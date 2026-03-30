Crescere con gli smartphone: un vantaggio in termini di QI per i Millennials, secondo uno studio.

Gli schermi sono parte integrante della nostra vita quotidiana, ma il loro impatto sul cervello rimane oggetto di dibattito. Alcune ricerche suggeriscono che i Millennials abbiano beneficiato di un ambiente più favorevole allo sviluppo cognitivo. Questa idea è tanto intrigante quanto stimolante nel descrivere il nostro rapporto con la tecnologia.

Una generazione stretta tra due mondi

I millennial, nati tra i primi anni '80 e la metà degli anni '90, sono cresciuti durante un periodo cruciale. La loro infanzia si è svolta senza smartphone o social media onnipresenti, e l'accesso a Internet è spesso arrivato più tardi ed è diventato più limitato.

Questo dettaglio fa una grande differenza. Il loro sviluppo cognitivo si è svolto in gran parte in un ambiente meno saturo di notifiche, richieste e schermi. Di conseguenza, c'è più spazio per attività che richiedono tempo e attenzione, come la lettura, il gioco creativo o l'apprendimento senza continue interruzioni.

Per alcuni ricercatori, questo contesto potrebbe aver favorito una maggiore capacità di concentrazione e di analisi approfondita. Una sorta di terreno di allenamento mentale più tranquillo, dove il cervello ha potuto svilupparsi al proprio ritmo.

Schermi: amici o falsi amici dell'attenzione?

Oggi la situazione è cambiata. Gli schermi sono ovunque, e con essi una moltitudine di stimoli rapidi: messaggi, video, contenuti brevi e notifiche continue. Il neuroscienziato Jared Cooney Horvath, specialista dell'apprendimento, spiega che "questa frequente esposizione può influenzare il modo in cui il cervello elabora le informazioni". Il cervello si adatta, ma non sempre nella direzione di una concentrazione prolungata.

Alcuni studi suggeriscono un possibile impatto sull'attenzione sostenuta, sulla memoria e sulla capacità di immergersi in un argomento per periodi prolungati. Il continuo passaggio da un'informazione all'altra potrebbe indurre a privilegiare la velocità rispetto alla profondità. Anche i rapporti internazionali sull'istruzione hanno rilevato cambiamenti nel rendimento scolastico, alimentando interrogativi sul ruolo degli strumenti digitali nell'apprendimento.

Un vantaggio… ma non una regola assoluta

Significa forse che i Millennials hanno un "vantaggio in termini di QI"? Non così in fretta. Gli esperti sottolineano un punto cruciale: lo sviluppo cognitivo non dipende esclusivamente dagli schermi. Istruzione, ambiente familiare, accesso alla cultura, curiosità personale e condizioni di vita giocano tutti un ruolo altrettanto importante.

In altre parole, crescere senza uno smartphone non garantisce automaticamente migliori capacità intellettuali, così come crescere con gli schermi non condanna la capacità di attenzione. La ricerca mostra delle tendenze, non conclusioni definitive. E soprattutto, ci incoraggia a riflettere su come utilizziamo gli strumenti digitali.

Anche la tecnologia digitale presenta molti vantaggi

Perché sì, la tecnologia offre anche notevoli vantaggi. Accesso immediato alle informazioni, risorse didattiche diversificate, formati interattivi: gli schermi possono essere formidabili alleati per imparare, esplorare e sviluppare le proprie competenze.

Tutto dipende da come lo si utilizza. Guardare contenuti passivi in modo continuativo non ha lo stesso effetto di seguire un corso online, leggere un articolo approfondito o imparare una nuova competenza. L'obiettivo non è demonizzare gli schermi, ma trovare un equilibrio che rispetti i propri ritmi, la propria capacità di attenzione e il proprio stile di apprendimento.

Verso nuove modalità di apprendimento

La rapida evoluzione della tecnologia ha trasformato profondamente le abitudini di apprendimento. Oggi ci si destreggia tra formati brevi e contenuti lunghi, tra immediatezza e riflessione. Questo nuovo scenario richiede adattamento: saper concentrarsi nonostante le distrazioni, fare delle pause e scegliere contenuti che nutrano davvero la mente.

L'idea che i Millennials abbiano beneficiato di un'infanzia meno connessa sottolinea solo un aspetto: l'ambiente in cui viviamo influenza il nostro cervello. Tuttavia, nulla è immutabile. La nostra capacità di apprendere, concentrarci e crescere rimane viva, flessibile e adattabile.

In definitiva, più che una questione generazionale, è un invito a riprendere il controllo delle proprie abitudini digitali, rispettando il proprio cervello, la propria energia e il proprio modo unico di funzionare.