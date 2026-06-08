Commercializzata in Cina come antistress, questa bambola nera sta scatenando indignazione.

Per combattere lo stress cronico, alcune persone stringono palline di gommapiuma, giocherellano con anelli appositamente progettati o schiacciano oggetti gelatinosi. Gli utenti internet cinesi, tuttavia, sfogano le loro frustrazioni su bambole dalla pelle scura chiamate "Bambole Natasha". Sui social media, riversano la loro rabbia su queste figure malleabili, e ciò assomiglia più a uno sfogo di odio che a un momento di relax.

Bambole nere trattate senza compassione

Lo stress è innegabilmente la malattia del XXI secolo. È una piaga che non conosce confini e ognuno ha i propri metodi per sperimentare quella sfuggente serenità mentale e riordinare i pensieri. Alcuni affondano le dita in palline di slime luccicanti, mentre altri praticano la meditazione mindfulness dalla propria sedia in ufficio. I cinesi, invece, sfogano la loro rabbia e le emozioni represse su una bambola chiamata "Bambola Natasha", l'equivalente di quelle morbide palline di silicone.

Sembra un piccolo neonato, vestito semplicemente con un pannolino colorato. A differenza delle bambole di porcellana che si rompono al minimo urto, questi modelli resistono a qualsiasi trattamento brusco senza mai rompersi. Si deformano sotto i pugni chiusi e gli scossoni intenzionali, ma tornano rapidamente alla loro forma originale. Con le sue rughe visibili, il viso paffuto, l'espressione innocua e l'aspetto carino, è difficile immaginare che qualcuno possa fare del male a questo bambino dalla pelle dura come la gomma da masticare. Eppure, gli utenti internet cinesi lo sottopongono a una violenza sproporzionata e si cimentano in veri e propri crash test. È quasi una vendetta personale.

Ciò che è inquietante di questi video è che coinvolgono sistematicamente bambole con la pelle scura . I contenuti che circolano su TikTok sono di una brutalità sconvolgente. Con la scusa di "sfogarsi", gli utenti colpiscono le bambole, versano acqua bollente sui loro corpi, le calpestano senza pietà e le fanno a pezzi. Altri si divertono a sbiancare la loro pelle con il trucco o a schiacciarle come frittelle.

È "disumanizzante", gli utenti di internet gridano al razzismo.

Le persone che infliggono dolore fisico a questa bambola Natasha non sembrano rilassarsi o scaricare la tensione, ma piuttosto torturarla e cercare di distruggerla completamente. Almeno, questa è l'impressione degli utenti di internet dopo aver visto queste immagini, che potrebbero offendere la sensibilità delle persone di colore. Considerano questo gesto una gratuita animosità. "Non mi convincerete mai che sia innocuo. È disumanizzante", afferma la content creator @tanaissa, che ha subito sfruttato questa tendenza virale.

Si chiedono anche perché le persone di nazionalità cinese usino bambole nere come capri espiatori. Si rifiutano di credere che sia una semplice coincidenza. Su piattaforme cinesi come Red Notes, i soggetti più direttamente coinvolti giustificano questa scelta di tonalità della pelle affermando che "un bambino bianco sembrerebbe troppo umano e realistico" per essere sottoposto a tali torture. In altre parole, un bambino nero sarebbe una semplice "cosa" che potrebbe essere investita, gettata dal quinto piano o indossata come un calzino. Solo che, invece di diventare un archivio vergognoso, questa tendenza ha assunto proporzioni straordinarie. Le bambole Natasha sono diventate un sottoprodotto di un razzismo pervasivo, che va dai filtri virtuali alle caramelle aspre.

Simili atti di razzismo condannati dalle associazioni

La persecuzione subita dalle bambole Natasha è solo la punta di un iceberg sconvolgente. Sui social media cinesi, dove le regole sono più permissive e la censura praticamente inesistente, le persone di colore vengono derise e ridotte a "fenomeni da baraccone". Come spiega il media Okafrique in un video agghiacciante, "interi canali trasmettono scene che mostrano cinesi che maltrattano veri bambini neri". Terrorizzare bambini neri vulnerabili e indigenti è un passatempo comune su queste piattaforme locali.

Per contrastare la normalizzazione del razzismo e i contenuti problematici che inquinano internet, diverse associazioni hanno reagito con fermezza. "Il governo cinese dovrebbe riconoscere e condannare il razzismo anti-nero dilagante su internet in Cina e adottare misure per promuovere la tolleranza e combattere i pregiudizi", ha dichiarato Human Rights Watch .

Il problema, quindi, non risiede solo nella brutalità dei video, ma anche nel messaggio che veicolano, consapevolmente o inconsapevolmente. Trasformando ripetutamente queste bambole nere in legittimi bersagli di scherno, umiliazione o distruzione spettacolare, questi contenuti rischiano di normalizzare stereotipi già profondamente radicati.