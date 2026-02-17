Search here...

"Cultura razzista": a 25 anni la tennista australiana chiude la sua carriera

Società
Léa Michel
@desaiava/Instagram

La tennista professionista australiana Destanee Aiava ha annunciato che cesserà la sua carriera alla fine della stagione 2026. A 25 anni (festeggerà il suo 26° compleanno il 10 maggio), la tennista di Melbourne ha giustificato la sua decisione con una profonda disillusione nei confronti dell'ambiente professionale, che descrive come "un fidanzato tossico".

Un ambiente "razzista, misogino e omofobo"

In un lungo post su Instagram , Destanee Aiava spiega di aver gradualmente perso la gioia di giocare, citando il peso delle aspettative e la difficoltà di ricostruire la sua vita al di fuori del tennis. "A volte continuavo a giocare perché sentivo di doverlo a tutti coloro che mi avevano aiutato, altre volte per paura di ricominciare da zero", confida.

L'attuale numero 258 del mondo non si accontenta di un addio silenzioso: denuncia apertamente la "cultura tossica" che, a suo avviso, sta avvelenando il suo sport. "Dietro gli abiti e le tradizioni bianche si cela una cultura razzista, misogina e omofoba, ostile a chiunque si discosti dalla norma", scrive Aiava. Di origine samoana, afferma di aver subito discriminazioni e commenti offensivi per tutta la sua carriera.

Questa posizione riflette un disagio più ampio nel mondo del tennis. Organismi di governo, come l'ITF e la WTA, hanno già riconosciuto l'entità degli abusi online subiti dalle giocatrici. Nel 2024, sono stati registrati quasi 8.000 messaggi offensivi o minacciosi nei confronti di 458 giocatrici, sia uomini che donne, spesso correlati alle scommesse sportive.

I social media, catalizzatori di odio

Destanee Aiava non risparmia né gli utenti di internet né le istituzioni. "Voglio dire un enorme 'andate all'inferno' a tutti coloro che mi hanno fatto sentire inferiore", ha dichiarato. Come molte atlete, afferma di essere stata vittima di molestie sui social media, che hanno influenzato sia il suo aspetto che le sue prestazioni. Giocatrici come la britannica Katie Boulter hanno già cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica su questi abusi, ma la normalizzazione di insulti e minacce continua a minare la salute mentale di molte atlete.

Un nuovo inizio

Nonostante l'amarezza, Destanee Aiava afferma di volersi concentrare sugli aspetti positivi: i viaggi, le amicizie e le lezioni di vita. "Questo sport mi ha tolto molto, ma mi ha anche insegnato che c'è sempre una possibilità di ricominciare", scrive. Con questo annuncio, l'australiana apre un dibattito necessario sui valori e sulla diversità nel tennis, uno sport a lungo percepito come simbolo di eleganza e rispettabilità, ma che molti ora invocano per essere trasformato dall'interno.

In definitiva, abbandonando il circuito, Destanee Aiava non sta semplicemente voltando pagina su una promettente carriera; sta anche lanciando l'allarme contro i persistenti abusi e discriminazioni nel tennis professionistico. La sua storia mette in luce le sfide di un sistema ancora rigido e invita a ripensare le condizioni affinché gli atleti possano prosperare, al di là delle apparenze e delle tradizioni.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Rifiutata su LinkedIn, acquista i biglietti per una partita e finalmente ottiene un contratto
Article suivant
Uno scienziato afferma di aver risolto il mistero del "Triangolo delle Bermuda"

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Uno scienziato afferma di aver risolto il mistero del "Triangolo delle Bermuda"

Per decenni, il "Triangolo delle Bermuda" ha alimentato sogni e paure, alimentati da racconti di sparizioni inspiegabili e...

Rifiutata su LinkedIn, acquista i biglietti per una partita e finalmente ottiene un contratto

Di fronte ai ripetuti rifiuti online, la stilista Marisa Lauren ha deciso di cambiare approccio. La sua iniziativa,...

Considerata "egoistica", la richiesta di questo atleta di partecipare alle Olimpiadi del 2026 sta scatenando il dibattito.

Eileen Gu, 22enne sciatrice freestyle sino-americana che rappresenta la Cina, è al centro di una controversia alle Olimpiadi...

Rivalità silenziosa con la suocera: cosa osservano più spesso gli psicologi

Da diverse settimane, la vicenda Beckham è al centro dell'attenzione. Questo conflitto familiare ampiamente pubblicizzato, che contrappone suocera...

Nel 2027, un progetto spaziale mira ad archiviare la storia dell'umanità sulla Luna.

E se una parte della vostra storia collettiva lasciasse la Terra per stabilirsi sulla Luna? Nel 2027, una...

Preferiscono brindare con gli amici il 14 febbraio: nasce il "Galentine's Day"

E se febbraio non fosse solo una romantica cena a lume di candela per due il 14 febbraio?...

© 2025 The Body Optimist