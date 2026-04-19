Il "metodo 1-10", una tecnica semplice per evitare che le discussioni si inaspriscano

Amare la vita
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Yan Krukau / Pexels

E se un semplice numero potesse aiutare a placare le tensioni prima che una discussione degeneri in conflitto? Reso popolare sui social media, il metodo da 1 a 10 suggerisce di valutare l'importanza di un disaccordo per evitare un'escalation emotiva. Questo approccio, supportato da diversi specialisti , si basa su un principio semplice: dare priorità a ciò che conta davvero per incoraggiare il dialogo anziché lo scontro.

Un metodo basato su una semplice domanda

Il principio del metodo 1-10 consiste nell'assegnare un punteggio all'importanza di un argomento su una scala da 1 a 10. Quando sorge un disaccordo, ciascuna persona indica quanto sia importante per sé la questione.

Se un partner considera un argomento essenziale (9 o 10) mentre l'altro gli attribuisce un'importanza più moderata (3 o 4), la discussione può più facilmente condurre a un compromesso. L'obiettivo non è "vincere" la discussione, ma identificare le priorità di ciascuno per evitare che sorgano tensioni inutili. Questa tecnica incoraggia a fare un passo indietro e a distinguere le questioni principali dai disaccordi minori, che sono spesso la causa principale dei conflitti ricorrenti.

Un approccio sostenuto da alcuni specialisti

Alcuni professionisti della salute mentale ritengono che l'utilizzo di una scala numerica possa aiutare a chiarire le emozioni. In un'intervista con Bustle, la psicologa Erika Bach ha spiegato che i numeri possono facilitare la comprensione reciproca, soprattutto quando le parole sembrano inadeguate a esprimere l'importanza di un argomento.

La ricerca in psicologia relazionale dimostra inoltre che la capacità di comunicare chiaramente i propri bisogni e di riconoscere quelli dell'altro è un fattore chiave per la soddisfazione nelle relazioni sentimentali. Il metodo 1-10 si allinea a questo principio, offrendo uno strumento semplice per migliorare la comunicazione e ridurre le incomprensioni.

L'importanza della sincerità nella valutazione

Affinché questo approccio funzioni, è fondamentale l'onestà di entrambe le persone coinvolte. Se la bilancia viene utilizzata strategicamente per imporre sistematicamente il proprio punto di vista, perde la sua efficacia.

Alcuni esperti raccomandano di accompagnare il voto con una spiegazione concreta per comprendere meglio le motivazioni di ciascuno. Ad esempio, una scelta può sembrare insignificante per una persona, ma rappresentare un problema importante per un'altra a causa di un contesto personale o emotivo. Comprendere il motivo di un voto alto spesso aiuta a stemperare le tensioni e a incoraggiare una discussione più costruttiva.

Una tecnica applicabile anche ad altre relazioni

Sebbene il metodo da 1 a 10 venga spesso citato nel contesto delle coppie, può essere utilizzato anche in altri contesti: amicizie, rapporti professionali o convivenza.

In un ambiente lavorativo, ad esempio, valutare l'importanza di una decisione può facilitare la definizione delle priorità. In un'amicizia, può impedire che un piccolo disaccordo si trasformi in un problema di grandi proporzioni. Questo approccio può quindi contribuire a creare un'atmosfera di dialogo più serena in diverse situazioni quotidiane.

Cosa si dovrebbe fare in caso di pari importanza?

Quando due persone attribuiscono la stessa importanza a una questione, alcuni consigli suggeriscono di optare per una soluzione alternativa, come trovare un compromesso o decidere che la decisione successiva spetterà all'altra persona. L'obiettivo rimane quello di evitare che la discussione si impantani, mantenendo al contempo un equilibrio tra le esigenze di ciascuno. Diversi esperti sottolineano che la gestione dei conflitti si basa principalmente sull'ascolto attivo, sul riconoscimento delle emozioni e sulla capacità di negoziare soluzioni appropriate.

Il metodo 1-10 illustra il crescente interesse per strumenti semplici volti a migliorare la comunicazione quotidiana. Incoraggiando tutti a identificare ciò che conta davvero, può contribuire a prevenire l'escalation dei disaccordi. Pur non sostituendo un lavoro approfondito sulle capacità comunicative, questa tecnica offre un approccio accessibile per comprendere meglio le priorità altrui e promuovere scambi più armoniosi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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