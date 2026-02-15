Rivalità silenziosa con la suocera: cosa osservano più spesso gli psicologi

Da diverse settimane, la vicenda Beckham è al centro dell'attenzione. Questo conflitto familiare ampiamente pubblicizzato, che contrappone suocera e nuora, ha assunto una dimensione internazionale. Oltre a essere una miniera d'oro per i tabloid, che ne approfittano per cogliere ogni opportunità, questa storia ha un impatto notevole in molte famiglie. A volte, si sviluppa una silenziosa rivalità con la suocera, che non sembra disposta a condividere il figlio.

Quando la suocera inizia la competizione

Da quando la faida familiare Beckham è esplosa allo scoperto, Victoria è apparsa quasi come la spietata matrigna di una fiaba Disney. L'imprenditrice, un tempo acclamata per le sue creazioni di alta moda, sta lentamente perdendo terreno agli occhi del pubblico. Accusata di aver deliberatamente sabotato il matrimonio del figlio Brooklyn e di aver reso la vita difficile alla moglie, Nicolas Peltz, viene dipinta dalla stampa come una madre possessiva e riluttante. Secondo il sensazionale racconto di Brooklyn, Victoria vorrebbe tenere il figlio tutto per sé. Per riuscirci, avrebbe fatto tutto il possibile per scoraggiare Nicolas Peltz, ricorrendo persino a tattiche alquanto machiavelliche. E ora è vista come una vipera senza cuore, una matrigna autoritaria e tossica .

Questa storia molto freudiana, che è quasi diventata un caso mediatico, si sta verificando anche in altre famiglie. La guerra d'immagine tra suocera e nuora sembra quasi inevitabile. Come partner, una delle due è vittima collaterale di un'estrema dipendenza emotiva, persino di una sorta di complesso di Edipo invertito. Ogni sguardo porta con sé un giudizio e ogni conversazione si trasforma in uno scontro .

Cerchiamo di fare buon viso a cattivo gioco, ma ci sentiamo sempre d'intralcio. Nonostante tutti i nostri sforzi per essere irreprensibili, nostra suocera non ci ama esattamente. Saremo sempre gli "outsider", il quinto incomodo, quelli che ci rubano i figli. E no, non ce lo stiamo immaginando. Questa storia di Cenerentola è confermata dalle statistiche. Secondo uno studio , il 60% delle donne riferisce di provare tensione o disagio con la suocera, rispetto al 15% degli uomini.

Mai abbastanza buono per suo figlio

Potremmo avere una fortuna incommensurabile, una montagna di titoli accademici o persino chiamarci Beyoncé, e nostra suocera sarebbe comunque altrettanto velenosa. Ai suoi occhi, non abbiamo le carte in regola per essere la fidanzata ideale, e chiaramente non siamo all'altezza di suo figlio, che, tra l'altro, siede su un piedistallo irraggiungibile. Questa rivalità tra suocera e nuora, sintomatica nelle famiglie, ha radici più profonde di un semplice accesso di gelosia.

Christine Rafe, esperta di relazioni, riassume bene questo concetto in *Body and Soul *: "Quando un genitore idolatra il proprio figlio, nessun partner può competere. È una situazione inestricabile: la madre e il partner si sentono in competizione, e il figlio si ritrova costretto a mettere in discussione una dinamica genitoriale consolidata". Secondo un sondaggio, un uomo su due ammette di sentirsi intrappolato tra la compagna e la madre, incerto su come reagire. Spesso, il partner rimane passivo, spettatore di questa battaglia psicologica tra le due donne della sua vita. Non mostra preferenze o pregiudizi per paura di perdere l'una o l'altra.

La suocera potrebbe supervisionare le sessioni di incontri o fungere da mediatrice, ma scarterebbe tutte le candidate. È vero che i genitori non hanno gli stessi criteri di selezione dei figli. Anche in amore ci sono "studenti modello", e chiaramente noi non siamo tra questi. Quando il figlio sceglie una donna vivace, divertente e creativa, preferirebbero una nuora sistemata e benestante, con valori religiosi e culturali condivisi.

Anche l'aspetto fisico è un fattore determinante.

In "Biancaneve", la matrigna interroga costantemente il suo splendido specchio per determinare chi sia la più bella del reame. La principessa dai capelli castani e dalla pelle di porcellana appare instancabilmente in questo magico specchio. La vede immediatamente come una minaccia da eliminare. Le fiabe della nostra infanzia raccontano la verità? La matrigna è invidiosa della nostra presunta bellezza? Secondo alcuni studi, i partner percepiti come molto attraenti possono creare instabilità relazionale e una tendenza alla frivolezza.

Una compagna con un fisico nella media e tratti armoniosi può quindi essere soggetta a una sorta di discriminazione basata sull'aspetto. E spesso è involontaria. In questo caso, la suocera non si preoccupa del proprio ego personale, ma anticipa inconsciamente il danno emotivo che potrebbe subire il figlio. Una volta mamma chioccia, mamma chioccia per sempre.

"In una società che valorizza la giovinezza, la bellezza e l'autonomia femminile, la nuora può creare un senso di declassamento nella suocera", spiega la psicologa Frédérique Korzine in un articolo dedicato a questo argomento.

Sindrome del nido vuoto, una circostanza attenuante

Se una suocera è fredda e ostile nei confronti della nuora, è anche un riflesso protettivo. È l'istinto materno a parlare, non un demone interiore. Si sente come se fosse passata dall'essere la protagonista a una comparsa, e questa transizione a volte è difficile da accettare. Di conseguenza, nostra suocera ci fa pagare per una situazione di cui non siamo responsabili.

Adotta una strategia difensiva, come se qualcuno le avesse rubato il tesoro più prezioso. Per lei, quest'uomo con cui sta costruendo un futuro è ancora il suo "bambino", la sua "proprietà". La sua intera identità materna viene messa in discussione. "Lungi dall'essere una reazione di pura gelosia, l'atteggiamento della suocera può essere paragonato all'ansia da separazione", continua la specialista.

Sempre colpevoli, provocatorie, elementi di disturbo, siamo costantemente costrette a dimostrare il nostro valore alla suocera. Ed è particolarmente estenuante. Eppure è possibile inaugurare un periodo di pace e ricominciare da capo. Il rapporto tra suocera e nuora è a volte caotico, ma non c'è motivo di prenderla sul personale. Spesso non siamo noi la vera causa della sua infelicità.