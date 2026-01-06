In Corea del Sud la calvizie potrebbe presto essere curata, e la cosa sta suscitando polemiche.

E se la caduta dei capelli diventasse un problema di salute pubblica? In Corea del Sud, una proposta presidenziale ha riportato la calvizie al centro dell'attenzione. Tra pressione sociale, benessere mentale e dibattiti sul bilancio, l'argomento è tanto divisivo quanto stimolante.

Una società in cui l'apparenza ha un peso significativo

In Corea del Sud, l'aspetto fisico non è un dettaglio banale: è profondamente radicato nelle dinamiche sociali e professionali. Secondo diversi studi , quasi il 98% dei giovani adulti ritiene che la bellezza offra reali vantaggi sociali. In questo contesto, la caduta prematura dei capelli può rapidamente trasformarsi in fonte di disagio o addirittura di isolamento.

Circa 10 milioni di persone nel Paese sono affette da calvizie, su una popolazione totale di 51 milioni. Questa realtà ha un impatto particolare sui giovani adulti, per i quali l'ingresso nel mercato del lavoro è già altamente competitivo. Quando ci si aspetta che tu sia performante, sicuro di te e presentabile, ogni dettaglio del tuo aspetto può sembrare cruciale. Eppure, ricordiamolo: tutti i corpi sono validi, con o senza peli, e il valore di una persona non si misura dalla densità dei suoi capelli.

Trattamenti costosi e un mercato in forte espansione

Di fronte a questa pressione, il mercato della cura dei capelli è cresciuto considerevolmente. Nel 2024 , rappresentava quasi 188 miliardi di won (valuta sudcoreana). Shampoo specializzati, trattamenti farmacologici, integratori alimentari e trapianti di capelli costituiscono un settore in rapida espansione, ma in gran parte inaccessibile a chi ha un budget limitato.

Molti uomini, in particolare, vivono la loro calvizie in silenzio. Frangia strategica, acconciature scelte con cura, interventi chirurgici discreti: la caduta dei capelli viene spesso gestita dietro le quinte. Mentre le donne subiscono forti pressioni per quanto riguarda trucco e aspetto, gli uomini imparano a nascondere la stempiatura, a volte a costo di grande ansia.

"Questione di sopravvivenza": l'affermazione che ha scatenato il dibattito

È in questo contesto che il presidente Lee Jae-myung ha chiesto al suo governo di valutare l'estensione dell'assicurazione sanitaria pubblica ai trattamenti per la caduta dei capelli. Afferma che la calvizie non è più solo un problema estetico, ma una vera e propria "questione di sopravvivenza" per i giovani sudcoreani.

Già menzionata durante la campagna presidenziale del 2022, questa proposta è riemersa con un argomento centrale: il senso di alienazione provato dai giovani contribuenti. Molti contribuiscono al sistema sanitario senza poter accedere a un supporto per un problema che incide direttamente sulla loro autostima, sulla loro salute mentale e, a volte, sulle loro possibilità di successo durante i colloqui di lavoro.

Una misura ritenuta "populista" dai suoi oppositori.

La proposta è lungi dall'essere accettata all'unanimità. Personaggi conservatori e operatori sanitari si oppongono fermamente. Yoon Hee-sook , in particolare, ritiene che le priorità dovrebbero essere concentrate su malattie gravi come il cancro, piuttosto che sulla calvizie. L'argomento finanziario è centrale: si prevede già che il sistema sanitario sudcoreano avrà un deficit di 4,1 trilioni di won entro il 2026.

Anche i giornali conservatori, come il Chosun Ilbo, hanno denunciato la decisione come unilaterale, presa senza un'attenta consultazione con i contribuenti. Hanno sostenuto che estendere la copertura a questo tipo di trattamento avrebbe aperto la strada a un'eccessiva medicalizzazione di problemi considerati non letali.

Tra benessere mentale e realtà di bilancio

Il Ministro della Salute Jeong Eun Kyeong adotta una posizione più misurata. Riconosce il reale impatto della caduta dei capelli sulla fiducia in se stessi e sulla salute mentale dei giovani adulti, sottolineando al contempo la necessità di una rigorosa analisi finanziaria prima di prendere qualsiasi decisione. Perché dietro la calvizie si cela una questione più ampia: quale posto viene dato al benessere psicologico nelle politiche pubbliche?

Alcune personalità politiche sostengono apertamente la misura. Il deputato Park Joo-min, che ha pubblicamente ammesso di essersi sottoposto a un trapianto di capelli, lo vede come un modo per ridurre lo stigma e incoraggiare una società più empatica.

Un dibattito che va oltre i capelli

In definitiva, questo dibattito va ben oltre la questione dei capelli. Mette in discussione il modo in cui una società definisce la salute, la normalità e l'accettazione del proprio corpo. Prendersi cura di sé non dovrebbe mai essere motivo di vergogna e perdere i capelli non dovrebbe essere vissuto come un fallimento personale.

Che la calvizie sia coperta o meno dall'assicurazione sanitaria, una cosa è certa: in Corea del Sud l'argomento non è più un tabù. E aprire il dialogo è già un passo verso una maggiore gentilezza, body positivity e rispetto per tutte le forme del corpo.