L'impatto di alcuni soprannomi sulla tua relazione

In una relazione, è comune darsi dei soprannomi e chiamare la persona amata con un nome diverso dal suo. Tuttavia, alcuni soprannomi suonano meglio di altri. Anzi, alcuni soprannomi sono dei veri e propri assassino di passioni e faticano a trovare il cuore. Questi soprannomi sdolcinati, che sono in cima alla lista degli scenari peggiori, possono cambiare il corso di una storia d'amore e causare rimpianti a chiunque li usi.

Questi soprannomi sono più agghiaccianti che stimolanti

Le coppie spesso si danno dei soprannomi carini per facilitare la connessione emotiva e riaffermare il loro amore con ogni parola pronunciata. A volte è un brainstorming, a volte nasce spontaneamente. In un impeto romantico, un "bambino" o un "tesoro" ci sfuggono di bocca, e quella parola rimane impressa per sempre nel nostro linguaggio dell'amore .

E all'interno di questo vocabolario sdolcinato, alcuni soprannomi sono più tollerabili di altri. Questi nomignoli, che persino gli attori di commedie romantiche non oserebbero usare, sono più veleno che miele per le orecchie. Quando il nostro partner si degna di pronunciarli in pubblico, vorremmo solo sparire sottoterra o infilarci in una tana di topo. Al di là dell'aggressione fonetica, provocano un disagio palpabile.

Questi soprannomi non solo fanno rabbrividire gli scapoli incalliti, ma fanno anche venire un brivido di vergogna lungo la schiena a chi li riceve. Persino i nomi dei Pokémon sono più lusinghieri. Tra soprannomi infantilizzanti che ti fanno sembrare un bambino di cinque anni e metafore goffe che farebbero ululare Baudelaire, qual è il più terribile?

Il sito web Superdrug Online Doctor ha stilato una classifica dei soprannomi che non fanno esattamente battere il cuore, ma che sicuramente ti fanno venire il vomito. Attraverso un sondaggio, gli intervistati hanno elencato i soprannomi che consideravano "troppo ridicoli". Sorprendentemente, non sono stati "il mio bignè" o "il mio bambino", ma "papà" o "papà" a ottenere il 72% del punteggio di imbarazzo. Seguono "ragazza", "principessa" e "tesoro", seguiti da "il mio zucchero" con il 50% dei voti.

Al contrario, questi soprannomi piaceranno sicuramente

Per colpire nel segno al primo colpo ed evitare di offendere la sensibilità degli appassionati di prosa, esistono anche i soprannomi "più venduti", che lasciano un'impressione più gentile e gradevole. Un soprannome dovrebbe rimanere un segno di affetto e non diventare una reazione impulsiva. Ogni paese ha i suoi soprannomi preferiti, ma alcuni "nomi in codice" sentimentali sono usati in ogni lingua e piacciono a persone di tutto il mondo.

Tra questi c'è "baby", il termine affettuoso comune per la maggior parte delle coppie in tutto il mondo. Anche "My love" è uno standard, così come "darling". Questa lista non è stata stilata in base alle nostre preferenze personali, ma piuttosto in base a uno studio su larga scala condotto dal sito web Preply . "Kitten", "bear", "meuse", "kitten", "rabbit", "sweetie"... Anche i soprannomi derivati da animali sono popolari tra le coppie. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono degradanti, ma piuttosto lusinghieri, poiché evocano una certa tenerezza.

E perché non trovare un soprannome unico?

Alcune coppie scelgono soprannomi unici, ispirati ai rispettivi tratti caratteriali, nati da una battuta privata o da un aneddoto romantico. Nessun altro risponde a questo soprannome, che, tra l'altro, ha un valore sentimentale decuplicato.

Scegliere un soprannome insolito è un esercizio difficile e richiede un certo tatto linguistico, ma dimostra che hai davvero pensato a un nome originale e autentico. Ti sei davvero scervellato per trovare una parola adatta alla persona amata. Non hai scelto un soprannome a caso da una lista già pronta, né hai chiesto a chatGPT idee originali.

E l'altro lo vede come una prova d'amore, una dimostrazione di cura, un segno di complicità. È un po' come fare un regalo con le proprie mani, in modo artigianale. Certo, non è il più bello o il più riuscito, ma è il più toccante. Questo soprannome, creato interamente dal cuore, è un'ancora emotiva, quasi una parola chiave che scatena immediatamente emozioni positive.

Un soprannome, quella parola che unisce due partner e risveglia il desiderio ad ogni parola, può essere un vantaggio o un danno per la coppia. Attenzione ai soprannomi troppo stereotipati o eccessivamente sentimentali.