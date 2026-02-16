Preparare argomenti mentali: ecco come funziona questo riflesso mentale comune

Prima che le discussioni esplodano in pubblico, le recitiamo mentalmente come un copione. Esercitiamo le nostre risposte, affiniamo le nostre argomentazioni e ci prepariamo per questo confronto verbale in modo da non farci cogliere impreparati quando finalmente arriva il momento. Eppure, quando arriva il momento, a volte abbiamo vuoti di memoria e ci ritroviamo a dover improvvisare. Anticipare le discussioni in una relazione non è un riflesso banale, e un sessuologo spiega questa preparazione mentale agli scontri.

Preparare argomenti nella propria testa, un'abitudine comune

Ci sono discussioni che nascono dal nulla, e altre che simuliamo nella nostra mente molto prima che accadano. È un po' come riscaldarsi prima di un combattimento. Non vogliamo che le nostre parole superino i nostri pensieri, o che la rabbia ci faccia dire cose di cui ci pentiremo il secondo dopo.

Quindi proviamo la scena in anticipo, immaginando le possibili reazioni del nostro partner e lanciandoci in un copione degno del grande schermo. Dall'esterno, è quasi una rappresentazione teatrale o un impeto di follia. Se da bambini ci raccontavamo storie immaginarie piene di unicorni e fate magiche, da adulti improvvisiamo dialoghi fittizi tra noi e la nostra dolce metà su qualcosa di banale come un bucato disordinato o una faccenda domestica trascurata.

Ci ritroviamo a parlare da soli, a rivedere le nostre argomentazioni, a ripassare le frasi come se ci stessimo preparando per un importante esame orale o assistendo a un processo. Questa prova altamente realistica del conflitto imminente non è una "delirio da ragazza perfezionista", né l'attività di uno "psicopatico", come a volte si suggerisce. Su TikTok, le donne scherzano persino su questa pratica, scrivendola "Sto provando a litigare con il mio ragazzo" sulle note di "Rap God" di Eminem. È quasi un rito di passaggio. Preparare le discussioni mentalmente, come un fumetto in un fumetto, ha un valore reale per le persone coinvolte. È un modo per mantenere il controllo e rassicurarsi. In psicologia, la traduzione è diversa.

Un modo inconscio per evitare il conflitto

Preparare discussioni mentali, anche se poi non si concretizzano mai, non è solo un luogo comune della commedia romantica. È comune, soprattutto tra le donne. Almeno, questa è la conclusione a cui è giunta la sessuologa Gigi Engle sulle pagine di Refinery29 . E no, non è segno di un'immaginazione iperattiva, ma piuttosto una tendenza a minimizzare i sentimenti e a reprimere le frustrazioni.

"Alcune donne creano scenari e discussioni nella loro testa per evitare conflitti, perché ci viene insegnato che questi sentimenti dovrebbero essere repressi", sottolinea l'esperta. In breve, preferiamo inscenare le discussioni nella nostra testa e risolverle solo a metà, piuttosto che esprimerle chiaramente al nostro partner. E non per paura delle conseguenze, ma perché ci diciamo "non ne vale la pena" o "sto esagerando". È più facile darsi rimproveri immaginari che indirizzarli alla persona reale, a volte persino alla stanza accanto.

Ma è anche una forma di autosabotaggio.

Preparare discussioni mentali ci conferisce un certo potere sul momento, ma questa abitudine può rapidamente ritorcersi contro. "Nelle relazioni eterosessuali, ci si aspetta che appianassimo le cose", spiega l'esperta. Di conseguenza, potremmo perdere il sonno per attenuare le nostre critiche, preparare frasi d'apertura leggermente provocatorie e anticipare le risposte del partner. Ci riempiamo la mente di discussioni "fantasma" per proteggere il più possibile il partner nel grande giorno.

Paradossalmente, dando priorità al benessere del nostro partner, trascuriamo il nostro. Organizziamo riunioni di crisi, facciamo brainstorming con le nostre amiche per sentire altre opinioni e, per puro altruismo, recitiamo telenovelas in bagno. Questo non è un atto d'amore; è auto-sabotaggio.

Quando ci prepariamo mentalmente alle discussioni, ci mettiamo sulla difensiva, lanciamo insulti e immaginiamo lo scenario peggiore come se non ci fosse nessun altro esito possibile. Ricorriamo a un pensiero drammatico senza mai considerare un'alternativa pacifica, mentre nella vita reale si tratterebbe semplicemente di un dialogo maturo e costruttivo . A volte immaginiamo di avere la meglio e di vincere la partita del "chi ha ragione". Ancora una volta, l'esperta sottolinea che questo non è salutare. Ci ricorda che l'unità è meglio della divisione.

Pianificare discussioni mentalmente può essere controproducente e fare più male che bene a una relazione. Uno psicologo intervistato dalla rivista Time consiglia di pianificare le discussioni piuttosto che brontolare in silenzio o urlarsi contro a vicenda.