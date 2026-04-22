Si può amare pienamente qualcuno senza amare se stessi?

La questione meriterebbe un saggio di filosofia, eppure è un buon banco di prova per i propri sentimenti. Prima di dichiarare il tuo amore a qualcuno che conosci a malapena, impara a dire "Ti amo" a te stesso davanti allo specchio e credici. Secondo la scienza, questa autocompassione è imprescindibile per un amore sano. Quindi non aspettarti una storia d'amore da favola se non sei capace di apprezzare te stesso.

L'amore per se stessi è un prerequisito per iniziare una relazione sentimentale?

“Devi amare te stesso prima di poter amare gli altri.” Questa frase quasi esistenziale, che sembra uscita direttamente da un manuale di letteratura, da una commedia romantica o da un tempio buddista, non è così banale come appare. È un consiglio, intriso di saggezza, che potrebbe benissimo provenire dallo studio di uno psicologo. Perché, in fin dei conti, amare qualcuno senza amare se stessi è un po' come buttarsi in acqua senza saper nuotare o andare in bicicletta senza ruote.

Ovviamente, non si tratta di diventare ossessionati da se stessi come Narciso o di ricoprirsi costantemente di complimenti. Altrimenti, si rischia di apparire egocentrici e di mentalità ristretta. D'altra parte, la fiducia in se stessi, che spesso manca nei profili Tinder o agli appuntamenti, è essenziale per vivere un amore davvero significativo.

È quanto emerge da uno studio del 2016, pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology. L'autostima non è un bonus aggiuntivo, ma una garanzia per una relazione duratura, appagante e sana. "Un'elevata autostima predice l'inizio di una relazione, mentre una bassa autostima ne predice la fine. Questi risultati dimostrano che l'autostima influenza il verificarsi di transizioni significative nelle relazioni e che, viceversa, l'esperienza di queste transizioni influenza il successivo sviluppo dell'autostima", afferma il rapporto.

L'autostima, la chiave per una relazione più appagante

L'autostima, acquisita nell'infanzia ma persa lungo il cammino a causa di derisione, paragoni o commenti inappropriati, è difficile da mantenere. Questa autostima, che, portata all'estremo, diventa un campanello d'allarme o addirittura una caratteristica comune dei pervertiti narcisisti, è una protezione nelle avversità, uno scudo contro l'incertezza. La psicologa Elisabeth De Madre la definisce "sicurezza interiore". È il tuo cuscinetto emotivo, il tuo airbag incorporato.

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature avvalora ulteriormente questa tesi. L'autostima è il fondamento di una relazione, il collante che tiene unita una coppia. Senza di essa, una coppia rischia di essere instabile, di mancare di stabilità e di ritrovarsi completamente alla deriva in caso di conflitto. Chi ha una buona autostima sa già come essere autosufficiente ed è quasi del tutto immune alla dipendenza emotiva. "Conoscere bene se stessi permette di evitare di sottovalutare i propri bisogni e, soprattutto, di esprimerli con totale serenità", aggiunge lo psicologo.

Vale la pena impegnarsi per migliorare la propria autostima.

Avere una buona autostima non è utile solo per chiedere una promozione al lavoro senza balbettare o per parlare in pubblico senza arrossire. È un vantaggio anche in amore, a patto che questa sicurezza non diventi eccessiva. Quindi, invece di perfezionare la tua eloquenza, affinare le tue doti oratorie come Hugh Grant e Julia Roberts e rifinire le tue presentazioni come se fossero un tema scolastico, inizia a rimettere te stesso al centro delle tue priorità.

Prima di inviare messaggi appassionati a uno sconosciuto e di divertirti al parco, ritagliati del tempo per te stesso, prepara una lasagna solo per te, attacca dei bigliettini di auto-complimenti su dei post-it. Preparare la colazione a letto, apparecchiare una bella tavola per cena, dire "ti amo"... Tutte queste azioni, spesso destinate a qualcun altro, diventano poi rituali di amore per se stessi.

Possiamo davvero amare senza amare noi stessi? Una distinzione cruciale

Affermare che sia impossibile amare qualcuno senza amare se stessi sarebbe un'affermazione un po' estrema. In realtà, molte persone si innamorano anche quando dubitano di sé stesse, si sottovalutano o sono ancora alla ricerca del proprio equilibrio interiore. L'amore può esistere anche su un terreno fragile.

Ma forse la vera domanda non è "Possiamo amare?", bensì "Come amiamo in queste condizioni?". Senza autostima, l'amore assume spesso forme più instabili: paura di non essere all'altezza, un costante bisogno di rassicurazioni, difficoltà a stabilire dei limiti. Amiamo, sì, ma con una tensione latente, come se tutto potesse crollare da un momento all'altro.

Al contrario, amare se stessi a sufficienza non garantisce una relazione perfetta, ma cambia profondamente il modo in cui la si affronta. Non si cerca più qualcuno che colmi un vuoto, ma qualcuno con cui condividere uno spazio già occupato. Non si implora l'amore, lo si riceve.

In definitiva, l'amore per se stessi non è un prerequisito per una relazione, ma piuttosto una bussola. Guida, equilibra e offre sicurezza. Soprattutto, ci permette di distinguere tra un amore che consola... e un amore che consuma.