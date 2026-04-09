Un'influencer accusata di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per sovrapporre la propria testa al corpo di una modella.

Società
Fabienne Ba.
@tatiana.elizabethh / TikTok

Sui social media è scoppiata una polemica dopo che un'influencer americana è stata accusata di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per modificare un'immagine e spacciarla per sua. Il caso, ampiamente discusso online, solleva interrogativi sull'uso dell'IA nella creazione di contenuti visivi.

Un'immagine al centro della controversia

L'influencer americana Lauren Blake Boultier è stata accusata dalla modella Tatiana Elizabeth di aver utilizzato un'immagine modificata con l'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato online, la foto mostra un corpo simile a quello della modella, con elementi visivi identici, tra cui l'abbigliamento, la posa e lo sfondo.

Tatiana Elizabeth ha affermato che l'immagine originale era stata scattata durante un evento sportivo diversi anni prima. Ha inoltre sottolineato che il post lasciava intendere che l'influencer avesse partecipato a un torneo di tennis a Miami, mentre la foto originale sarebbe stata scattata agli US Open. Il confronto tra le due immagini, ampiamente condiviso sui social media, ha rapidamente scatenato forti reazioni.

@tatiana.elizabethh sta diventando strano, mi trasferisco su Marte #fyp #greenscreen ♬ suono originale - Whitney Leavitt

L'intelligenza artificiale al centro delle discussioni

Di fronte alle critiche, Lauren Blake Boultier ha finalmente ammesso che l'immagine proveniva da un processo di creazione di contenuti che utilizzava l'intelligenza artificiale. In un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, l'influencer si è scusata, affermando di non aver avuto intenzione di utilizzare l'immagine di un'altra creatrice di contenuti. Sostiene di aver contattato Tatiana Elizabeth dopo la controversia e indica di voler rafforzare i controlli sui contenuti pubblicati attraverso il suo team.

Una controversia che riaccende interrogativi etici.

Il caso ha suscitato numerose reazioni sui social media, con alcuni utenti che hanno espresso preoccupazione per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di immagini. Il rapido sviluppo di strumenti per la modifica o la generazione di immagini solleva interrogativi sulla proprietà intellettuale, l'autenticità dei contenuti e la tutela del lavoro dei creatori. Diversi esperti sottolineano che le immagini generate o modificate dall'IA possono talvolta riutilizzare elementi preesistenti, potenzialmente generando conflitti sull'utilizzo dei dati originali.

Il crescente utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale nella comunicazione digitale sta modificando le pratiche di produzione delle immagini. Ai creatori di contenuti viene sempre più spesso richiesto di specificare la provenienza delle immagini utilizzate per evitare confusioni o controversie. Questo caso evidenzia le sfide poste dalla rapida evoluzione degli strumenti digitali, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e il rispetto del lavoro creativo.

In sintesi, la situazione evidenzia l'importanza di un uso controllato degli strumenti di intelligenza artificiale, soprattutto in un contesto in cui il confine tra contenuti reali e generati a volte diventa difficile da distinguere.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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