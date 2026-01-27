Questo ladro non si aspettava di imbattersi in un appassionato di triathlon.

Durante un viaggio turistico a Londra, Elizabeth Lopez Aguilar non si aspettava di vivere una scena degna di un film d'azione. Questa appassionata di sport americana si trovava con il suo compagno sulla passerella dei Royal Victoria Docks, nel quartiere di Canary Wharf, quando ha appoggiato il telefono a terra per registrare un breve video TikTok con vista sul Tamigi. In una frazione di secondo, uno sconosciuto le ha strappato l'iPhone ed è scappato via. Quello che non sapeva era che la sua vittima non era una turista qualunque.

Una reazione fulminea, catturata dalla telecamera

Al momento del furto, il telefono stava ancora registrando, catturando l'intera scena. Il filmato mostra chiaramente la mano del ladro che afferra il dispositivo, seguita da un inseguimento frenetico. Inizialmente sorpresa, Elizabeth pensa che si tratti di uno scherzo del suo compagno. Vedendo l'uomo scomparire tra la folla, capisce subito che si tratta di una rapina. Senza esitazione, si lancia all'inseguimento a tutta velocità.

Due anni di triathlon che fanno la differenza

Ciò che il borseggiatore chiaramente non aveva previsto era che la giovane donna praticava triathlon e sprint da due anni. Con pochi passi, Elizabeth Lopez Aguilar colmò la distanza tra loro. Il suo compagno, anche lui atletico, si unì alla gara. I due corsero lungo i marciapiedi della piattaforma londinese, tra lo stupore dei passanti. La scena, breve ma intensa, si concluse rapidamente: Elizabeth riuscì a raggiungere l'uomo e a bloccargli la strada, aiutata dal suo compagno. Colto di sorpresa, il ladro non oppose alcuna resistenza.

Il ladro si arrende senza combattere

Di fronte alla determinazione della coppia e impossibilitato a competere fisicamente, il borseggiatore ha consegnato il telefono senza discutere. Poi si è allontanato con la stessa discrezione con cui era arrivato, probabilmente ansioso di evitare qualsiasi contatto con le autorità. La questione avrebbe potuto concludersi lì, ma il video dell'incidente, registrato involontariamente, ha rapidamente attirato l'attenzione sui social media. Il filmato, visualizzato migliaia di volte, è tanto divertente quanto sorprendente.

"Non sapeva con chi aveva a che fare."

In un'intervista con un media britannico, Elizabeth ha raccontato la scena con un misto di distacco e umorismo. "Credo che non avesse assolutamente idea di chi avesse di fronte", ha commentato, ancora sorpresa di aver recuperato il telefono così in fretta. Per lei, questa disavventura serve principalmente da promemoria: anche nei luoghi affollati, i furti opportunistici sono frequenti e bisogna rimanere sempre vigili, anche durante la registrazione di un semplice video.

Un'esperienza senza ripercussioni legali

Nonostante il furto, Elizabeth e il suo compagno decisero di non sporgere denuncia. L'uomo non era stato violento e restituì immediatamente l'oggetto rubato. La coppia preferì lasciarsi l'incidente alle spalle, non volendo trasformarlo in una questione legale. La giovane americana imparò comunque una lezione da questa disavventura: in futuro, non avrebbe mai lasciato il telefono incustodito, soprattutto in una zona turistica.

In pochi secondi, Elizabeth Lopez Aguilar si è trasformata da semplice passante in una formidabile inseguitrice, trasformando un tentativo di rapina in un fallimento clamoroso. Per la ladra, questo incidente rimarrà probabilmente un'esperienza memorabile.