Un professore analizza la quantità ideale di tempo da trascorrere insieme per coltivare l'armonia nella coppia.

Ci sono coppie che fanno tutto insieme e vivono come gemelli siamesi, e poi ce ne sono altre che si vedono solo brevemente e vivono la loro vita come coinquilini. Secondo il Dr. John Gottman, professore di psicologia all'Università di Washington che ha studiato "la quantità ideale di tempo da trascorrere insieme", non è tanto la durata a contare, quanto piuttosto come si investe quel tempo insieme. Vedersi meno, ma più intensamente, è il segreto della felicità.

6 ore insieme, ma non in un modo qualsiasi

Il Dott. John Gottman , che ha esaminato l'amore da ogni angolazione nel corso della sua carriera e ha fatto delle coppie il suo principale argomento di studio, ha individuato la quantità ideale di tempo da trascorrere insieme. Affinché una coppia duri e mantenga viva la scintilla nel corso degli anni, dovrebbero trascorrere insieme sei ore a settimana. Tuttavia, esiste un'arte nel riempire questo tempo condiviso. L'idea non è semplicemente quella di stare fianco a fianco e scorrere le immagini dalle estremità opposte del letto.

Come suggerisce l'esperto di relazioni, questo tempo dovrebbe essere distribuito saggiamente durante la settimana, in modo che ogni semplice momento diventi un atto di intimità. Quindi, invece di correre giù dal letto la mattina e gettarvi le coperte addosso, cogliete l'occasione per riaffermare il vostro amore, senza farne un dramma. Invece di rimanere incollati al telefono, bombardandovi a vicenda di Reels, riallacciate i rapporti con il vostro partner improvvisando un rapido massaggio o una raffica di baci. L'esperto sottolinea la qualità di questi momenti. Queste slot " per ravvivare la fiamma " sembrano intermezzi romantici nel programma delle faccende domestiche .

Momenti chiave della mattina (10 minuti a settimana)

La mattina è di solito frenetica. Tutto accade a una velocità vertiginosa. Facciamo colazione mentre ci vestiamo per risparmiare tempo e corriamo fuori dalla porta gridando: "Ci vediamo stasera!". Prestiamo a malapena attenzione al nostro partner. Eppure, anche se non siamo dell'umore giusto per parlare, possiamo chiedere al nostro partner come si è sentito al risveglio e quali sono i suoi programmi per la giornata. "Mostrare interesse per l'altra persona, anche solo per un attimo, è un prezioso segno di attenzione", spiega la psicologa.

Riunioni quotidiane (1 ora e 40 minuti a settimana o 20 minuti al giorno)

Quando torniamo a casa dopo una lunga giornata, ci buttiamo subito sul divano e non pensiamo ad altro che a rilassarci. Preferiamo il calore della nostra coperta a quello del nostro partner. Tuttavia, il nostro primo istinto dovrebbe essere quello di coccolare e baciare la nostra anima gemella per sei secondi (non c'è bisogno di un timer), per poi riflettere sulla nostra giornata, evitando qualsiasi lamentela. Questi momenti di connessione aiutano a ristabilire il legame dopo una giornata trascorsa separati.

Un dialogo significativo (35 minuti a settimana)

Siamo più bravi a criticare che a fare dichiarazioni romantiche. Ricordiamo al nostro partner che non ha portato fuori la spazzatura o che si è dimenticato di stendere il bucato, ma raramente lusinghiamo il suo ego. Eppure, non c'è bisogno di aspettare San Valentino per ringraziare il nostro partner per la sua presenza e riempirlo di fiori. Non c'è bisogno di lanciarsi in monologhi shakespeariani o rievocare una scena di "Notting Hill". Possiamo semplicemente dire : "Sono orgoglioso di te" o "Significhi così tanto per me ogni giorno". È particolarmente gratificante (e vale in entrambi i sensi). La gentilezza è contagiosa.

Gesti affettuosi (35 minuti a settimana)

Inutile dirlo: ogni coppia ha il suo linguaggio dell'amore. Alcuni vedono i litigi infantili come silenziosi "ti amo", mentre altri preferiscono la delicatezza di conversazioni sentite o il calore del contatto fisico. L'idea? Avvicinarsi emotivamente, ricostruire la connessione tra le menti. Quindi, ci prescriviamo 5 minuti di tenerezza ogni giorno.

Una serata romantica (2 ore a settimana)

E non stiamo parlando di serate in cui tutti sono incollati al telefono o assorti dalla TV. Che si tratti di una cena preparata insieme a casa, di una partita a un gioco da tavolo, di una passeggiata al chiaro di luna o di una pausa alla spa, abbiamo semplicemente bisogno di stare insieme, lontani dalla routine " pendolarismo, lavoro, sonno ".

Fai il punto della tua vita amorosa (1 ora a settimana)

Alcuni psicologi consigliano di organizzare "serate di discussione" per evitare l'effetto "pentola a pressione" e impedire che le emozioni esplodano. Tuttavia, non c'è bisogno di essere così "radicali". Potete anche sedervi attorno a un tavolo con degli snack (per alleggerire l'atmosfera) e fare brainstorming sulla vostra vita amorosa. Perché non creare un "barattolo delle emozioni"? A turno, estraete un foglietto e discutete dei vostri sentimenti. È sicuramente più piacevole che litigare pubblicamente in salotto e sottoporre l'intero vicinato al suo rumore.

Dedicando sei ore di tempo di qualità al nostro partner, rimettiamo la relazione al primo posto tra le nostre priorità, senza soffocarci a vicenda. Questo aiuta a ripristinare l'armonia in casa e a rafforzare il nostro amore ogni giorno.