Considerata "troppo muscolosa": la foto di un atleta in piscina scatena numerose reazioni

Società
Fabienne Ba.
@ilonamaher / Instagram

Una foto di Ilona Maher in piscina ha scatenato numerosi commenti online, con alcuni utenti che hanno definito l'atleta "troppo muscolosa". La rugbista americana ha risposto a queste osservazioni denigratorie (body shaming), riaccendendo il dibattito sulla rappresentazione del corpo femminile nello sport.

Una pubblicazione che riaccende il dibattito sugli standard fisici

Ilona Maher, nota per le sue prestazioni con la nazionale statunitense di rugby a sette femminile, condivide regolarmente sui social media contenuti relativi alla sua vita da atleta. In un recente post che la ritraeva a bordo piscina, diversi commenti si sono concentrati sul suo fisico. Alcuni utenti di internet hanno parlato di "un aspetto considerato molto distante dai canoni tradizionali di femminilità". La condivisione di questa immagine ha scatenato rapidamente diverse reazioni, a dimostrazione di come, purtroppo, il fisico delle atlete continui a essere oggetto di scrutinio pubblico.

Diversi studi dimostrano che le atlete ricevono più spesso commenti sul loro aspetto fisico che sulle loro prestazioni atletiche. Questo fenomeno è particolarmente diffuso negli sport in cui la forza fisica gioca un ruolo fondamentale. Nel rugby a sette, sport olimpico dal 2016, qualità fisiche come velocità, resistenza e forza sono essenziali. Lo sviluppo muscolare è quindi parte integrante dell'allenamento dei giocatori.

Un'atleta impegnata a favore di una rappresentanza più inclusiva.

Da sempre impegnata ad affrontare temi legati all'immagine corporea, Ilona Maher si è espressa in diverse occasioni sulla pressione che alcune donne subiscono, soprattutto nello sport d'élite. La rugbista sottolinea regolarmente come la prestazione atletica richieda un allenamento intensivo, che può portare a uno sviluppo muscolare notevole, caratteristica comune tra gli atleti di alto livello. Le sue dichiarazioni pubbliche mirano a promuovere una visione più ampia della diversità corporea, ricordandoci che la forza fisica è un elemento centrale in molti sport.

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Un post condiviso da Ilona Maher (@ilonamaher)

Un dibattito ricorrente sugli standard di bellezza

Le reazioni suscitate da questa pubblicazione illustrano in definitiva la graduale evoluzione degli standard di bellezza nella società contemporanea. La maggiore copertura mediatica dello sport femminile contribuisce a una rappresentazione più diversificata del corpo. Per molti osservatori, la visibilità di atlete con profili diversi porta a una maggiore consapevolezza delle esigenze fisiche associate alla prestazione sportiva.

Alcune personalità del mondo dello sport stanno addirittura utilizzando queste piattaforme per promuovere un'immagine più inclusiva del corpo femminile, celebrando la diversità delle forme fisiche e dei percorsi professionali. Ilona Maher è una delle atlete che incoraggia una rappresentazione dello sport incentrata su performance, salute e autostima.

Il percorso di Ilona Maher dimostra quindi l'importanza di un discorso pubblico articolato sull'aspetto fisico delle donne, soprattutto in ambito sportivo. Ci ricorda che i corpi femminili non si conformano a un unico ideale: possono essere muscolosi e atletici pur rimanendo pienamente "femminili". Valorizzando questa diversità, smantelliamo gli stereotipi che contrappongono forza e femminilità e riconosciamo che la performance atletica si esprime attraverso una pluralità di tipologie corporee, tutte legittime e degne di essere rappresentate.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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