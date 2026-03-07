A soli 9 anni, questo ragazzo presenta la sua collezione a Parigi in una location leggendaria e fa impazzire Internet

Alla Settimana della Moda di Parigi, alcune sfilate attirano l'attenzione per motivi inaspettati. Quest'anno, il 2026, un giovane stilista di soli 9 anni ha lasciato un segno indelebile. Originario della California, Max Alexander ha presentato la sua collezione in una location iconica della capitale francese: l'Opéra Garnier. Il suo look sorprendente è diventato rapidamente virale sui social media.

Una passione per la moda fin dall'infanzia

Max Alexander si è interessato alla moda fin da giovanissimo. Secondo diversi media internazionali, ha iniziato a creare i suoi primi abiti intorno ai quattro anni, utilizzando tessuti e nastri. Da allora, ha sviluppato i suoi modelli con l'aiuto della sua famiglia e condivide regolarmente il suo lavoro sui social media, dove pubblica video che mostrano il processo di progettazione. I suoi account ora attraggono diversi milioni di follower, affascinati dalla creatività e dalla spontaneità delle sue creazioni.

Una sfilata di moda presentata all'Opéra Garnier

Durante la Paris Fashion Week, il giovane stilista ha avuto l'opportunità di presentare la sua collezione in occasione di un evento tenutosi all'Opéra Garnier, uno dei luoghi più iconici di Parigi. Inaugurato nel 1875, questo edificio storico è considerato uno dei principali simboli culturali della capitale e ospita regolarmente eventi artistici e culturali. Le immagini della sfilata di Max Alexander hanno rapidamente fatto il giro del web, generando numerose reazioni da parte degli utenti, colpiti dall'età dello stilista.

Il più giovane stilista ad aver organizzato una sfilata di moda

Max Alexander è stato anche riconosciuto dal Guinness dei Primati come il più giovane stilista ad aver messo in scena una sfilata di moda a tutti gli effetti. Questo riconoscimento sottolinea la precocità della sua carriera in un mondo generalmente dominato da professionisti con molti anni di esperienza. Secondo le informazioni pubblicate dal Guinness dei Primati, ha iniziato a disegnare i propri abiti in età molto giovane, sviluppando gradualmente una collezione completa.

Una storia che ha conquistato i social media

Oltre alla performance in sé, è anche la storia del giovane designer ad aver suscitato grande interesse online. Sui suoi account social, Max Alexander condivide regolarmente scorci dietro le quinte del suo lavoro: la selezione dei tessuti, l'assemblaggio dei capi e il tempo trascorso nel suo studio, situato nella casa di famiglia. Questa condivisione del processo creativo contribuisce a spiegare l'interesse suscitato dal suo percorso online.

A soli nove anni, Max Alexander è riuscito a catturare l'attenzione del mondo della moda presentando una collezione durante la Settimana della Moda di Parigi. La sua sfilata all'Opéra Garnier, così come il suo riconoscimento nel Guinness dei primati, illustrano un percorso straordinario. La sua storia evidenzia anche la crescente influenza dei social media, che ora permettono ai giovani talenti di condividere la propria creatività con un pubblico globale.