Perché confondiamo sempre i nomi delle persone che amiamo (e cosa dice questo di noi)

Forse ti sarà già capitato di confondere i nomi dei tuoi cari durante un pranzo in famiglia. Probabilmente ti sarai chiesto : "Come ho potuto commettere un errore del genere con una cosa così ovvia?". Tranquillo, questo piccolo errore è comune e non significa che tu stia sminuendo chi ti circonda.

Un errore molto più comune di quanto si possa pensare.

Un tempo provavi risentimento nei confronti di tua madre quando ti chiamava con il nome di tua sorella maggiore, finché non è successo anche a te. Probabilmente hai già confuso i nomi dei tuoi cari o hai urlato il nome del tuo figlio più piccolo quando intendevi il più grande. Se applichiamo questa esperienza all'infanzia, è imbarazzante quanto chiamare la tua maestra "mamma".

Questo errore emotivo, anche se sconvolge l'atmosfera domestica e fa credere di avere una persona amata, è piuttosto comune. No, non sei senza cuore, e no, non è l'inizio della demenza. Questo errore si verifica principalmente in situazioni di familiarità emotiva, quando il cervello funziona in modalità automatica.

Contrariamente a quanto si pensa, questo errore non è legato a un problema di memoria. Colpisce sia i giovani che gli anziani e può verificarsi anche quando si è perfettamente concentrati. In realtà, il nostro cervello non categorizza i nomi in modo isolato, ma piuttosto in base alle associazioni emotive.

Il cervello categorizza in base alle connessioni emotive, non alla logica.

I neuroscienziati spiegano che il nostro cervello organizza le informazioni secondo reti semantiche. In altre parole, le persone che occupano un posto simile nella nostra vita (figli, partner, amici intimi) sono mentalmente raggruppate nella stessa "famiglia emotiva".

Quando cerchiamo un nome, il nostro cervello attiva questa categoria emotiva prima di selezionare la parola esatta. Di conseguenza, potrebbe comparire un nome simile invece di quello corretto. Non si tratta di un problema tecnico, ma di una conseguenza diretta dell'attaccamento .

Ironicamente, raramente confondiamo i nomi con persone con cui non abbiamo un forte legame emotivo, tranne quando siamo distratti o i nomi sono simili. Non è impossibile confondersi con due colleghe di nome Emilie ed Elodie. Tuttavia, questa rimane un'eccezione. Confondere i nomi è quindi più un segno di eccessiva familiarità che di mancanza di attenzione.

Un segno di affetto, non di negligenza

Questo è spesso il punto più sorprendente: chiamare qualcuno con il nome sbagliato può essere interpretato come un segno di affetto. Gli studi dimostrano che questi equivoci si verificano principalmente tra persone care e quasi mai con estranei o conoscenti lontani.

All'interno delle famiglie, questo fenomeno è ancora più pronunciato. I genitori, ad esempio, confondono spesso i nomi dei figli, soprattutto quando li chiamano per un motivo emotivo: conforto, preoccupazione o gioia. Il nome diventa quindi meno un identificatore preciso e più un simbolo di connessione. Socialmente, usare il nome sbagliato è spesso percepito come un passo falso. È associato a una mancanza di considerazione o persino a un paragone implicito. Eppure, è semplicemente il cervello a perdere il filo.

La prossima volta che chiami qualcuno con un nome diverso, non sentirti in colpa. Questo lapsus potrebbe semplicemente significare questo: questa persona è importante per te. Quindi, metti le cose in prospettiva; è un segno d'amore, non di pigrizia emotiva.