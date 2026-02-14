Nel 2027, un progetto spaziale mira ad archiviare la storia dell'umanità sulla Luna.

E se una parte della vostra storia collettiva lasciasse la Terra per stabilirsi sulla Luna? Nel 2027, una capsula potrebbe raggiungere il nostro satellite naturale con una missione ambiziosa: preservare una testimonianza duratura dell'umanità. Un mix di prodezza tecnologica, sogno cosmico e dibattito sociale, il progetto incuriosisce tanto quanto affascina.

Una capsula lunare approvata dalla NASA

Denominato "Sanctuary on the Moon", questo progetto internazionale è stato presentato ufficialmente il 21 marzo 2024 a Parigi. Il suo obiettivo: far atterrare una capsula del tempo sulla Luna nell'ambito di una missione del programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA, integrato nell'iniziativa Artemis.

L'idea è nata dall'ingegnere francese Benoît Faiveley, che ha guidato un team multidisciplinare di scienziati, artisti, ingegneri e storici. Il progetto ha il sostegno dell'UNESCO e il patrocinio del Presidente della Repubblica francese. L'ambizione è chiara: inviare, entro il 2027, archivi in grado di resistere alle condizioni estreme della superficie lunare. Non si tratta semplicemente di un gesto simbolico. L'intero sistema è stato progettato per soddisfare i requisiti tecnici di una missione spaziale. La capsula farà parte di una missione supervisionata dalla NASA, conferendo all'iniziativa una forte dimensione istituzionale.

Perché scegliere la Luna come "volta cosmica"?

A differenza della Terra, la Luna non è soggetta all'erosione atmosferica, all'attività tettonica o ai fenomeni climatici. In altre parole, qualsiasi cosa vi si depositi può potenzialmente rimanere intatta per milioni di anni. A circa 384.400 chilometri dalla Terra, la Luna diventa quindi un santuario naturale, quasi una cassaforte su scala cosmica. In un'epoca in cui i dati digitali dipendono da formati mutevoli e tecnologie in rapida obsolescenza, l'idea è quella di creare un archivio indipendente dagli attuali supporti elettronici.

Ventiquattro dischi di zaffiro per raccontare la storia dell'umanità

Il cuore del progetto è costituito da 24 dischi di zaffiro industriale, ciascuno di circa 10 centimetri di diametro e 1 millimetro di spessore. Questo materiale è stato scelto per la sua eccezionale resistenza alle variazioni di temperatura e alle radiazioni. Le informazioni sono incise al laser su questi dischi sotto forma di micropixel analogici.

L'obiettivo è ambizioso: consentire la lettura a occhio nudo o con una semplice lente d'ingrandimento, senza ricorrere a tecnologie complesse. Ogni disco può contenere diversi miliardi di pixel, incorporando migliaia di pagine sotto forma di immagini, diagrammi o tavole esplicative. L'incisione è realizzata in collaborazione con istituzioni scientifiche francesi, tra cui la Commissione francese per le energie alternative e l'energia atomica (CEA). L'intero assemblaggio sarà collocato in un contenitore certificato, progettato per resistere alle sollecitazioni del trasporto e dello spiegamento lunare.

Cosa possiamo trasmettere di noi stessi?

"Sanctuary on the Moon" ruota attorno a una domanda profonda: cosa vogliamo trasmettere della nostra civiltà nel corso di milioni di anni? Il contenuto è strutturato attorno a tre temi: chi siamo, cosa sappiamo e cosa facciamo. Incorpora elementi legati alla matematica, alle scienze naturali, alla paleontologia, alla storia dell'arte e alle principali conquiste culturali.

Il progetto include anche l'archiviazione dei genomi umani maschili e femminili, sequenziati in Canada dal Michael Smith Genome Sciences Centre (BC Cancer). I profili, denominati "genomenauts", sono stati selezionati attraverso una procedura descritta come anonima e scientificamente rigorosa. L'UNESCO sostiene la dimensione patrimoniale del progetto, in particolare attraverso l'integrazione di contenuti relativi ai siti del Patrimonio Mondiale e di testi chiave su bioetica e diritti umani.

Tra fascino e polemiche sui social media

Come spesso accade con i progetti spaziali, l'annuncio non ha incontrato il consenso unanime. Sui social media, alcune voci denunciano quella che percepiscono come una nuova forma di inquinamento spaziale. Questi critici sostengono che l'umanità abbia già sufficientemente saturato la Terra senza esportare altrove la propria impronta ecologica.

Altri, al contrario, esprimono stupore per ciò che la tecnologia oggi rende possibile. Molti parlano di un'evoluzione "folle" delle capacità umane e applaudono l'audacia di un progetto che osa pensare a lungo termine, ben oltre i cicli politici o economici. Tra preoccupazione ecologica e ammirazione scientifica, il dibattito riflette una domanda più ampia: come conciliare esplorazione, responsabilità e memoria collettiva?

In definitiva, al di là dell'impresa tecnica, "Sanctuary on the Moon" mette in discussione il nostro rapporto con la trasmissione. In un mondo in cui tutto viene aggiornato, sostituito e scaricato, scegliere l'incisione permanente e la stabilità lunare è quasi un gesto filosofico. Archiviare la storia umana sulla Luna significa accettare che dobbiamo considerare la nostra esistenza su scala cosmica.