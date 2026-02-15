L'eccesso di profili sui siti di incontri è un problema per la stabilità delle coppie?

Le app di incontri offrono accesso a centinaia di profili in pochi minuti. Questa impressione di abbondanza costante può indebolire le relazioni una volta che una coppia è formata? Tra l'illusione di infinite opzioni e le mutevoli norme dell'amore, diversi studi scientifici fanno luce su questo dibattito.

Una logica di “mercato dell’amore” analizzata dai ricercatori

Piattaforme come Tinder, Bumble e Meetic si basano sul principio di accumulazione di profili filtrati in base a criteri. Questo meccanismo è stato studiato a fondo dallo psicologo Eli Finkel e dai suoi colleghi.

In un'analisi pubblicata su Psychological Science in the Public Interest , i ricercatori spiegano che i siti di incontri trasformano la ricerca dell'amore in un processo di selezione paragonabile a un mercato strutturato da filtri algoritmici. Secondo loro, l'esposizione a un gran numero di opzioni può alterare il modo in cui gli individui valutano i potenziali partner e rafforzare l'idea che esista sempre un'alternativa più adatta.

Il paradosso della scelta: troppe opzioni, meno soddisfazione?

Il concetto di "paradosso della scelta", sviluppato dallo psicologo Barry Schwartz, suggerisce che una moltiplicazione delle opzioni può ridurre la soddisfazione e aumentare l'ansia decisionale.

Applicato agli incontri online, questo fenomeno potrebbe spiegare perché alcune persone hanno difficoltà a impegnarsi in una relazione a lungo termine. La consapevolezza di un gran numero di profili disponibili può alimentare l'idea che un partner potenzialmente "migliore" sia sempre a portata di mano. È importante notare che questo concetto non è specifico delle app di incontri, ma viene regolarmente utilizzato dai ricercatori per analizzarne gli effetti.

L'impegno è davvero indebolito?

Alcune ricerche dimostrano che la semplice esposizione ad alternative può influenzare il modo in cui percepiamo la storia che si sta svolgendo. Uno studio pubblicato su Computers in Human Behavior esamina le dinamiche degli incontri tramite app. Evidenzia l'importanza della comunicazione e del passaggio alle interazioni offline per mantenere una connessione forte. I ricercatori indicano che sono gli utilizzi, non lo strumento in sé, a determinare in larga misura la qualità della relazione.

I ricercatori non giungono alla conclusione che la molteplicità dei profili porti meccanicamente a delle rotture, ma evidenziano il ruolo centrale dei comportamenti adottati dagli utenti.

Le coppie che si formano online sono meno stabili?

Contrariamente ad alcuni preconcetti, i dati disponibili non dimostrano che le coppie che si sono conosciute online siano più fragili.

Uno studio su larga scala ha analizzato oltre 19.000 matrimoni negli Stati Uniti. I risultati indicano che le coppie che si sono conosciute online hanno riportato livelli di soddisfazione comparabili, o addirittura leggermente superiori, rispetto a quelle che si sono conosciute offline, nonché un tasso di separazione leggermente inferiore al momento dello studio. Questi dati suggeriscono che il metodo di incontro non è, di per sé, un fattore di fragilità coniugale.

La banalizzazione delle app di incontri

L'uso delle piattaforme digitali si è diffuso negli ultimi anni. Secondo il Pew Research Center, nel 2020 circa il 30% degli adulti americani ha dichiarato di aver utilizzato un'app o un sito web di incontri.

Il rapporto evidenzia che, sebbene alcune esperienze siano negative (molestie, comportamenti inappropriati), la maggior parte degli utenti descrive la propria esperienza complessiva come positiva o neutra. Questa normalizzazione contribuisce a integrare gli incontri online nelle relazioni sentimentali contemporanee, senza necessariamente implicare una maggiore instabilità.

L'illusione dell'abbondanza, un fattore psicologico piuttosto che strutturale

La ricerca converge su un punto: la sovrabbondanza di profili può influenzare la percezione delle alternative, ma non porta automaticamente a un indebolimento delle relazioni. I seguenti fattori giocano un ruolo decisivo:

chiarezza delle intenzioni relazionali

comunicazione relativa all'esclusività

investimento emotivo

compatibilità e progetti comuni

In altre parole, l'applicazione funge da strumento. Le dinamiche relazionali dipendono principalmente dai comportamenti e dalle aspettative dei partner.

Tra libertà di scelta e impegno

La proliferazione di profili può creare l'impressione di infinite possibilità, alimentando potenzialmente un'indecisione persistente in alcune persone. Tuttavia, i dati scientifici disponibili non dimostrano che le coppie formate tramite app di incontri siano meno stabili. La forza di una relazione si basa principalmente su fattori interpersonali: fiducia, comunicazione e impegno reciproco. Le app di incontri trasformano il modo in cui le persone interagiscono, ma non determinano, da sole, la stabilità di una relazione.

In un contesto in cui le opzioni sembrano numerose, la capacità di scegliere e di investire rimane la vera sfida delle relazioni sentimentali contemporanee.