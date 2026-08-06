I social media dovrebbero essere vietati alle giovani generazioni?

Le piattaforme social sono diventate troppo invadenti per i giovani? Questo problema è ora oggetto di interventi legislativi in diversi Paesi, tra cui la Francia. Tra tutela degli adolescenti, libertà di espressione ed efficacia di queste misure, il dibattito è tutt'altro che concluso.

Una tendenza che sta accelerando in tutto il mondo.

In pochi anni, l'idea di vietare i social media ai minori è passata dal dibattito politico alla realtà. L'Australia ha aperto la strada con un divieto per i minori di 16 anni entro la fine del 2025. Turchia e Malesia hanno seguito l'esempio con le proprie restrizioni, mentre in Europa la grande maggioranza degli Stati membri sta lavorando a misure simili.

Anche la Francia ha fatto il grande passo. Il 21 luglio 2026, l'Assemblea nazionale e il Senato hanno approvato una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. Appoggiata dal governo e promossa personalmente da Emmanuel Macron, la legge entrerà in vigore il 1° settembre 2026.

Stessa idea, regole molto diverse

Sebbene molti paesi desiderino proteggere meglio i giovani, ognuno adotta un metodo diverso. Alcuni consentono l'accesso con il consenso dei genitori, altri stabiliscono limiti di età differenti o offrono versioni adattate delle piattaforme per gli adolescenti.

A livello europeo, una risoluzione raccomanda un'età di riferimento di 16 anni, con la possibilità di autorizzazione dei genitori per i minori di età compresa tra i 13 e i 16 anni. Gli Stati Uniti, tuttavia, seguono un approccio diverso: diverse leggi locali sono state bloccate dai tribunali, che ritengono possano ledere la libertà di espressione. Il dibattito in quel paese si concentra più sul funzionamento delle piattaforme che sull'età degli utenti.

L'Australia offre una prima occhiata

Attualmente l'Australia è l'unico Paese ad avere un'esperienza iniziale su cui basarsi. Uno studio pubblicato nel giugno 2026 mostra che l'uso dei social media è effettivamente diminuito tra i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni dopo l'entrata in vigore della legge. Tuttavia, i risultati sono sfumati: quasi nove adolescenti su dieci utilizzano ancora almeno una piattaforma ogni settimana. In altre parole, la misura limita alcuni usi senza eliminarli del tutto.

Una protezione che solleva anche interrogativi

I sostenitori di queste leggi sottolineano i ben noti rischi dell'uso eccessivo dei social media: ansia, disturbi del sonno, cyberbullismo ed esposizione a contenuti inappropriati. In Francia, quasi il 28% degli studenti delle scuole medie dichiara di aver subito violenza online e diverse centinaia di migliaia di nuovi casi di depressione vengono ogni anno collegati all'uso eccessivo dei social media.

Tuttavia, non mancano le critiche. Alcuni utenti di internet lo denunciano come un attacco alla libertà di espressione, al diritto all'informazione e alle libertà digitali. Altri sono preoccupati per i sistemi di verifica dell'età, che potrebbero costringere gli utenti a fornire ulteriori dati personali. Questi database contenenti informazioni sensibili potrebbero diventare obiettivi privilegiati per i criminali informatici.

Vietarlo... o semplicemente spostare il problema?

Un'altra domanda che spesso sorge spontanea è: un divieto è davvero efficace? In Australia, diversi studi dimostrano che il 61% dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni continua ad accedere alle piattaforme vietate. Circa il 70% crede addirittura che sia facile aggirare le restrizioni, soprattutto tramite VPN che permettono di simulare una connessione da un altro Paese.

Esiste anche il rischio che gli adolescenti si rivolgano ad altri strumenti. Secondo uno studio di Arcom , il 44% dei bambini prenderebbe in considerazione l'utilizzo di un maggior numero di intelligenza artificiale conversazionale, il che solleva interrogativi sul benessere, la protezione dei dati e l'affidabilità delle informazioni.

In definitiva, il dibattito non verte più tanto sugli effetti dei social media sui giovani, che sono ben documentati, quanto sul modo migliore per affrontarli. Perché proteggere i giovani senza isolarli completamente dal mondo digitale rimane un equilibrio delicato da raggiungere.