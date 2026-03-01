Un "congedo per crepacuore": idea assurda o progresso sociale?

Uno studio di Zety rivela che il 33% dei dipendenti ha già preso ferie o permessi per malattia per riprendersi da una rottura, con un calo di produttività che ha interessato il 43% di loro. Questo fenomeno, spesso nascosto, solleva la questione del congedo ufficiale per un tipo di dolore neurologicamente paragonabile alla dipendenza.

Impatto concreto sulla prestazione lavorativa

Secondo un sondaggio condotto su 1.020 dipendenti, la diminuzione della concentrazione, la diminuzione della motivazione e i continui ritardi stanno creando problemi ai team. Gli uomini (36%) e la Generazione Z (47%) sono i più colpiti, impiegando in media tre giorni per riprendersi. In neuroscienza, il rifiuto sentimentale attiva aree del corpo associate al dolore fisico, il che spiega questa disorganizzazione temporanea, che ha un costo elevato per le aziende.

Perché il crepacuore sconvolge l'ufficio

Una rottura sentimentale innesca una vera e propria sindrome del cuore infranto, un mix di intensa tristezza, irritabilità e stanchezza cronica che pervade la mente al lavoro. La vicinanza quotidiana ai colleghi amplifica questa vulnerabilità, trasformando ogni interazione in un doloroso promemoria e rendendo difficile separare la vita personale da quella professionale.

Disparità generazionali e di genere

Le generazioni più giovani (Generazione Z e Millennial) perdono più spesso il lavoro, forse a causa di una minore esperienza con la perdita del lavoro o di aspettative di maggiore flessibilità. I baby boomer, con l'11%, sembrano più preparati emotivamente.

Verso la flessibilità anziché il congedo formale?

Un terzo dei dipendenti desidera un congedo dedicato da 1 a 3 giorni, ma la stragrande maggioranza preferisce il lavoro da remoto (31%), orari flessibili (31%) o meno riunioni (26%). Questi accorgimenti discreti evitano lo stigma associato a un'assenza ufficiale, ripristinando al contempo un senso di controllo essenziale per superare lo shock emotivo. Il lavoro da remoto limita le interazioni sociali estenuanti, mentre scadenze prolungate o meno riunioni di follow-up preservano l'energia mentale senza interrompere completamente le attività. Questo approccio discreto ripristina il controllo senza stigmatizzare.

Di fronte a queste realtà, le aziende trarrebbero beneficio dall'adozione di un approccio flessibile e di supporto, piuttosto che da una politica formale di congedi stigmatizzante. Il dolore, un dolore universale, potrebbe quindi essere affrontato come un vero e proprio problema di risorse umane a livello globale.