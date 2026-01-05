Centinaia di vecchie scarpe ritrovate sulla spiaggia: ancora nessuna spiegazione

Una scena degna di un romanzo gotico si sta svolgendo sulla spiaggia di Ogmore-by-Sea, nel Galles del Sud. Più di 400 scarpe di cuoio , probabilmente risalenti all'epoca vittoriana, sono state dissotterrate dalle rocce da un gruppo di volontari a metà dicembre 2025. Da allora, scienziati e gente del posto si sono chiesti: da dove provengano queste strane reliquie, portate a riva dalle maree?

Una scoperta straordinaria durante la raccolta

Emma Lamport e il suo team di volontari, impegnati a ripulire la costa dai rifiuti di plastica da settembre, si sono imbattuti in circa 200 scarpe chiodate tra le rocce durante la bassa marea. A occhio nudo, le suole consumate, la pelle annerita e lo stile suggerivano immediatamente un periodo compreso tra il 1830 e il 1901. Nel giro di pochi giorni, il numero è salito a oltre 400 scarpe, tutte per piede destro.

La possibilità di un naufragio italiano è intrigante.

L'ipotesi più accreditata: una nave mercantile italiana affondò nei pressi di Tusker Rock, un isolotto insidioso visibile con la bassa marea, riversando un carico di scarpe che fu poi trasportato dalle correnti sulla spiaggia. Michael Roberts, oceanografo dell'Università di Bangor, conferma che i relitti di epoca vittoriana possono oggi disintegrarsi e rilasciare manufatti. Tuttavia, nessun relitto italiano è stato registrato in quest'area, il che contribuisce ad aumentare il mistero.

Segni di un naufragio liberato dall'erosione?

Diversi anni fa, fu ritrovata una scarpa simile, ma passò inosservata. Alcuni esperti ritengono che l'erosione costiera possa aver recentemente riportato alla luce un tesoro sepolto da oltre un secolo. Le formazioni rocciose della spiaggia, capaci di intrappolare i detriti marini, potrebbero spiegare l'accumulo in un unico punto. Tuttavia, la completa assenza di scarpe sul piede sinistro rimane un dettaglio inspiegabile.

È in corso un'indagine scientifica.

L'Università di Bangor sta attualmente analizzando i materiali, l'esatta origine della pelle e la datazione al carbonio. "Non abbiamo idea da quanto tempo questi oggetti si trovino lì", hanno ammesso i ricercatori in un servizio della BBC. Stanno emergendo altre teorie: una discarica illegale dimenticata di epoca vittoriana, un carico deliberatamente abbandonato o persino una distorsione involontaria della storia locale. Il sito è stato soprannominato "Castle Shoes" dalla gente del posto ed è diventato quasi un luogo di pellegrinaggio.

Un mistero che rimane irrisolto nel gennaio 2026

Ad oggi, non è stata trovata alcuna prova formale di un naufragio. Eppure le scarpe, straordinariamente ben conservate nonostante il sale e la sabbia, attestano un'antica concia di alta qualità. Ogmore-by-Sea, nota per i suoi paesaggi selvaggi, è ora associata anche a questo inaspettato enigma archeologico. La prossima tempesta rivelerà nuovi reperti... o una nave sepolta?

Nel frattempo, la spiaggia continua a essere segnata dalla presenza di questi "fantasmi vittoriani", misteriosamente trascinati a riva, tutti con lo stesso piede.