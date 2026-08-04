Durante una visita ginecologica, un paio di occhiali Meta hanno destato preoccupazione in una paziente.

Le visite ginecologiche di routine sono spesso fonte di timore e ansia. Tra le staffe, le donne si sentono spesso vulnerabili e in una posizione di debolezza. Durante una visita così intima, una paziente ha notato che l'operatrice sanitaria che la stava visitando indossava degli occhiali dotati di telecamera: i famigerati Meta. E non per un esame più approfondito, ma per puro voyeurismo. Un racconto agghiacciante che mette in luce i pericoli di questi occhiali a realtà aumentata.

La storia di un paziente vittima di una pratica atroce

È un momento che le donne temono settimane prima della fatidica data. In genere, una visita ginecologica è un'esperienza molto spiacevole. In Francia, più della metà delle donne ha già rimandato o rinunciato a questo controllo intimo per paura del giudizio, del dolore o dei risultati. Trovarsi quasi completamente svestite di fronte a un operatore sanitario con una torcia, intento a esplorare le profondità della propria vulva, è particolarmente imbarazzante. È difficile rimanere rilassate in una posizione così scomoda e innaturale. Molte donne hanno avuto una brutta esperienza e conservano un ricordo traumatico del loro primo Pap test o di questa visita medica.

In un post sull'account @grandebavardeuse , una giovane donna ha raccontato la sua storia, o meglio la sua disavventura, nello studio del ginecologo. Questo racconto è nato da un appello lanciato dalla proprietaria dell'account, con la seguente domanda: "Vi è mai capitato di essere ripresi a vostra insaputa da occhiali Meta?". Durante la visita, la donna, che l'autrice ha ribattezzato Eva per motivi di anonimato, ha notato un dettaglio insolito. Non un atteggiamento freddo o un tono brusco, ma un paio di occhiali ormai famigerati. Questa montatura nera con lenti spesse e lenti integrate era posizionata proprio sul naso dell'operatrice sanitaria.

La luce era spenta, quindi ha cercato di rassicurarsi in attesa della ricetta. Tuttavia, con un minimo di dimestichezza con il computer, è piuttosto facile manomettere la telecamera e filmare impunemente, apparentemente senza alcun problema. Meta condanna fermamente questo abuso tecnologico. Cercando il nome di quest'uomo su Google, la paziente ha scoperto una serie di recensioni negative che descrivevano lo stesso problema.

Una testimonianza è piombata come una bomba.

Fino a poco tempo fa, gli occhiali Meta sembravano usciti da un film di fantascienza, un prodotto tipico della serie "Black Mirror". Eppure oggi vengono presentati come una tecnologia del futuro, un simbolo di progresso. Persino Kylie Jenner li promuove, così come altre influencer. Grazie all'intelligenza artificiale , sono in grado di tradurre testi in tempo reale, descrivere accuratamente le scene, scattare foto su richiesta e riprodurre musica in streaming senza isolarsi dal mondo esterno. Un'invenzione considerata rivoluzionaria.

Tuttavia, sebbene offrano speranza alle persone ipovedenti e siano un aiuto prezioso quando si viaggia in luoghi sconosciuti, hanno anche i loro limiti e possono violare i diritti d'immagine. Nelle mani sbagliate, diventano un'arma formidabile per i predatori. Questo ha persino valso loro il soprannome piuttosto evocativo di "occhiali per pervertiti". La content creator e attivista @grandebavardeuse ha ricevuto numerose risposte al suo appello a raccogliere testimonianze, a dimostrazione che si tratta di una nuova piaga moderna. Sui social media, le donne temono che i loro volti, o peggio, i loro corpi, vengano esposti in tutta la loro nudità alla comunità online.

Una tecnologia utilizzata per scopi malevoli

Questi occhiali con intelligenza artificiale sono nati con grandi ambizioni: semplificare la vita quotidiana della persona media. Tuttavia, come la maggior parte dei gadget a disposizione del grande pubblico, hanno finito per semplificare soprattutto il modus operandi di seduttori sessisti e aggressori sessuali. Le testimonianze raccolte da @grandebavardeuse, che costituiscono prove incriminanti di grande valore, non sono altro che il riflesso di una realtà terrificante, o addirittura una versione 2.0 di una storia di cronaca nera.

Dalla creazione degli occhiali Meta, le donne di tutto il mondo si sentono ancora più insicure. Secondo un'inchiesta della stampa svedese, gli occhiali smart Ray-Ban Meta avrebbero ripreso immagini intime di persone a loro insaputa e le avrebbero inviate a un subappaltatore in Kenya. Dall'altra parte dell'Atlantico, gruppi di uomini filmano massaggiatrici nei saloni di bellezza negli Stati Uniti, anche in questo caso senza il loro consenso.

Nati da buone intenzioni, gli occhiali Meta sono diventati un polo di controversia e hanno attirato la diffidenza delle donne. Per loro, rappresentano più uno strumento pericoloso che una nobile rivoluzione.