curiosità e reazioni sui social media.

Criteri dettagliati

Sul suo sito web , Lisa specifica di essere alla ricerca di "un uomo di età compresa tra 35 e 47 anni, desideroso di formare una famiglia nel prossimo futuro". Indica inoltre di "apprezzare la condivisione delle convinzioni politiche", posizionandosi a sinistra. Questa trasparenza è parte integrante del suo approccio. L'obiettivo: evitare malintesi e risparmiare tempo. In meno di un anno, più di 4.000 uomini hanno risposto al suo appello.

Dopo un'attenta selezione iniziale, ha spiegato di aver selezionato una ventina di profili. Di questi, cinque sono stati invitati a un appuntamento. Ha descritto la selezione come "attenta e organizzata". A San Valentino, Lisa ha persino raccontato di aver trascorso la serata con uno dei candidati con cui aveva avuto un contatto qualche settimana prima. I loro programmi includevano un film e una cena semplice.

Un approccio divisivo

Mentre alcuni applaudono l'originalità e l'audacia dell'iniziativa, altri la criticano duramente. Le reazioni sui social media sono contrastanti. Alcuni utenti descrivono l'approccio come "disperato", mentre altri lo vedono come "un modo provocatorio per riprendere il controllo della propria vita sentimentale".

Lisa spiega di aver lanciato questa campagna con un pizzico di umorismo, frustrata dai limiti delle app di incontri. Ammette di non aver previsto l'attenzione mediatica che l'esperimento avrebbe ricevuto. Per proteggere la sua privacy, chiede ai candidati selezionati di firmare un accordo di riservatezza. Ritiene questa precauzione necessaria data la visibilità del suo progetto.

Quando l'amore diventa pubblico

La pubblicità urbana, solitamente riservata alle campagne commerciali, diventa uno strumento per trovare l'amore. L'iniziativa di Lisa solleva interrogativi sul confine tra spazio privato e pubblico. Mostrando la sua ricerca di un partner su cartelloni pubblicitari visibili a migliaia di automobilisti ogni giorno, trasforma una ricerca intima in un progetto.

Questa scelta evidenzia anche le difficoltà che alcune persone single incontrano nell'utilizzo degli strumenti digitali tradizionali. Pubblicizzandosi sulla Highway 101, Lisa aggira gli algoritmi per rivolgersi direttamente al pubblico. Sebbene l'esito della sua avventura rimanga incerto, una cosa è certa: la sua iniziativa ha già avuto un impatto.

Alla fine, affittando cartelloni pubblicitari per trovare l'amore, Lisa ha trasformato la sua ricerca personale in un fenomeno mediatico. Il suo "esperimento" illustra la creatività di alcune persone nella ricerca dell'anima gemella. Tra audacia, polemica e speranza, questa iniziativa californiana dimostra che, a volte, l'amore può essere trovato anche... su larga scala.

