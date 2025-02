Cette technologie pourrait bien remplacer votre téléphone, selon Mark Zuckerberg

Le téléphone portable, bientôt en voie de disparition ? En tout cas, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, lui a déjà trouvé un successeur et il s’agit d’un objet futuriste sur lequel personne n’aurait misé. Selon le génie de l’informatique, le smartphone, pourtant devenu une extension de nos bras, va laisser place à une innovation de pointe encore plus puissante. Mais sommes-nous vraiment prêts à accueillir ce nouveau gadget dans nos vies ? Pas sûr.

À quand la fin du téléphone portable ?

Depuis qu’il s’est popularisé, le téléphone portable ne fait qu’un avec notre paume. On le sort de notre poche pour communiquer, trouver des informations en instantané ou tout simplement chasser l’ennui. C’est un peu devenu notre doudou virtuel. Depuis trois décennies, le téléphone règne entre nos doigts. Lorsqu’on l’égare dans notre maison, c’est déjà la panique alors le perdre à tout jamais à cause d’une extinction massive serait une tragédie.

Pourtant, selon Mark Zuckerberg, l’un des piliers du monde de la Tech, ce petit objet qui concentre toutes nos données personnelles, n’est pas éternel et risque de tirer sa révérence plus tôt que prévu. Le PDG de Meta n’a pas donné de date précise mais il a d’ores et déjà parié sur un objet révolutionnaire, plus discret et moins envahissant que le bon vieux smartphone. ll a levé le suspense dans une vidéo de Cléo Abram. Mark Zuckerberg a déjà prouvé son esprit visionnaire en créant Facebook, un réseau social en lequel personne croyait et qui est désormais coté en bourse.

« Je pense que la tendance de l’informatique est de devenir plus omniprésente, plus naturelle et plus sociale. Vous voulez donc être en mesure d’interagir avec les gens qui vous entourent, et je pense que ce sera probablement la prochaine plateforme majeure après les téléphones », a-t-il constaté

Les lunettes intelligentes, en passe de détrôner les smartphones

En 2060, nous n’allons jurer que par cet objet. Non, il ne s’agit pas des puces incorporées sous la peau (heureusement), ni de lentilles connectées comme dans la série Black Mirror. D’après les prédictions de Mark Zuckerberg, l’objet qui pourrait voler la vedette à notre cher smartphone n’est autre que les lunettes intelligentes. Oui, vous avez bien lu. Ce gadget, aperçu dans des films à la Matrix, sera bientôt sur tous les nez. Du moins, c’est ce que présage le géant de la Tech, très sûr de lui. D’ailleurs, il avance certains arguments en faveur de cet accessoire high-tech et défend son hypothèse.

« Nous arriverons à un point où votre smartphone restera plus souvent dans votre poche que dans vos mains.Cela devrait se produire au cours des années 2030. Même si certaines tâches pourraient être réalisées de manière plus efficace sur un téléphone, les utilisateurs privilégieront le confort des lunettes pour leur quotidien », soutient-il

Il faut dire que c’est dans son intérêt. En 2021, l’homme d’affaires, qui a fait ses premiers pas à Harvard, a sorti des lunettes intelligentes en collaboration avec la marque iconique Ray-Ban. Elles étaient dotées d’une caméra de cinq mégapixels, de deux haut-parleurs et de trois microphones, pour se fondre dans les gestes du quotidien. Quoi qu’il en soit, les expéditions de smartphones ont chuté de 3,2 % en 2023 et le marché s’essouffle doucement. Le changement est dont peut-être pour bientôt.

Les autres prédictions inquiétantes de Mark Zuckerberg

Selon le magnat de la tech, dans quelques années, nous aurons toutes et tous des lunettes ultra performantes devant les yeux, capables de capturer l’instant présent, de diffuser de la musique et de passer des coups de fil. Ce n’est pas la première fois que Mark Zuckerberg dégaine sa boule de cristal pour nous conter l’avenir. Selon lui, l’intelligence artificielle pourrait menacer plusieurs emplois, notamment ceux des ingénieurs de niveau intermédiaire.

Ce qui est plutôt plausible sachant qu’elle a déjà causé la suppression de 800 emplois en avril 2024. Cependant, d’autres spécialistes relativisent. Selon un économiste du MIT, l’intelligence artificielle ne va impacter que 5 % des emplois d’ici dix ans. Pas de quoi craindre une invasion de robot chipeur de travail.

Avant d’atterrir dans un univers peuplé de drones livreurs, de voitures volantes et de lunettes connectée nous avons encore un peu de marge. Tandis que certains regrettent les vieux Nokia incassables, d’autres anticipent l’ère à venir…