"Divorzio alpino": la nuova tendenza di coppia che preoccupa gli internauti

Un appuntamento nel cuore della natura, aria pura, paesaggi mozzafiato... poi, all'improvviso, l'abbandono. L'espressione "divorzio alpino" sta infiammando i social media e scatenando un'ondata di preoccupazione. Dietro questo termine virale si nasconde una pratica tanto inquietante quanto rivelatrice di dinamiche tossiche molto più profonde.

Un'espressione nata in letteratura, ripresa da TikTok

Il termine "divorzio alpino" deriva da un racconto del XIX secolo, "Un divorzio alpino", dello scrittore Robert Barr. In questo racconto, un marito cerca di sbarazzarsi della moglie durante un'escursione in montagna. Un racconto dark... che risuona inaspettatamente oggi.

È stato su TikTok che l'espressione è recentemente esplosa. Un video visualizzato oltre 19 milioni di volte mostra una giovane donna sola nella natura. Il testo in sovrimpressione recita: "POV: Vai a fare un'escursione con lui in montagna, ti lascia sola e ti rendi conto che non ti ha mai amata". Nel giro di poche ore, le reazioni sono piovute. Panico, shock, rabbia: la sezione commenti si è riempita di resoconti agghiaccianti. Il clamore è andato oltre la mera finzione e ha evidenziato una realtà che alcune donne affermano di aver sperimentato.

Quando l'appuntamento si trasforma in un incubo

Sotto il video virale, numerosi utenti di Internet hanno condiviso le loro esperienze. Una donna ha raccontato di essere stata abbandonata a metà escursione dal suo compagno, prima di incontrare uno sconosciuto gentile che l'ha aiutata a tornare a casa. Un'altra ha descritto due ore di cammino da sola nella foresta dopo che il suo compagno l'ha abbandonata. Queste storie hanno un filo conduttore: la sensazione di abbandono in un ambiente isolato. Foresta fitta, montagne scoscese, assenza di segnale cellulare, fauna selvatica... l'ambiente idilliaco diventa improvvisamente opprimente.

Al di là del pericolo fisico, è la violenza simbolica a colpire. Lasciare qualcuno solo nella natura selvaggia è un esercizio di potere, un'imposizione di dominio, una manipolazione della paura. Questo atto è tutt'altro che innocuo. Fa parte di schemi di controllo e umiliazione che ricordano certe forme di violenza domestica.

Una tendenza che rivela un disagio più profondo

Sebbene il termine "divorzio alpino" possa divertire alcuni per la sua connotazione drammatica, in realtà solleva una questione seria. Il divorzio alpino si verifica in un contesto di relazioni ancora segnate da dinamiche sessiste e patriarcali. Sono infatti le donne a denunciare di essere state abbandonate dal partner maschile. Questa asimmetria è preoccupante. Riflette una cultura in cui la messa in pericolo, la minimizzazione delle paure e la mancanza di empatia nei confronti delle donne sono talvolta normalizzate.

Abbandonare il proprio partner in un luogo selvaggio non è uno scherzo. È una forma di abuso. Un modo per ricordare a tutti chi ha il controllo. Dietro l'entusiasmo si nasconde una realtà: alcuni casi di violenza domestica si manifestano con gesti drammatici, volti a lasciare cicatrici psicologiche nell'altra persona. Meriti un partner che rispetti la tua sicurezza, i tuoi ritmi, la tua integrità. Il tuo corpo, la tua presenza, la tua fiducia non devono mai essere usati come banco di prova o come mezzo di dominio.

Come restare al sicuro

Di fronte a questa preoccupante tendenza, gli specialisti ci ricordano alcuni principi di cautela.

Se state programmando un'escursione o un campeggio, scegliete percorsi brevi e frequentati, vicini a zone abitate.

Assicuratevi che il telefono sia carico, comunicate il percorso a una persona cara e prestate attenzione ai segnali di allarme. Un partner che ignora i vostri limiti, vi sminuisce o minimizza i vostri bisogni dimostra già una preoccupante mancanza di empatia. L'isolamento non farà che amplificare questi comportamenti.

Se hai vissuto un'esperienza traumatica come questa, cercare aiuto professionale può aiutarti a ritrovare il tuo senso di sicurezza e fiducia. Non c'è niente di male nel chiedere supporto.

In breve, il divorzio alpino non è solo un aneddoto virale. Un appuntamento o una passeggiata in coppia dovrebbero rimanere un momento di condivisione, gioia e rispetto reciproco. Mai un calvario, mai una prova, mai un rischio.