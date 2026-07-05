A Dubai esiste una spiaggia riservata alle donne: cosa cambia realmente?

Immaginate una spiaggia con un cartello raffigurante un uomo barrato da una linea, dove potete completare le vostre parole crociate senza essere importunate e tuffarvi tra le onde senza sentirvi come un pezzo di carne. Questo piccolo angolo di paradiso, degno di Barbieland o della città immaginaria di Tana, esiste davvero, incastonato tra imponenti grattacieli e terrazze climatizzate. Creata su iniziativa della città di Dubai, questa spiaggia riservata alle donne promette vacanze idilliache all'insegna della serenità.

A Dubai è stata inaugurata una spiaggia unica nel suo genere.

Davanti alla maggior parte delle spiagge, ci sono cartelli che vietano sigarette, altoparlanti e attrezzature per sport acquatici. Questa spiaggia di sabbia fine, che collega gli imponenti grattacieli di Dubai alle lagune azzurre, reca un'altra iscrizione. Questa è davvero unica. All'ingresso, c'è una figura maschile barrata che indica agli uomini che non sono i benvenuti.

Si tratta di una spiaggia riservata esclusivamente alle donne, con accesso privilegiato. Sebbene Dubai, data l'attuale situazione geopolitica, non sia forse la destinazione più attraente, può vantarsi di aver creato la prima spiaggia al mondo interamente dedicata alle donne. Questa spiaggia, privatizzata per garantire la privacy femminile , si trova nella baia di Al Mamzar ed è stata completamente riprogettata nell'ambito di un imponente progetto di riqualificazione del lungomare in questa zona degli Emirati Arabi Uniti.

Di fronte a imponenti grattacieli di vetro si ergono palme, mentre l'ipnotico blu del mare invita al relax. È uno scenario da cartolina, completamente privo di presenza maschile. In questo spazio esclusivamente femminile, realizzazione di un sogno a lungo accarezzato, non ci sono uomini a chiedere numeri di telefono, a spiare figure con gli occhiali da sole o a interrompere le sessioni di abbronzatura con frasi di approccio di altri tempi . Le donne possono nuotare in pace, crogiolarsi al sole senza restrizioni e prolungare questa fuga salata fino al tramonto. Questa spiaggia, progettata in una regione con uno dei tassi di criminalità più bassi al mondo, conferma l'elevato livello di sicurezza di Dubai.

Nuoto notturno, personale femminile e maggiore supervisione

Questa spiaggia, che sembra un miraggio gioioso e sarebbe perfetta per un film femminista, offre molto più di una vasta distesa d'acqua e sabbia finissima punteggiata da eleganti lettini. È un luogo che non avremmo potuto immaginare, nemmeno nei nostri sogni più sfrenati. Residenti e turisti possono nuotare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche dopo il tramonto. L'area intorno alla spiaggia è illuminata in modo perfetto, il che la rende ideale per tuffarsi anche di notte, quando il caldo è più sopportabile.

Dietro i binocoli del posto di osservazione, ci sono solo donne. Tutto il personale incaricato di sorvegliare la spiaggia, controllare gli accessi e tenere d'occhio le acque è femminile. Le donne si sentono così come se fossero l'unica specie sulla Terra. Questa spiaggia, circondata da robuste recinzioni e separata dalle altre zone di Al Mamzar, è un vero paradiso per chi cerca maggiore privacy e tranquillità. Segue l'esempio degli spazi separati per genere, progettati esclusivamente per le donne. Dopo le palestre e i corsi di nuoto dedicati alle donne, ora stanno nascendo spiagge in onore di queste ultime.

Cosa dovremmo pensare di questo spazio sabbioso interamente femminile?

Sebbene questa spiaggia riservata alle donne assomigli a un rifugio in uno spazio pubblico dominato dagli uomini, dando l'illusione di essere approdati su un altro pianeta chiamato sorellanza, non è universalmente apprezzata. E non solo dagli uomini, frustrati dal non poter più guardare le donne con occhi languidi. "Pessima idea, di nuovo le donne separate", ha commentato un utente sui social media. "Mi sembra che, fondamentalmente, uomini e donne siano fatti per vivere insieme. È una questione di rispetto reciproco", ha aggiunto un altro.

Perché, in definitiva, questa spiaggia, anziché promuovere la convivenza tra i sessi, allarga il divario tra uomini e donne, e non solo in senso architettonico. Illustra anche un problema fondamentale: le donne vengono isolate, anziché gli uomini educati. Un altro paradosso: questa spiaggia, progettata per ridurre l'ipervigilanza, è stata costruita in una città che si annovera tra le più esemplari in termini di sicurezza femminile.

Perché mentre alcuni vedono questa spiaggia come un'oasi di libertà, altri la interpretano come una forma di rinuncia. Non dovrebbe essere l'obiettivo potersi sdraiare su qualsiasi asciugamano, in qualsiasi località balneare, senza dover giustificare il proprio abbigliamento o temere di essere molestati? Separando i gruppi, offriamo una soluzione immediata al problema, senza affrontarne le cause profonde.