"Pensavo mi stesse aiutando": la sua testimonianza sull'alcol e la sensibilità emotiva suscita reazioni

Si dice spesso che l'alcol abbassi le inibizioni e liberi anche le persone più timide. Beviamo qualche bicchiere per entrare in contatto con gli altri, colmare più facilmente le distanze e costruire relazioni senza dover cercare le parole giuste. Costantemente presentato come una pozione "sociale", l'alcol dà l'illusione di renderci più estroversi alle feste, quando in realtà ci trasforma dall'interno. Può avvicinarci agli altri, ma soprattutto ci allontana da noi stessi. Questa è l'osservazione fatta da Tatjana dell'account @tatjanova_.

Alcol e sensibilità non vanno d'accordo.

Di sera, a una festa di addio, a un aperitivo dopo il lavoro o a una cena di compleanno, l'alcol riempie i bicchieri e rivaleggia con la sacrosanta acqua di sorgente. Questa bevanda, misurata in gradi, a volte promette di ridurre la tensione e di soffocare la timidezza più ostinata. Sotto il suo effetto, le persone naturalmente timide si avvicinano agli sconosciuti senza esitazione e si lanciano in infiniti monologhi, laddove normalmente rimarrebbero in silenzio.

Usato come mezzo per entrare in contatto con gli altri, o persino come rimedio per gli introversi, l'alcol dissolve ogni inibizione. Spesso accettiamo un bicchiere o due sperando di essere meno rigidi e di uscire dalla nostra zona di comfort. E poi, alla fine della serata, ce ne andiamo con una lista di contatti lunghissima, che il giorno dopo non ricorderemo. L'alcol sembra agire come una "colla" tra le persone.

Questo è ciò che pensava Tatjana dell'account @tatjanova_ prima di rendersi conto dell'inganno, della truffa. In un post illuminante che ha avuto ampia risonanza, elenca gli effetti dannosi dell'alcol sulle personalità sensibili, soprattutto sulle donne. Sebbene l'alcol possa dare l'impressione di essere disinvolti e di apparire più estroversi agli occhi degli altri, in realtà è solo un placebo. Peggio ancora, è veleno per la crescita personale. "Quando sei sensibile, l'alcol non ti aiuta; ti allontana lentamente da te stesso", spiega la content creator, che offre coaching per aiutare le persone a gestire la propria sensibilità.

Gli effetti collaterali dell'alcol in soggetti sensibili

Conosciamo tutti gli effetti fisici dell'alcol: la nausea al risveglio, la confusione mentale, l'emicrania che si irradia, la sensazione di essere bloccati al rallentatore. Ci pentiamo di aver dimenticato il significato della parola "moderazione". In genere, non si esce indenni da una notte di eccessi alcolici.

Sebbene gli effetti biologici dell'alcol siano ben documentati e talvolta alleviati con un'aspirina, il suo impatto sulla mente rimane relativamente sconosciuto. I praticanti della cosiddetta medicina "spirituale", coloro che si interessano al divino, ne parlano addirittura come di un "solvente sottile". Tatjana, dal canto suo, attinge alla propria esperienza per elencare tutto ciò che l'alcol soffoca dentro di noi.

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"Amplifica ciò che stai cercando di calmare."

Nella frenesia del momento, ci lasciamo trasportare, smettiamo di farci domande e la nostra voce interiore sembra essersi zittita. La nostra unica preoccupazione è gestire la playlist che suona dagli altoparlanti. Siamo solo gioia ed euforia. Eppure, quando l'effetto dell'alcol svanisce, le emozioni riemergono in forma amplificata. "Ansia, vuoto, tristezza, eccessiva analisi: tutto ritorna prepotentemente", osserva il creatore di contenuti.

"Ti fa confondere l'intensità con l'autenticità."

Dopo qualche bicchiere, ci sentiamo più vivi, meno timorosi e, soprattutto, meno suscettibili al giudizio altrui. Ci ritroviamo a dire alla nostra collega che ha l'alito cattivo o a flirtare con la nostra cotta d'infanzia. Letteralmente, non abbiamo più barriere sociali . Alcuni credono che l'alcol riveli il vero volto di chi lo consuma. Tuttavia, non si tratta di un riflesso sincero della nostra personalità, ma semplicemente dell'espressione dei nostri lati oscuri.

"Ti prosciuga completamente le energie."

Le persone altamente sensibili vivono tutto con la massima intensità e assorbono emozioni che il corpo umano non è in grado di immagazzinare da solo. E in definitiva, l'alcol è la goccia che fa traboccare il vaso. È proprio la goccia che fa traboccare il vaso. "L'alcol sovraccarica ulteriormente il tuo organismo e spesso ti lascia con una sensazione di pesantezza interiore", aggiunge il creatore di contenuti, che parla per esperienza personale.

"Ti impedisce di imparare a regolare veramente te stesso."

Bevendo alcol in momenti strategici, per muoverci più facilmente tra la folla o conversare senza ostacoli, fuggiamo dalla realtà e anestetizziamo il nostro disagio invece di accettarlo con serenità. Invece di familiarizzare con questa emozione, questa solitudine o questo disagio, ne facilitiamo l'assorbimento con l'alcol.

"Ti allontana dalla tua intuizione."

Sebbene l'alcol abbassi le inibizioni, ostacola anche altri aspetti della nostra personalità e del nostro essere. Oltre a contribuire a un vero e proprio crollo mentale, ci fa sprofondare in uno stato di letargia. È come se fossimo fisicamente presenti ma mentalmente assenti. La nostra mente è vuota e la nostra capacità di discernimento diminuisce con ogni bicchiere. "I tuoi confini si confondono, e così anche i tuoi bisogni", spiega il creatore di contenuti.

In altre parole, sebbene l'alcol possa infondere una certa sicurezza momentanea, altera anche la personalità e prosciuga le nostre energie come un veleno insidioso. Uno studio del 2017 conferma quanto affermato da Tatjana e ne riconosce la natura altamente permissiva, nonché i danni collaterali alla salute mentale.