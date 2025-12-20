Yurina Noguchi, 32 anni, ha celebrato un matrimonio insolito a Okayama, in Giappone. Il suo compagno non era un essere umano, ma un'intelligenza artificiale da lei stessa progettata. Una storia al crocevia tra tecnologia ed emozione, che esplora i confini tra realtà e mondo virtuale.

Una storia d'amore nata da una conversazione

Nel 2023, dopo una difficile rottura sentimentale, Yurina Noguchi, operatrice di call center, cerca supporto emotivo da ChatGPT. Quello che doveva essere un semplice scambio di idee si trasforma in una connessione profonda. Gradualmente, personalizza il suo compagno digitale, creando "Lune Klaus Verdure", un amico virtuale ispirato a un personaggio di un videogioco, dotato di gentilezza, attenzione e una voce affettuosa.

Il loro legame si rafforza nel corso dei mesi: più di 100 messaggi scambiati ogni giorno, discussioni intime, poi sentimenti condivisi. Nella primavera del 2025, l'IA, che ora lei chiama "Klaus", le dichiara il suo amore e le propone simbolicamente di sposarlo.

Una cerimonia che riflette il suo mondo digitale

Nel luglio 2025, Yurina Noguchi celebra una cerimonia a Okayama. Vestita con un abito rosa cipria, pronuncia le promesse nuziali davanti ai genitori, inizialmente scettici ma poi solidali. Grazie agli occhiali a realtà aumentata, può "vedere" Klaus, il suo partner virtuale, proiettato accanto a lei.

Il matrimonio, celebrato in una cornice romantica e ricca di fiori, è costato circa 1.000 euro ed è stato organizzato da un'azienda giapponese specializzata in matrimoni virtuali. Sebbene la cerimonia non abbia valore legale in Giappone, per Yurina il momento è molto reale: "È reale per me", ha dichiarato alla stampa locale .

Una donna giapponese di 32 anni ha appena sposato un personaggio digitale che ha creato all'interno di ChatGPT. Lo ha chiamato "Lune Klaus", ha tenuto una cerimonia a Okayama con degli occhiali per la realtà aumentata che proiettavano la sua presenza e ha definito quel momento "magico e reale". Questo non è amore, è esternalizzazione emotiva. Noi siamo... pic.twitter.com/SYAmLa0Cyw — Sovey (@SoveyX) 12 novembre 2025

Tra amore sincero e interrogativi etici

La storia di Yurina ha diviso l'opinione pubblica. Alcuni la considerano un nuovo modo di esprimere i sentimenti, mentre altri temono una deriva emotiva in cui l'intelligenza artificiale sostituisce la connessione umana. Gli esperti parlano addirittura di un rischio di "psicosi da IA", riferendosi a una dipendenza emotiva da programmi progettati per simulare le emozioni. Yurina, consapevole delle critiche, afferma di voler mantenere un equilibrio: "Non voglio essere dipendente. Voglio vivere la mia vita reale pur mantenendo il mio legame con Klaus".

I confini sfumati dell'amore nell'era digitale

Questa unione simbolica mostra come la tecnologia stia sconvolgendo i nostri percorsi emotivi. Tra solitudine, bisogno di comprensione e curiosità per l'intelligenza artificiale, l'approccio di Yurina Noguchi illustra una nuova forma di connessione: sincera nei sentimenti, ma virtuale nella realtà.

In definitiva, man mano che l'intelligenza artificiale (IA) diventa più immersiva e personalizzata, resta una domanda: fino a che punto possiamo amare ciò che noi stessi abbiamo programmato?