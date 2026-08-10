Gioca a basket seduta sui tacchi e impressiona gli uomini

Nonostante indossasse un abbigliamento completamente diverso dalla pettorina numerata e dai pantaloncini larghi che costituiscono la divisa standard del basket femminile, ha compiuto un'impresa straordinaria contro avversari maschi determinati a dominare la partita. In inferiorità numerica su questo campo da basket cittadino, ha sfoggiato una serie di abilità tecniche e si è fatta strada verso il canestro, il tutto indossando scarpe eleganti. Una dimostrazione di talento e stile che non ha lasciato nessuno indifferente.

Segnare canestro con i tacchi e una tutina: impensabile!

I tornei di basket si giocano solitamente con una divisa ufficiale composta da una maglia senza maniche, pantaloncini che consentono una certa libertà di movimento e un paio di scarpe da ginnastica in grado di supportare la potenza esplosiva del giocatore verso la parte alta del canestro. In questo sport di squadra, i giocatori professionisti devono essere ben bilanciati. È difficile immaginarli schiacciare con un abbigliamento glamour o con scarpe che assomigliano a vertigini a stiletto. Eppure, la content creator @demiara_wavey ci è riuscita: ha compiuto l'impensabile, mantenendo il pieno possesso della palla nonostante un abbigliamento tutt'altro che favorevole a scatti di velocità e salti.

Avvolta in una tutina di raso, più adatta a cene formali che a tiri liberi, si librava a pochi centimetri dall'asfalto, in equilibrio su sandali che richiedevano un buon senso dell'equilibrio. Chiaramente vestita per una cena chic con tovaglia bianca o una serata elegante, non ha resistito al richiamo di un rimbalzo. Prima di raggiungere la sua destinazione finale, si è concessa qualche palleggio su un campo improvvisato in strada, costruito tra prati e laghi.

Il suo arrivo è avvenuto in un'area ricreativa riservata esclusivamente agli uomini. Contro ogni previsione, non si è tirata indietro: ha oltrepassato la fatidica linea di gioco senza nemmeno togliersi le scarpe. Non ha dato tregua ai signori, facendoli sudare copiosamente. Mentre una persona normale si sarebbe già ritrovata a terra con una distorsione alla caviglia, questa atleta sovrumana è rimasta imperturbabile. Ha quasi dato l'illusione di una disinvoltura assoluta.

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Abilità sportive che vengono messe in mostra con diversi abiti

Questa giocatrice esperta, con anni di allenamento alle spalle, si allena regolarmente fuori dalle palestre, su campi pubblici allestiti all'aperto. Questo spiega la sua impeccabile abilità e la sua tenacia contro questi uomini, che hanno perso un po' del loro ego durante questa amichevole partita. Inoltre, non è la prima volta che la giovane donna si cimenta in un'impresa del genere. Giocare con abiti non convenzionali, che si discostano dall'equipaggiamento tradizionale, fa parte della sua visione artistica. È il filo conduttore dei suoi contenuti online, il suo marchio di fabbrica.

Sebbene a volte indossi abiti più in linea con il dress code standard, non disdegna di sperimentare look diversi, passando da ampi pantaloni della tuta a minigonne, da scarpe da ginnastica imbottite alle iconiche suole vermiglie. In un video, la si vede persino mettere alla prova le sue abilità con un abito da sposa con spacco e immacolati tacchi a spillo bianchi. Questo approccio è tutt'altro che superficiale. Non è un pretesto per attirare l'attenzione, né una trovata per i click. È semplicemente la dimostrazione di una donna che può essere allo stesso tempo atletica , elegante e potente. In ogni caso, le etichette non si addicono alle sue scelte di moda.

Più di una partita amichevole: un modo per occupare lo spazio pubblico.

Oltre ad aver portato a termine con successo una sfida tecnica e di stile – indossare i tacchi invece di suole rinforzate – @demiara_wavey si sta anche vendicando di tutte quelle donne che si sentono costrette a rimpicciolirsi in pubblico e a confondersi con lo sfondo invece di esistere pienamente. Fin dall'infanzia, le bambine sono semplici spettatrici di partite di calcio o di altri giochi improvvisati, confinate in un piccolo e angusto angolo del cortile.

Un'abitudine preoccupante che persiste anche in età adulta, quando le donne o si isolano o sognano di scomparire sotto il mantello dell'invisibilità di Harry Potter. Ogni spazio pubblico, logicamente accessibile a tutti, è invaso dagli uomini. Che si tratti di campi da basket all'aperto, skatepark o aree per l'allenamento in strada , le donne non si sentono benvenute. Eppure, all'ingresso non ci sono simboli barrati che indichino i diritti delle donne. È un tabù inconscio. Questa atleta, che cattura l'attenzione tanto con il ticchettio dei tacchi quanto con i rimbalzi della palla arancione, non chiede il permesso per occupare il suo posto. Segue i suoi desideri senza farsi domande e fa di ogni sua apparizione una dichiarazione.

In definitiva, @demiara_wavey non si limita a sfoggiare i capi migliori del suo guardaroba mentre calcia un pallone. Mentre alcuni sostengono che "lo sport non è una sfilata di moda", questa esperta di basket riesce a coniugare femminilità e potenza nel tiro.