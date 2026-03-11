L'ex astronauta francese ha suscitato scalpore in prima fila durante una sfilata di moda

Fabienne Ba.
Alle sfilate di moda, le prime file sono spesso occupate da celebrità del cinema, della musica o dei social media. A volte, un ospite inaspettato attira l'attenzione. A Parigi, alla recente sfilata Chanel Autunno/Inverno 2026/2027, la presenza dell'astronauta francese Claudie Haigneré in prima fila ha suscitato la curiosità di ospiti e spettatori online.

Un ospite inaspettato alla Paris Fashion Week

La sfilata Chanel Autunno/Inverno 2026/2027, tenutasi al Grand Palais, ha riunito numerose personalità del mondo della moda. Tra gli ospiti, la presenza di Claudie Haigneré si è subito fatta notare. L'ex astronauta, riconoscibile per il taglio corto e lo stile sobrio, era seduta in prima fila. Indossava un completo nero composto da pantaloni a gamba larga e una giacca ricamata. Questa presenza ha sorpreso alcuni osservatori, che non sono abituati a vedere personalità della comunità scientifica a questo tipo di eventi.

Un invito legato a una storia personale

La presenza di Claudie Haigneré alla sfilata non è stata casuale. Era legata alla carriera dello stilista Matthieu Blazy. Prima di dirigere una grande casa di moda, lo stilista belga si era ispirato all'astronauta francese per la sua collezione di laurea presentata nel 2006 alla scuola di moda La Cambre di Bruxelles. All'epoca, immaginava già silhouette ispirate all'esplorazione spaziale, con forme tecniche e riferimenti alle tute degli astronauti.

Claudie Haigneré, una pioniera dell'esplorazione spaziale

Claudie Haigneré è una figura di spicco dell'esplorazione spaziale europea. Nel 1996, è stata la prima donna francese ad andare nello spazio durante la missione Cassiopée a bordo della navicella spaziale Soyuz TM-24. Ha poi partecipato a una seconda missione nel 2001, diventando la prima donna europea a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. In totale, ha trascorso più di 25 giorni nello spazio durante le sue missioni.

In breve, la presenza di Claudie Haigneré in prima fila a una sfilata di moda parigina ha sorpreso molti osservatori. Questo invito mette anche in luce i legami a volte inaspettati tra moda, scienza e ispirazione artistica. Pioniera dell'esplorazione spaziale e figura di spicco della ricerca francese, l'ex astronauta continua a lasciare il segno, anche in campi molto diversi dallo spazio.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
