Tra poco arriverà una pioggia di meteore, un fenomeno raro da non perdere.

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2025, il cielo si illuminerà con uno degli sciami meteorici più spettacolari dell'anno: le Geminidi. Si prevede che fino a 150 meteore all'ora attraverseranno il cielo, offrendo uno spettacolo ipnotico.

Un importante evento astronomico a dicembre

Contrariamente a quanto si crede, gli sciami meteorici non si limitano all'estate. Le Geminidi, generalmente attive dal 4 al 17 dicembre, rivaleggiano per intensità con le famose Perseidi in agosto. Questo sciame meteorico ha origine dalla polvere lasciata dall'asteroide 3200 Phaethon, un corpo permanentemente circondato da una nube di particelle rocciose che si incendiano entrando nell'atmosfera terrestre.

Un numero eccezionale di stelle cadenti

Quest'anno lo spettacolo sarà particolarmente intenso, con un picco stimato di 150 meteore all'ora intorno alle 3 del mattino del 14 dicembre. Questa frequenza elevata consente di osservare un'impressionante frequenza di stelle cadenti luminose, alcune bianche, altre tinte di giallo, blu, rosso o verde.

Consigli per osservare le Geminidi

Per apprezzare appieno la magia celeste, preparatevi a una notte fresca portando con voi abiti caldi e coperte. È inoltre consigliabile allontanarsi dalle aree urbane con forte inquinamento luminoso e guardare verso la costellazione dei Gemelli, apparente origine delle meteore. Fortuna e pazienza saranno i vostri migliori alleati quando si tratterà di esprimere un desiderio guardando una stella cadente durante questo eccezionale evento celeste.

In sintesi, le Geminidi sono un evento annuale da non perdere, un raro momento di bellezza che chiude l'anno 2025 illuminando il cielo notturno.

Per il Ringraziamento, compone il numero di telefono sbagliato... e stringe un'improbabile amicizia che dura da 10 anni.

